Экс-супруга Ротенберга заявила о захвате ее виллы «радикальными чеченскими террористами»

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга, Наталья, сообщила о «захвате» виллы Shoshana, расположенной на Лазурном берегу в округе Ницца. Она пожаловалась в полицию, и, как пишет газета Nice Matin, там подтвердили получение жалобы.

О случившемся она рассказала еще на прошлой неделе в своем инстаграме. «10 июля произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни. Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу», - заявила она и в доказательство опубликовала несколько видеозаписей, сделанных на территории виллы.

Ротенберг утверждает, что захват виллы заказали «крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность». Она заявила, что знает имена заказчиков и сумму, заплаченную за захват. Также, по ее словам, полицейские отказались вмешиваться в происходящее.

Телеканал France 3 сообщил, что в ночь на 11 июля на виллу проникли около 30 вооруженных человек и выгнали находившихся там людей. Когда туда приехала Наталья Ротенберг, она не смогла попасть внутрь. Источник телеканала, знакомый с ситуацией, сказал, что на вилле остались ее личные вещи и две собаки. France 3 утверждает, что виллу захватили сотрудники службы безопасности компании SCI Villa Shoshana, которой владеет Аркадий Ротенберг, и действовали они по приказу российского миллиардера.

Официально представители компании SCI Villa Shoshana заявили France 3, что силового вторжения на территорию виллы не было, сейчас территория пустует. В компании назвали клеветой комментарии Натальи Ротенберг, сделанные в инстаграме.

В беседе с газетой Nice Matin адвокат главы SCI Villa Shoshana Софи Жонке сказала, что вилла принадлежит компании, а бывшая жена Ротенберга «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит».