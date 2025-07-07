Экс-глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе получил огнестрельное ранение

Бывший председатель правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе получил огнестрельное ранение.

По информации, распространённой утром 7 июля Министерством внутренних дел Грузии, Торнике Рижвадзе был доставлен в клинику Geo Hospitals в Сагареджо на востоке Грузии с ранением в области грудной клетки.

Согласно МВД, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждено лёгкое, и его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Расследование начато по статье о доведении до самоубийства – её применяют, когда обстоятельства произошедшего неясны. По данным МВД, по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия задержан один человек.

По информации СМИ, задержан глава Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани. Другие подробности не сообщаются.

Торнике Рижвадзе занимал пост председателя правительства Аджарии с июля 2018 года. Он ушёл в отставку 4 апреля 2025 года, о чём сообщил на своей странице в Facebook. Пост главы правительства занял находящийся под санкциями Сулхан Тамазашвили – бывший директор Департамента полиции Тбилиси.