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Экс-сотрудники «Эха Москвы» запустят новый проект под названием «Эхо»
Радио "Эхо Москвы", которое было ликвидировано вскоре после начала российского вторжения в Украину, перезапустится под новым названием "Эхо".
Об этом в эфире телеканала "Дождь" сообщил руководитель проекта Максим Курников – бывший заместитель главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. По словам Курникова, инициатива объединит проекты журналистов ликвидированной радиостанции, в том числе YouTube-канал "Живой гвоздь" самого Венедиктова. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.
Предполагается, что с материалами "Эха" можно будет ознакомиться в приложении и на сайте. Уже запущены Telegram-канал и страница в Twitter. "Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток, чтобы те, кто привык слушать "Эхо"...могли это делать удобно. Мы часто видим, что какие-то люди знают о существовании одного YouTube-канала с бывшими эховцами, но не знают про другой YouTube-канал с бывшими эховцами", – отметил Максим Курников в интервью "Дождю". Также, по его словам, он очень надеется, что запуститься в техническом режиме получится уже на этой неделе, а с 3 октября планируется уже широкое вещание.
В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха Москвы" по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. На следующий день совет директоров радиостанции проголосовал за ликвидацию СМИ. Руководству радиостанции не удалось оспорить решение в суде, отмечает "Коммерсантъ".
По схожему основанию в России после начала войны были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе "Медуза".
Другие новости дня
СМИ: выехать из России в Грузию можно лишь на автотранспорте
На КПП «Верхний Ларс» вновь запрещен пеший переход. Также запрещено пересекать границу на велосипедах и самокатах. Об этом сообщают российские СМИ.
«Выехать в Грузию опять можно только водителям и пассажирам на автотранспорте», – пишет Baza.
ТАСС между тем утверждает, что ситуация на границе стабилизировалась, а «очереди желающих пересечь границу пешком нет». Подтверждения информации от независимых источников пока нет.
По информации властей Северной Осетии, проезда через границу ожидают порядка 4800 автомобилей, в том числе 3 тысячи легковых машин.
Накануне в Северной Осетии был введен режим повышенной готовности – он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- По информации МВД Грузии, с 17 по 26 сентября в Грузию въехали 78 742 гражданина России, а выехали – 62 120.
Югоосетинский КГБ подозревает Киев в «минировании» университета
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что сообщения о минировании Юго-Осетинского госуниверситета были направлены с одного из интернет-ресурсов, расположенных, предположительно, на территории Украины.
По информации ведомства, сегодня утром сообщения о минировании учебных заведений в Цхинвали поступили на электронные адреса университета и югоосетинского Минюста.
В КГБ сообщили о создании межведомственного оперативного штаба для «локализации возможной террористической угрозы». Проведена эвакуация университета и всех цхинвальских школ.
«Здания учебных заведений и прилегающие территории оцеплены», –говорится в сообщении КГБ.
В ведомстве добавили, что специалистами осуществляется саперная разведка указанных объектов.
«До настоящего времени взрывных устройств не обнаружено. Также планируется проверка образовательных заведений, в т.ч. дошкольных, в других населенных пунктах Южной Осетии», – сказано в заявлении.
По информации КГБ, полученные сообщения о минировании идентичны тем, которые рассылались в течение последнего месяца в учебные заведения Владикавказа.
«Призываем жителей республики сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры личной безопасности», – сказали в ведомстве.
Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба вернулся в Абхазию
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба вернулся в самопровозглашенную республику Абхазия. В комментарии агентству «Аиашара» он сказал, что визит приурочен к отмечаемому в Абхазии Дню победы и независимости – 30 сентября.
Авидзба говорит, что приехал в Абхазию «на одном дыхании», но «не без приключений».
«Мы их на характере взяли. Дважды нам сказали, что нельзя ехать. Главное, мы знаем, как граница вскрывается», – отметил он.
В соцсетях опубликованы фотографии, на которых видно, что в Абхазию приехали и другие бойцы «Пятнашки».
Ранее Авидзба заявил, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики». Позже он смог выехать в Москву, где встретился с лидером партии «Справедливая Россия – за правду» Сергеем Мироновым и выступил на митинге-концерте «Своих не бросаем».
В видеообращении 19 сентября Авидзба назвал абхазского лидера Аслана Бжания «временным президентом».
«Я все равно доеду до Абхазии, зря вы так себя ведете и, видать, не зря уже боитесь. Ждите», – обратился Авидзба к Бжания.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
Ардзинба о визите Лукашенко: реакция Грузии нас не волнует
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал реакцию грузинской стороны на визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Пицунду.
«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь, как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует», – сказал он.
Лукашенко накануне посетил Абхазию с неофициальным и несогласованным с грузинскими властями визитом. Он заявил, что прибыл в Пицунду после обсуждения проблем Абхазии с российским президентом.
«Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», – сказал Лукашенко.
На официальном сайте белорусского лидера указано, что он побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря» и встретился «на абхазской земле» с Асланом Бжания. В пресс-релизе не указана должность абхазского президента.
Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Песков: Путин не обсуждал с Лукашенко признание Абхазии
Президент России Владимир Путин не обсуждал на переговорах в Сочи с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко вопрос признания Минском самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, эти темы не были в повестке дня», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Кроме того, по словам Пескова, Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос признания Беларусью Крыма частью России.
Лукашенко накануне посетил Абхазию с неофициальным и несогласованным с грузинскими властями визитом. Он заявил, что прибыл в Пицунду после обсуждения проблем Абхазии с российским президентом.
«Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», – сказал Лукашенко.
На официальном сайте белорусского лидера указано, что он побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря» и встретился «на абхазской земле» с Асланом Бжания. В пресс-релизе не указана должность абхазского президента.
- Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
- В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В Кремле завтра подпишут документы об аннексии 4 областей Украины
В Кремле в пятницу, 30 сентября, подпишут договоры о "вступлении в состав России новых территорий". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь идёт о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которые Россия намерена аннексировать по итогам прошедшего на оккупированных российскими войсками территориях голосования. Украина и страны Запада называют его псевдореферендумом и заявляют, что никогда не признают аннексию.
Депутаты Госдумы приглашены на 15 часов 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова. По словам Пескова, перед подписанием документов об аннексии Путин выступит перед депутатами. Пресс-секретарь уточнил, что формально это не будет посланием к Федеральному собранию.
Договоры будут подписаны с руководителями сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", а также главами российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей. По той же схеме – после выступления Путина перед депутатами и членами Совета Федерации – 18 марта 2014 года были подписаны документы об аннексии Крыма.
Значительная часть территории Донецкой и Запорожской областей и небольшая часть Херсонской сейчас под контролем Украины.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – Россия".
Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к России, прошедших в 4 областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против России в связи с попыткой аннексии.
30 сентября, даже если Путин объявит об аннексии, формально этот процесс ещё не завершится. Её должны одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября.
Володин заявил о запрете выезда военнообязанных. Его поправили
Глава Госдумы Вячеслав Володин утром в четверг написал в телеграм-канале, что граждане России, состоящие на воинском учёте, во время мобилизации без разрешения военкомата не имеют права выезжать за рубеж и вообще покидать своё место жительства.
Спустя несколько часов со со ссылкой на разъяснения Минобороны тот же Володин написал, что это не так.
После объявления мобилизации 21 сентября десятки тысяч, а по некоторым сообщениям и большее число россиян, выехали за границу. На наземных пограничных пунктах возникли огромные очереди. Выезжают главным образом молодые мужчины, которые могут попасть под мобилизацию.
Закон о мобилизации, на который в первом своём посте сослался Володин, действительно предусматривает, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. "Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", – написал глава Госдумы. Впоследствии, однако, в его телеграм-канале появилась ещё одна запись: "Поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов".
В законе при этом ничего не говорится об отличии "частичной" мобилизации от всеобщей. Указ президента о частичной мобилизации даёт полномочия Минобороны самостоятельно определять, кто именно будет призван и в каком количестве.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что существует противоречие между законом о въезде и выезде граждан, по которому выезд из России запрещён только призванным на военную службу, и законом о мобилизации. Разъяснения Минобороны он не комментировал.
Ранее "Медуза" со ссылкой на источники писала, что в Кремле собирались уже на этой неделе закрыть для военнообязанных выезд из России. Однако впоследствии то же издание уточнило, что пока от этой меры было решено воздержаться.
С пограничных пунктов поступают сообщения о том, что некоторых военнообязанных через границу не пропускают. Утверждается, что они находятся в списках подлежащих мобилизации.
Депутатов Госдумы пригласили в пятницу к Путину в Кремль
Депуты Госдумы приглашены на 15 часов 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.
Цель мероприятия не указана, однако ранее многочисленные источники сообщали, что Путин может объявить об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Большая часть этих территорий оккупирована российскими войсками. Две из них Россия сейчас признаёт в качестве независимых "ДНР" и "ЛНР".
Также могут быть подписаны так называемые договоры о вхождении территорий в состав России. Именно так - после выступления Путина перед депутатами и членами Совета Федерации - 18 марта 2014 года были подписаны документы об аннексии Крыма.
В Кремле приглашение пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия".
Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к России, прошедших в 4-х областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против России в связи с попыткой аннексии.
30 сентября, даже если Путин объявит об аннексии, формально этот процесс ещё не завершится. Её должны одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября.
Обнаружена четвёртая утечка из «Северного потока»
Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одну - четвёртую по счёту - утечку из системы газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря. Власти ЕС и России предполагают, что утечки стали следствием диверсии, однако на данный момент не называют возможных виновных.
Как сообщают шведские издания Aftonbladet и Svenska Dagbladet, место четвёртой утечки находится в эксклюзивной экономической зоне Швеции. Масштаб повреждений газопровода там, видимо, несколько меньший, чем в случае трёх ранее обнаруженных утечек - газ поднимается на поверхность моря на поверхности диаметром примерно в 200 метров. Сообщается, что речь идёт об утечке из газопровода "Северный поток-2". Неясно, означает ли это, что повреждена его вторая нитка, о которой ранее сообщалось, что она не пострадала.
О повреждении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стало известно в понедельник. Разрушения оцениваются как масштабные. Сейсмологи сообщили о двух или трёх взрывах в районе утечек.
Власти Германии, Дании и Швеции уже расследуют случившееся как диверсию. В России тоже возбуждено уголовное дело.
Руководство НАТО в четверг заявило, что считает утечки на "Северных потоках" результатмо диверсии. Североатлантический союз отреагирует на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру союзников, подчеркивают в организации.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании в четверг утверждает, что к газопроводам могли быть прикреплены взрывные устройства, которые были приведены в действие дистанционно. По информации издания, мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотника, причём это могло произойти уже несколько месяцев назад. Версию о том, что взрывные устройства могла установить подводная лодка, в британском Минобороны отвергают - глубина, как утверждается, этого не позволяет.
Кто и зачем мог взорвать газопроводы, один из которых не был запущен в эксплуатацию и попал под санкции, а второй недавно был остановлен - как утверждает российская сторона, по техническим причинам - неясно. Ответственность за диверсию никто на себя не взял. По данным Der Tagesspiegel, немецкие службы безопасности подозревают в организации взрывов или Россию, или Украину или проукраинские силы. В МИД России намекнули на возможную причастность к взрывам США. В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не имеют к ним никакого отношения - сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника. США также считают, что пока рано делать выводы о причинах случившегося, расследование ещё не завершено.
Взрывы произошли на фоне беспрецедентного обострения отношений между ЕС и Россией в связи с войной в Украине и резкого снижения поставок газа из России в ЕС.
Все цхинвальские школы эвакуируют из-за сообщения о минировании
В Цхинвали сотрудники силовых структур проверили здание Юго-Осетинского госуниверситета на наличие подозрительных предметов. Ранее в МЧС самопровозглашенной республики поступило сообщение о минировании здания университета.
Как пишет агентство «Рес», информация не подтвердилась. Несмотря на это, в городе эвакуируют учащихся и работников всех школ.
«Образовательные учреждения будут проверяться на наличие подозрительных предметов», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об эвакуации педколлектива и учащихся школы №3, которая находится вблизи университета.
Тея Цулукиани заявила, что её пытался ударить глава федерации бокса
Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани сообщила, что на нее «замахнулся, чтобы ударить» президент федерации бокса и десятки человек были свидетелями этого факта.
22 сентября на слушаниях в парламенте Тея Цулукиани заявила, что у нее, как у женщины-министра спорта, возникает много проблем во взаимоотношениях со спортивными федерациями.
Тогда Цулукиани отметила, что на нее даже пытались «поднять руку», хотя и не уточнила, о какой федерации идет речь.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 28 сентября в эфире телекомпании «Имеди» Цулукиани подтвердила, что речь идет о президенте федерации бокса [Давиде Циклаури].
«Это ложь, когда говорят, что было какое-то противодействие мне со стороны представителей федерации бокса или боксеров. Наши боксеры ведут себя очень достойно, один лучше другого. Но раз эта тема получила такой отклик, то скажу вам, что да, человек, который замахнулся на меня, чтобы ударить, является главой федерации бокса, но это никоим образом не означает, что это действие изменило мое отношение к боксерам или боксу как к спорту», – сказала Цулукини.
По ее словам, в этом году грузинские боксеры показали такие отличные результаты, что «заслуживают только благодарности».
«Мы не перестанем помогать грузинскому боксу только потому, что им не повезло с руководством. Поэтому я не позволю этому человеку, который после этого факта никто, пустое место, убить грузинский бокс», – сказала Цулукиани.
По ее словам, президент федерации пытался ударить ее после того, как просил о выделении денег. Его остановил заместитель и один из тренеров.
Цулукиани рассказала, что президент федерации стал ее оскорблять и замахнулся на нее после того, как попросил финансирование и получил ответ, что «сейчас это невозможно, пришлите мне ваш запрос, мы его рассмотрим». Она подчеркнула, что «свидетелями этого факта были десятки человек – как женщина я впервые столкнулась с чем-то подобным».
Министр также сообщила, что «была найдена» форма финансирования бокса, «а не кармана этого конкретного человека, который так и не понял, где работает».
«Я не собираюсь с этим мириться, и через некоторое время мы увидим, где будет он, а где буду я. У меня нет кулаков, чтобы победить боксера, но я покажу, что грузинский бокс не умрет и будет развиваться лучше, чем под его руководством», – добавила Цулукиани.
Также министр культуры сообщила, что когда «Грузинская мечта» была в оппозиции, этот человек нападал на оппозицию в Каралети, Гоми и других местах.
«Очень циничный подход» – президент Грузии о визите Лукашенко в Абхазию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси должен требовать от других стран уважать его принципы и территориальную целостность. Так она прокомментировала визит белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Глава государства коснулась этой темы в ходе церемонии награждения почетной медалью певицы Натии Тодуа во дворце Орбелиани вечером 28 сентября.
«Не могу не отметить, насколько неприемлемо и тревожно то, что произошло сегодня. Это очень циничный подход, когда президент Беларуси прибывает в Абхазию в нарушение закона «Об оккупации», в нарушение всех норм и принципов международного права, а также в нарушение наших якобы дружеских отношений.
Я очень рада, что до сих пор затягивала и не подписывала назначение нового посла Грузии в Беларуси. Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы, и мы должны требовать этого от всех», – сказала она.
Зурабишвили добавила, что визит Лукашенко пришелся на время, когда Россия пытается закрепиться в дружественной для Грузии стране – в Украине – с помощью референдумов. По ее словам, это такая же циничная форма – попытка использовать якобы демократические методы для поддержки своей военной и насильственной оккупации.
Как пишет СОВА, в своей речи президент затронула и тему «открытия второго фронта», которая, по её словам, является «российской темой». Власти Грузии утверждают, что некие силы пытаются втянуть страну в войну, но этот вопрос поднимают и в Москве. По словам Зурабишвили, таким образом Россия хочет запугать абхазов, создавая видимость, будто Грузия представляет для них угрозу.
«Кроме России, весь мир уже знает, в ком и где таится опасность. Она пытается манипулировать этой абсурдной темой, но я очень удивляюсь, когда и мы ее как-то затрагиваем. Уверена, даже из Абхазии прекрасно видят, какая Грузия и что она на самом деле – путь в будущее. Мы настоящий мост и дорога в Европу. Если мы войдем в Европу, на что я очень надеюсь и во что я верю, наше объединение произойдет именно там, и мы будем едины на этом пути», – сказала президент Грузии.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
- В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
- На официальном сайте белорусского лидера пресс-релиз о визите в Абхазию появился накануне поздно вечером. В нем указано, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря».
- «Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии», – говорится в сообщении, однако в нем не указана должность Аслана Бжания.
В Праге вновь прошла демонстрация за дешёвый газ из России и нейтралитет
В столице Чехии Праге несколько десятков тысяч человек собрались в среду на демонстрацию против правительства. Среди требований демонстрантов было прекращение поддержки Украины, в частности поставок ей оружия, обеспечение поставок природного газа из России по низкой цене, нейтралитет Чехии. Главным требованием была отставка правительства Петра Фиалы, которое проводит жёсткую политику по отношению к Москве.
Демонстрацию организовали те же силы, что и предыдущий митинг, на который около месяца назад собрались около 70 тысяч человек. В этот раз число участников, по оценкам, было меньшим. Акции протеста, однако, синхронно прошли и в ряде других городов Чехии.
Среди организаторов - лидеры ряда националистических и евроскептических оппозиционных партий, а также блогеры и общественные деятели. Некоторые из них не скрывают своих пророссийских взглядов, хотя организаторы и настаивают на том, что главная их забота - рост цен на топливо и коммунальные услуги, высокая инфляция и другие экономические проблемы. В них они винят Евросоюз и курс нынешнего правительства.
Премьер-министр страны Петр Фиала после предыдущего митинга заявлял, что он был организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
Украина обвинила Росгвардию в массовом убийстве в Гостомеле
Служба безопасности, прокуратура и Национальная полиции Украины обвинили сотрудников Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края в массовом убийстве мирных жителей в городе Гостомель неподалёку от Киева.
По версии украинских правоохранительных органов, 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения, росгвардейцы, "не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле", где "более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться". В качестве доказательства ведомства распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, российские военнослужащие, спрятавшись у дороги, стреляют по проезжающим мимо машинам.
В Нацполиции заявляют об одиннадцати погибших мирных жителях, в СБУ - о пяти. Ещё несколько человек были ранены.
Украинские СМИ называют имена и должности некоторых из обвиняемых в совершении преступлений: командир ОМОНа по Красноярскому краю Сергей Казеичев, его заместитель Сергей Вейкколлайнен, сотрудники ОМОНа Никита Гадаев и Алексей Малахаев, заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Олег Потопальский.
Российские власти и лица, обвинённые в причастности к убийствам, обвинения пока не комментировали.
В Москве 30 сентября перекроют улицы для митинга в поддержку аннексий
В центре Москвы 30 сентября перекроют для движения ряд улиц и набережных в непосредственной близости от Кремля. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. Причины он не назвал.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и московской мэрии, 30 сентября в центре российской столицы власти намерены провести митинг в поддержку не признанных международным сообществом референдумов о присоединении к России четырёх украинских областей. ТАСС утверждает, что митинг состоится на Красной площади, и в нём примет участие президент Владимир Путин.
Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщало, что 30 сентября Путин может выступить перед Госдумой и Советом Федерации и, по всей видимости, объявить об аннексии территорий. Также возможно подписание договоров о вступлении так называемых "ДНР", "ЛНР", а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав России. В Кремле по прежнему не подтвердили эти сообщения.
Руководители сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", а также главы оккупационных администраций двух областей в среду вечером прибыли в Москву. Опубликовано фото, на котором они запечатлены на аэродроме.
Если сообщения о подготовке выступления Путина верны, скорее всего, аннексия произойдёт так же, как в 2014 году, когда в состав России принимали Крым и Севастополь. Сначала Путин подпишет с подконтрольными России деятелями договоры, затем Госдума и Совет Федерации одобрят конституционные законы об аннексии. Заседания Думы и Совета Федерации запланированы на 3 и 4 октября - формально их повестка дня, впрочем, не объявлялась.
Так называемые референдумы о присоединении к России на оккупированных территориях проводились 23-27 сентября. Как утверждалось, подавляющее большинство (в "ДНР" более 99 процентов) проголосовавших выступили за присоединение к России. Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.
«Встреча на абхазской земле» – что написано в пресс-релизе на сайте Лукашенко?
На официальном сайте белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко пресс-релиз о визите в Абхазию появился накануне поздно вечером.
В нем указано, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря».
«Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе не указана должность Аслана Бжания. Пользователи соцсетей предположили: это может свидетельствовать о том, что Лукашенко пока не собирается признавать независимость Абхазии.
На сайте приведены заявления Лукашенко. В частности, о том, что «проблемы Абхазии» он обсудил с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать. Чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально», – заявил белорусский лидер.
Он также добавил, что «приехал не потому, что какая-то ситуация сложилась».
«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии», – сказал Лукашенко.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
- В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли фотографии Путина и Лукашенко.
В Тбилиси на акции протеста сожгли фотографии Лукашенко и Путина
Оппозиционная партия «Гирчи - больше свободы» провела вечером 28 сентября акцию протеста против визита белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия.
Несколько десятков представителей и сторонников ультралиберальной партии пришли к посольству Беларуси в Тбилиси с плакатами «Абхазия – это Грузия». Они также принесли и сожгли на месте фотографии Александра Лукашенко и Владимира Путина, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поездка Лукашенко в оккупированную Абхазию вызвала у людей раздражение. Грузинский народ умеет различать врагов и друзей. Мы знаем, как говорить с друзьями и как не склонять голову перед врагом», - так свою позицию партия выразила в соцсети.
Лукашенко посетил Пицунду, где провел встречу с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи».
Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших вслед за Россией, независимость Абхазии. Сегодня же МИД Грузии в знак протеста вызвал для объяснений посла Беларуси в Грузии Анатолия Лиса. Внешнеполитической ведомство призвало белорусскую сторону «уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили также заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права».
Meta: российские дезинформаторы подделывали сайты западных СМИ
Транснациональная технологическая корпорация Meta выступила с докладом, в котором сообщила о раскрытии российской кампании по дезинформации. Как утверждается в докладе, российские программисты размещали в интернете страницы, до неразличимости похожие на сайты ведущих мировых СМИ, однако вместо оригинальных новостей и статей в них публиковались материалы пророссийского содержания. Фейковые новости промоутировались через социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и другие (владельцем части из них является Meta).
Российским дезинформаторам, по сообщению Meta, удалось подделать более 60 сайтов крупных СМИ мира, включая немецкую газету Der Spiegel, британскую The Guardian и итальянское новостное агентство Ansa. Например, на странице, неотличимой от страниц The Guardian, публиковалась статья о том, что свидетельства о гибели мирных жителей в Буче под Киевом - инсценировка, а на странице, похожей по верстке на Der Spiegel - статья о том, что Германия ради своего блага должна снять с России экономические санкции.
Кампания по дезинформации, раскрытая Meta, длилась с апреля по сентябрь. По оценкам экспертов, только в рекламу фейковых страниц в социальных сетях ее организаторы могли вложить более 100 тыс. долларов.
Ранее на появление фейковых страниц, копирующих реальные СМИ, обращала внимание немецкая T-Online. Также фальшивые копии своих страниц обнаружили такие значимые издания, как немецкие Welt и Bild, французская 20 Minutes и британская Daily Mail.
Meta упомянула, что за фейками прослеживается «русский след», но значительная часть инфраструктуры дезинформационной кампании базировалась в Европе.
Также, по сообщению Meta, аналогичные информационные диверсии разворачивал в этом году Китай.
США предоставят Украине еще 18 ракетных комплексов HIMARS
США объявили в среду о предоставлении нового пакета вооружений для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Согласно заявлению Пентагона, в него войдут 18 высокоточных ракетных комплексов HIMARS и боеприпасы к ним, 150 единиц бронетехники, 150 тактических транспортных средств для буксировки, а также системы защиты от беспилотных летательных аппаратов иранского производства, которые Россия использует в последнее время на поле боя.
Как отмечает агентство AFP, с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Соединенные Штаты Америки предоставили украинским войскам помощь на общую сумму свыше 16 миллиардов долларов.
Командование Вооруженных сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются еще как минимум 200 таких систем.
Аслан Бжания: Мы с визитом президента Беларуси связываем большие надежды
В Пицунде завершилась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с белорусским лидером Александром Лукашенко.
По завершении встречи Бжания сказал: «Это был первый визит президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия. Мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям».
На встрече обсуждался ряд вопросов экономического характера. Бжания выразил уверенность в том, что Абхазия и Беларусь будут динамично развивать двусторонние отношения, пишет информагентство «Апсныпресс».
Комментируя вопрос возможного признания Беларусью независимости Абхазии, Аслан Бжания сказал: «Сам факт приезда в Абхазию президента Республики Беларусь говорит о том, что наши отношения на современном этапе приобретают новый характер. Нашим отношениям придан новый импульс. Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придем к этому. Я бы не хотел забегать вперед в данном вопросе, но первый кирпичик в фундамент этого большого дома заложен. Я доволен встречей».
Сегодня вечером Александр Лукашенко отбыл из Абхазии.
Президент Грузии «решительно осудила» визит Александра Лукашенко в Абхазию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети.
«Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это недопустимое нарушение Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права», - написала Саломе Зурабишвили.
Как известно, Александр Лукашенко сегодня прибыл в Абхазию, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания, пишет Общественный вещатель Грузии.
Сегодня же МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений в связи с визитом Александра Лукашенко в Абхазию, в знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
Житель Владивостока умер после протеста на призывном пункте
Во Владивостоке местный житель, 39-летний Сергей Федосеенко, умер после протеста на призывном пункте. Как пишет телеграм-канал Astra, Федосеенко пришел на призывной пункт 27 сентября и начал высказывать своё недовольство мобилизацией. Руководство военкомата вызвало полицейских, которые надели на Федосеенко наручники и увели его в служебный автомобиль. Как сообщается, после прибытия в ОВД сотрудники полиции увидели, что задержанному плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.
Никаких подробностей о том, как Федосеенко везли в отдел полиции и что происходило с ним в автомобиле, не приводится.
Сын погибшего рассказал Сибирь.Реалии, что не знал, что тот отправится на протест. Брат ему сказал, что Федосеенко-старший собрался в армию добровольцем.
- После объявления в России частичной мобилизации по всей стране происходят одиночные и массовые протесты. Они жестоко подавляются силами полиции.
- Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации резервистов для отправки на войну в Украине 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.
Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию
Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии из-за визита белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия.
Грузинская сторона выразила дипломату «крайнюю озабоченность» и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.
«Встреча касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима», – сказано в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве также заявили, что визит «грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».
«Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», – говорится в заявлении.
Лукашенко посещает Абхазию с ранее необъявленным визитом без согласования с грузинскими властями. Он рассказал, что долго обсуждал абхазскую тематику с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В Северную Осетию закрыт въезд из других регионов РФ
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности – он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики. Кроме того, на въездах в регион и на подъездах к КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе будут работать мобильные оперативные группы – они начнут проверять, подлежат ли призыву въезжающие в республику. Такой указ подписал глава региона Сергей Меняйло.
«Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны. Представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от Министерства обороны общие списки призывников», – заявил Меняйло в своем телеграм-канале.
Он называет решение об ограничении въезда «вынужденной мерой», связанной с «огромным количеством транзитного транспорта» и многокилометровыми очередями на пункте пропуска Верхний Ларс. По его словам, исключение будут делать только для жителей Северной Осетии, самопровозглашенной Южной Осетии и Грузии – они смогут свободно заехать в регион. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
МВД по Северной Осетии сообщило о развертывании у КПП Верхний Ларс мобилизационного пункта военкомата. Ранее власти региона заявили, что будут вручать повестки только жителям республики, пишут Кавказ.Реалии.
- На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.
- До объявления в России военной мобилизации в Грузию через Верхний Ларс ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан РФ. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, 26 сентября – около 10 400. Вводить ограничения для россиян Грузия не планирует.
- Гражданам России, направляющимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП Верхний Ларс пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение принято в связи с огромной пробкой скопившихся в ожидании пересечения границы машин.
- Покидающие Россию люди жалуются на вымогательство денег полицейскими. 26 сентября к границе прибыли российские военные – на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
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