Экс- депутат от «Грузинской мечты» задержан за нападение на бывшую жену

Лука Куртанидзе, бывший депутат парламента от «Грузинской мечты» и бывший президент Федерации борьбы Грузии, был задержан после нападения на бывшую жену. Как сообщает пресс-центр МВД, Лука Куртанидзе, официальное имя которого – Эльдар Куртанидзе обвиняется в домашнем насилии и неисполнении обязанностей, предусмотренных защитным ордером.

27 июля, бывшая жена Куртанидзе, Хатуна Микацадзе, заявила, что Куртанидзе ворвался в её дом в Кобулети и нанёс ей физические травмы. У Хатуны Микацадзе повреждения по всему телу и как она утверждает сама – лёгкое сотрясение мозга.

«Это не второй, не третий, не четвёртый и не пятый случай. Каждый раз, когда я обращалась в полицию, мне говорили: раз это Эльдар Куртанидзе, давайте не будем его обрекать и ограничимся психологическим насилием. Надеюсь, что теперь, в ходе процесса, когда полицейские стали свидетелями этого физического насилия, они больше не будут называть это психологическим насилием», — сказала Хатуна Микацадзе.

Домашнее насилие карается лишением свободы на срок до двух лет, а при повторном совершении преступления — лишением свободы на срок от одного до трёх лет.