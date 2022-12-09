Экс-ведущему «Дождя» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию

Бывшему ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию. Об этом пишет издание Delfi.

Сообщается, что глава МВД Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности страны и внес Коростелева в так называемый черный список.

Коростелев сейчас живет в Грузии. У него нет латвийских визы или вида на жительство, поэтому власти Латвии не могут привлечь его к ответственности. Отмечается, что Коростелев может обжаловать запрет на въезд в течение месяца в Административном окружном суде Латвии.

1 декабря Коростелев в прямом эфире «Дождя» обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал журналист. После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.

2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Тогда глава совета Аболиньш отметил, что это уже второе нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. Он добавил, что за три серьезных нарушения «Дождь» могут лишить лицензии на вещание. В этот же день «Дождь» извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелевым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности.