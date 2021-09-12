Эксперты: Китай «покупает» влияние в странах Восточной Европы

Прилив китайского капитала в страны Центральной и Восточной Европы сопровождается снижением в них юридических и управленческих стандартов, а также ухудшением ситуации с охраной окружающей среды. Это следует из доклада, опубликованного болгарским Центром расследований демократии.

Речь идет о первом широком расследовании тенденций последних лет, когда Китай стал основным торговым партнером стран региона.

Утверждается, что с 2009 года китайские компании вложили в покупку долей в компаниях стран региона около 14 миллиардов долларов. В последние годы растет приток китайских инвестиций в инфраструктуру, энергетические и телекоммуникационные компании - общая их сумма оценивается в 50 миллиардов долларов. При этом китайские инвесторы нередко получают льготы, а их приход на рынок сопровождается непрозрачными и потенциально коррупционными процедурами. Рост объема китайских инвестиций в экономику, как утверждается, опосредованно ведет и к росту политического влияния КНР. Наибольшая активность Пекина наблюдается в Чехии, Венгрии, Боснии, Черногории и Сербии.

Главным центром расширения политического и экономического влияния Китая на Западные Балканы названа именно Сербия. Весь же регион Центральной и Восточной Европы назвал в докладе «черным ходом» для проникновения китайского капитала в ЕС.

Как говорится в докладе, Китай не стремится помешать странам Западных Балкан вступить в ЕС, однако рост китайского влияния подрывает их европейские перспективы - в том числе из-за принятия законов и норм, облегчающих жизнь китайским инвесторам в ущерб прозрачной конкуренции. Также помешать вступлению стран в ЕС могут китайские инвестиции в добычу угля и увеличение углеродных выбросов - что противоречит долгосрочной стратегии ЕС по борьбе с изменениями климата.