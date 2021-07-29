Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России 5 млрд долларов

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение в пользу компании Yukos Capital Sarl в споре с Россией, присудив ей компенсацию 5 миллиардов долларов, сообщает РБК со ссылкой на нидерландский фонд Yukos. Он управляет судебными процессами и распределяет право на требование выигранных компенсаций за ликвидацию ЮКОСа между акционерами.

Финальное решение арбитраж вынес 23 июля, определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала свершиться правосудию в этом деле в российских судах. Основанием для рассмотрения дела стал Договор к Энергетической хартии, позволяющий рассматривать дела компаний из сектора в международном арбитраже. Россия подписала его в 1994 году, периодически применяла, но никогда не ратифицировала.

Yukos Capital утверждает, что выдала ЮКОСу два займа: в 2004 году "Юганскнефтегаз" (основное добывающее предприятие ЮКОСа) получил 11,2 млрд руб, в 2007 году другая "дочка" ЮКОСа – "Самаранефтегаз" – взяла в долг 2,4 млрд руб. В 2007 году российские суды признали эти сделки ничтожными.

Арбитражное разбирательство против России Yukos Capital начала в 2013 году, изначально требуя от государства 13 млрд долларов компенсации. Это одно из дел "второй волны", отмечает РБК. В его рамках бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа через нидерландские суды добиваются компенсации на общую сумму 60 млрд долларов.

Россия не признаёт эти долги. В декабре Конституционный суд разрешил российским властям не выплачивать деньги по такого рода судам. Суд решил, что если Москва не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, она не обязана его исполнять. Российское правительство считает, что предыдущие составы кабинета министров превысили свои полномочия, разрешив решать судебные вопросы в судах других стран.