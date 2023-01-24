Новости
Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС
Инспекция МАГАТЭ не обнаружила военной техники на украинских атомных электростанциях, заявил на выступлении в Европарламенте глава агентства Рафаэль Гросси.
Накануне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют на территориях АЭС (в частности – на Ровенской) вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для HIMARS.
По мнению Нарышкина, Украина рассчитывает, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют «по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО», можно будет обвинить в этом Москву.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти заявления, в ответ обвинив Россию в захвате Запорожской АЭС. «Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации», – написал Подоляк в «Твиттере».
Ранее украинский «Энергоатом» сообщал, что инспекторы МАГАТЭ регулярно работают на всех украинских АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской). В том числе с сентября они находятся на станции в Запорожье, территорию которой оккупировали российские военные.
Другие новости дня
Автомобильная колонна с гуманитарным грузом направлена в Карабах
Осуществлено сопровождение одной автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по маршруту Горис-Степанакерт, сообщает Министерство обороны России в своем ежедневной бюллетене.
Также отмечается, что командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Горис-Степанакерт.
По информации Радио Азатутюн, Нагорный Карабах находится в блокаде уже 44 дня.
Армения представила в Международный суд полную жалобу против Азербайджана
Представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян от имени Армении представил полную жалобу и требования Армении против Азербайджана в Международный суд в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет Радио Азатутюн.
Киракосян сообщает, что эти требования в целом касаются фиксации нарушений, вызванных десятилетиями ненависти и дискриминационного отношения Азербайджана к армянам, и возмещения причиненного ущерба».
«Как мы сообщали ранее, 16 сентября 2021 года Армения подала жалобу против Азербайджана в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Судом установлен срок до 23 января 2023 года для представления жалобы и доказательств в полном объеме», - говорится в сообщении.
Сына Юрия Никулина проверят на иностранное финансирование
Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина - сына известного советского актера Юрия Никулина, который также долгое время руководил цирком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Формальным поводом для обращения стала поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло в качестве почетного гостя. Настоящей же причиной, как пишет SHOT, может быть то, что несколько месяцев назад цирк в Монако, по приглашению которого приехал Никулин, отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку Украины.
Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался в генпрокуратуру с требованием проверить на иностранное финансирование независимые российские СМИ. В частности именно после его жалобы власти объявили «нежелательной организацией» издание «Проект», а пятерых его журналистов признали «иностранными агентами».
Максим Никулин стал руководителем Московского цирка на Цветном бульваре в августе 1997 года, после смерти своего отца. В то же время цирк был назван именем Юрия Никулина.
До этого Никулин-младший в течение четырех лет находился в должности директора-распорядителя цирка. Еще ранее он был известным журналистом - в частности вел на центральном телевидении программу «Утро» и работал в отделе информации программы «Время».
Германия согласилась на отправку танков «Леопард» Украине
Германия согласилась на отправку танков «Леопард» Украине. Об этом 24 января сообщил журнал Der Spiegel. Одновременно Вашингтон рассматривает возможность отправить Киеву танки М1 «Абрамс».
По данным журнала, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки «Леопард 2» достаточно современной модификации 2A6. Речь идет как минимум об одной роте танков - то есть, о десяти единицах техники.
Берлин также намерен одобрить поставки танков немецкого производства другими странами (они не могут сделать этого без разрешения производителя).
Ранее отправить свои «Леопарды» Украине в случае разрешения со стороны Берлина планировали Польша, Нидерланды и Испания. Сообщалось, что к ним могут присоединиться Италия, Дания и Финляндия.
Канал ABC сообщал со ссылкой на анонимного украинского источника, что всего предоставить Киеву «Леопарды» с разрешения Германии пообещали 12 стран, речь может идти примерно о 100 танках.
24 января газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 «Абрамс».
Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину «Леопардов». Sky News Arabia передает, что речь идет о 10 танках американского производства.
Официально о поставках Берлином и Вашингтоном может быть объявлено в среду, 25 января.
- По оценке исследовательского проекта Oryx с февраля прошлого гда Украина потеряла 449 танков. Украинская армия запросила у западных страны сотни современных танков. 20 января глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников ускорить поставки техники до запланированного, по его словам, весеннего наступления украинской армии.
- По оценке одного из источников агентства Associated Press, поставки танков могут растянутся на «месяцы или годы». Кроме того, экипажам потребуется многомесячное обучение, писала западная пресса.
Депутаты от оппозиции вызывают в парламент премьер-министра Грузии
Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывают в парламент Грузии премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Ана Бучукури и Теона Акубардия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Механизм интерпелляции - право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.
Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.
Список вопросов к премьеру:
Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?
Почему Совет безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?
Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?
Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?
У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?
Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?
Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?
У Михаила Саакашвили выявили коронавирус
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, информацию подтвердил клинический директор больницы «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, в которой с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили.
- Саакашвили задержали в октябре 2021 года. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди». В ноябре адвокат Саакашвили сообщил, что в организме его подзащитного нашли мышьяк, а врачи - что в крови политика обнаружены тяжелые металлы. Саакашвили и его соратники считают, что он был отравлен.
Документальный «Навальный» номинировали на «Оскар»
Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра номинировали на премию "Оскар", сообщается в твиттер-аккаунте киноакадемии. Церемония вручения статуэток состоится 12 марта 2023 года.
Документальный фильм "Навальный" снят для стримингового сервиса HBO Max при участии CNN Films.
Действие начинается в Германии, где после попытки отравления лечился Алексей Навальный до возвращения в Россию. Роэр выстраивает сюжет поначалу как политическую драму, а затем – как триллер. Главные герои и комментаторы событий, кроме самого Навального, – это Христо Грозев, глава издания Bellingcat, руководительница следственного подразделения Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих, а также Юлия Навальная и Леонид Волков.
Команда отсняла почти 500 часов материала. Роэр сосредотачивается на событиях лета 2020 года и заканчивает картину кадрами с Навальным уже за решеткой и протестами за его освобождение.
Фильм получил два приза зрительских симпатий на кинофестивале "Сандэнс".
Режиссер фильма Дэниела Роэр в интервью Настоящему Времени рассказывал о том, как у него появилась идея сделать фильм о России и преследуемом властями политике. В этом разговоре он признался, что Россия и происходящее в ней его "просто завораживают", и сказал, что хочет снять как минимум еще один фильм о Навальном – о том, как тот станет демократически избранным президентом своей страны.
*****
В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Независимые и иностранные расследователи и соратники Навального считают, что к этому были причастны сотрудники российских спецслужб, и назвали имена участников покушения, сотрудников ФСБ. Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают.
После многомесячного лечения и реабилитации в Германии, в январе 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу же после возвращения на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево он был арестован и отправлен сначала в СИЗО, а потом и в колонию. Формальным основанием для этого был запрос ФСИН, которая посчитала, что, уехав в Германию на лечение (политик был туда доставлен в состоянии комы), оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Суд встал на сторону ФСИН, и Навальному заменили условный срок по этому делу на лишение свободы в колонии общего режима.
В России после возвращения Навального прошло несколько массовых акций протеста в поддержку политика, но они привели лишь к многочисленным уголовным делам. Также власти окончательно разгромили созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и его региональные штабы: они были признаны экстремистскими организациями и запрещены. Десятки соратников оппозиционера уехали из России, на многих были заведены дела по различным статьям – от экстремизма до вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
Касьянов: Грузия «начала двигаться в другую сторону» от ЕС и НАТО
Власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.
Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов напомнил, что Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС и сейчас официально подтверждает свою принципиальную позицию вступления в ЕС и НАТО, которые закреплены в конституции Грузии. Кроме того, евроатлантическое стремление поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующей грузинской властью.
«Однако что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что страна, которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону. Это очевидное для нас пренебрежение основными принципами общей внешней политики и политики безопасности. Это очевидный для нас факт, который составляет нарушение третьего пакета санкций Европейского Союза», – сказал он.
По его словам, намерения грузинских властей возобновить прямое авиасообщение с Россией также противоречат политике ЕС, который закрыл авиасообщение после российского вторжения в Украину.
«После объявления Российской Федерацией решения о частичной мобилизации подавляющее большинство грузинского населения уже покинуло территорию РФ. Используется основной аргумент – это забота о тех гражданах, которые на сегодня находятся на территории Российской Федерации. Без привязки к тем важным вопросам, которые, кстати, составляют основу нашего двустороннего сотрудничества – это деоккупация суверенных территорий, восстановление их территориальной целостности. Это магистральный курс в ЕС и НАТО и т.д.», – сказал Касьянов.
Дипломат также заявил, что посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
Дипломат: в случае наплыва россиян возможна эвакуация украинцев из Грузии
Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», – сказал Касьянов.
«Но подчеркиваю: при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Сидеть, сложа руки, мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения их защиты и безопасности. Это наш главный приоритет», – добавил дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией вскоре будет восстановлено. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.
Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку
Начальник Госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах».
Как сообщило агентство «Апсныпресс», об этом глава МВД Вальтер Бутба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания.
Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции
Финляндии, возможно, придется пересмотреть продвижение заявки на членство в НАТО одновременно со Швецией, если заявка Швеции будет заблокирована на более длительный период времени. Об этом заявил порталу Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В то же время он подчеркнул, что пока ещё слишком рано комментировать этот вопрос. «Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает одновременное вступление в НАТО, отметил Хаависто.
В июне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не вступит в НАТО без Швеции.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», – подчеркнул Ниинистё.
Швеция и Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза.
В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано после антитурецких протестов в Стокгольме, участники которых публично сожгли Коран и выступали в поддержку курдов. Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.
Ещё весной Турция выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача турецким властям ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме.
Сочинский морпорт: «Надеемся запустить перевозки в Абхазию и Грузию»
Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.
«Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом», – сказал Владимиров.
Он уточнил, что из Сочи в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.
«Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении», – добавил Владимиров.
Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта».
Власти самопровозглашенной республики Абхазия, в свою очередь, ведут переговоры о ремонте сухумского аэропорта для начала авиасообщения с Россией.
Оппозиция вновь вызывает в парламент премьер-министра Грузии
Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывает в парламент Грузии премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Анна Бучукури и Теона Акубардия.
Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.
Агентство «Новости-Грузия» публикует список вопросов к премьеру:
- Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?
- Почему Совет Безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?
- Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?
- Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?
- У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?
- Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?
- Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 Парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?
Механизм интерпелляции — право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.
Доля России в экспорте грузинского вина выросла до 63,7%
Экспорт грузинских вин в минувшем году составил 252 миллиона долларов (106 693 тонны). Рост продаж по сравнению с 2021 годом составил 5%.
В списке экспортных товаров вино заняло пятое место с долей 4,5%, сообщили в Национальной службе статистики (Грузстат).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», несмотря на все усилия по диверсификации, основным рынком сбыта грузинского вина оставалась Россия, при этом ее доля увеличилась с 54,6% в 2021 году до 63,7% в 2022-м.
На фоне войны Украина уступила второе место Польше. В пятерку стран также входят Китай и Казахстан.
Первая десятка стран, куда продавалось грузинское вино:
Россия — 160,8 млн долларов, 73 128 тонн;
Польша – 14,5 млн долларов, 6706 тонн;
Украина — 13,5 млн долларов, 6446 тонн;
Китай – 12,5 млн долларов, 3988 тонн;
Казахстан — 10 млн долларов, 3788 тонн;
Беларусь — 7,5 млн долларов, 3172 тонны;
США – 5,2 млн долларов, 1039 тонн;
Латвия — 4,3 млн долларов, 1597 тонн;
Германия – 3,2 млн долларов, 851 тонна;
Литва – 2,1 млн долларов, 803 тонны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВВП Грузии в 2022 году вырос на 10% – в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе же говорит, что в 2022 году рост общего объема экспорта Грузии составил 33 процента, за этот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7 процентов.
«Какого чёрта Запад ждёт?» – Джонсон призвал срочно вооружить Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, призвал страны Запада немедленно предоставить Киеву всё вооружение, которое просят власти Украины для борьбы с российской агрессией.
В колонке, опубликованной в британской газете Daily Mail, Джонсон описал свои впечатления от посещения пригородов Киева Бучи и Бородянки. Он побывал там в субботу в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского. В ходе российского наступления на Киев в феврале и марте прошлого года там погибли сотни мирных жителей.
По мнению Джонсона, немедленные поставки странами Запада сотен танков и другого тяжелого вооружения Украине могут быстро привести к краху российской обороны, освобождению оккупированных территорий и завершению войны. «Какого чёрта мы ещё ждём?» – задаёт вопрос Джонсон, указывая, в частности, на нерешительность Германии по вопросу о поставках Украине танков «Леопард».
«Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн-Вестфалию? Охранять Теннесси? Ездить по деревням в Уилтшире?» – с иронией спрашивает Джонсон.
«Чем быстрее мы поможем украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее весь мир сможет начать приходить в себя после катастрофы, которую устроил Путин», – считает бывший британский премьер.
Джонсон также призвал к быстрому одобрению решения о принятии Украины в НАТО, а также к поставкам Киеву других видов оружия, включая боевые самолёты. Как пишет британский премьер, он «ни на йоту» не верит утверждениям о том, что поставки оружия и наступление Украины приведут к ядерному удару со стороны России. На возможность применения ядерного оружия намекали высокопоставленные российские чиновники, такие как Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. По мнению Джонсона, если президент России Владимир Путин использует ядерное оружие, это станет катастрофой для него самого – против него выступят Китай и обычные граждане России.
По мнению Джонсона, целью западных поставок должно стать обеспечение успеха украинского наступления на юге страны. Бывший британский премьер считает, что перерезание так называемого сухопутного коридора в Крым будет означать победу Украины в войне.
- Великобритания первой из западных стран – о чём упоминает Джонсон – решила поставить Украине танки западного производства, речь идёт о 14 танках «Челленджер». Польша и ряд других стран также заявляют о готовности поставить танки. Германия пока не приняла решения, Соединённые Штаты также в данный момент отрицают возможность поставок танков «Абрамс».
- Джонсон, ушедший в отставку летом прошлого года, остаётся влиятельным депутатом от Консервативной партии. Будучи премьером, он несколько раз посещал Киев и был одним из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины среди западных лидеров.
Польша направила Германии запрос о поставках «Леопардов» Украине
Польша официально обратилась к Германии за разрешением на поставки танков немецкого производства "Леопард" Украине. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Он также призвал саму Германию поставить танки Украине.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что правительство ФРГ не будет препятствовать поставкам немецких танков из Польши, если страна подаст соответствующее заявление. При этом Польша распространила сообщение, что готова поставить Украине танки "Леопард" без согласия Германии.
Во вторник на пресс-конференции после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники скоро примут решение по вопросу о поставках танков Украине. По его словам, пока решение не принято, однако Берлин уже дал понятПольша направила Германии запрос о поставках «Леопардов» Украинеь своим союзникам, что те при желании могут готовить боевые машины для передаче Украине.
На фоне дискуссий о возможности поставок германских танков "Леопард" в Украину немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что в его распоряжении находится 139 "Леопардов" типа 1 и 2, которые он мог бы отремонтировать. Таким образом, теоретически танки Украине могли бы быть переданы не бундесвером, а непосредственно предприятием по заказу правительства ФРГ.
Как заявил официальный представитель предприятия медиа-группе RND, в распоряжении концерна находятся 22 танка типа "Леопард-2A4", которые он может привести в боевую готовность для поставок Украине. Их ремонт будет длиться "около года". Поставки возможны поэтому лишь в конце 2023 – начале 2024 года. Наряду с этим Rheinmetall сможет предоставить 88 более старых танков типа "Леопард-1".
29 танков типа "Леопард-2A4" находятся на ремонте для отправки в другие страны НАТО в рамках проекта по замене боевых машин советского производства, которые ранее были предоставлены Украине. Они будут готовы уже в конце апреля-начале мая 2023 года. Эти 29 танков также можно будет запланировать для поставки в Украину. По информации журнала Stern, глава концерна Армин Паппергер исходит даже из возможной поставки в конце марта. "Эти танки принадлежат правительству ФРГ. Оно может делать с ними все, что захочет", – отметил Паппергер.
Официальный представитель концерна подчеркнул, что ситуация в целом нестабильна из-за рамочных условий, которые ставят страны НАТО, различных прямых и непрямых поставок запчастей и составляющих, а также изменяющихся условий заказа. Поэтому назвать конкретные сроки поставок танков различного типа весьма трудно.
Украина просит страны Запада поставить ей основные боевые танки, утверждая, что они должны помочь провести в 2023 году наступательные операции по освобождению территорий.
iPhone-туризм: Грузию в декабре посетили почти 220 тысяч граждан Турции
Турция вышла на первое место по числу граждан, посетивших Грузию в декабре прошлого года. Об этом свидетельствует статистика грузинского МВД.
В частности, Грузию посетили почти 220 тысяч граждан Турции. Рост числа визитов по сравнению с декабрем 2021 года составил 468%.
Ранее сообщалось, что граждане Турции устремились в Грузию за новыми айфонами. В батумских магазинах, а также на КПП «Сарпи» образовались длинные очереди. Из Турции даже организовали так называемые «телефонные туры».
Дело в том, что стоимость смартфонов в Грузии почти вдвое меньше, чем на турецких прилавках. Кроме того, спешка в конце прошлого года была связана с тем, что с 2023 года в Турции увеличился размер сбора за регистрацию IMEI телефона, привезённого в Турцию из-за границы. Без регистрации доступ к мобильной связи блокируется через 120 дней.
Отметим, что в сентябре Грузию посетили 90 839 граждан Турции, в октябре – 90 863, в ноябре – 113 054, в декабре – 219 756.
По информации «Эха Кавказа», спрос на смартфоны в Грузии со стороны граждан Турции спал после Нового года.
В Украине в отставку ушли несколько высокопоставленных чиновников
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку. Утром 24 января он опубликовал в телеграм-канале фото заявления об увольнении. Президент Украины уже подписал указ об отставке Тимошенко.
Ранее Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий.
Накануне Владимир Зеленский сообщил о «кадровых решениях» среди чиновников разного уровня, в том числе в правоохранительных органах. Об этом он заявил в вечернем видеообращении по итогам 334-го дня войны.
Сегодня же подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, после выхода расследования о закупке продовольствия для украинских военных по завышенным ценам. Глава ведомства Алексей Резников поддержал просьбу своего заместителя и обратился с соответствующим представлением в кабинет министров Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины также ведёт расследование возможных злоупотреблений при закупках продуктов питания для военнослужащих. В Минобороны Украины отрицают злой умысел, утверждая, что если нарушения и были, то по техническим причинам, а не в связи с коррупцией.
Кабинет министров Украины, в свою очередь, согласовал увольнение глав пяти областных военных администраций – в Киевской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. В отставку отправлены, помимо Шаповалова, ещё трое заместителей министров.
В вечернем обращении президент Украины также заявил, что Совет по национальной безопасности принял «принципиальное» решение о том, что представителям власти запрещён отдых за границей.
«За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», – заявил Зеленский. Позже он подписал соответствующий указ. В нём говорится, что госслужащие, депутаты и другие представители органов власти в период мобилизации и военного положения смогут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.
Зеленский не назвал имен, но украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию – причем на автомобиле украинского бизнесмена – на Новый год ездил заместитель генерального прокурора страны Алексей Симоненко. Издание УНИАН пишет, что его уже попросили написать заявление об уходе.
- 22 января в Украине по подозрению в коррупции был уволен высокопоставленный правительственный чиновник Василий Лозинский. Следствие утверждает, что заместитель министра инфраструктуры Украины получил 400 тысяч долларов в качестве платы за содействие заключению договоров на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам.
- 17 января подал в отставку советник офиса президента Украины Алексей Арестович, который, по опросам, входил в тройку самых популярных политиков Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Ранее в эфире ютьюб-канала Фейгин Live Арестович заявил, что российская ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли десятки людей, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты. В Верховной раде потребовали уволить Арестовича, заявив, что его действия вредят стране.
Прокуратура: абхазский паспорт незаконно выдали россиянину
Следственным управлением Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения паспортизации сухумского паспортного отдела Виктории Джинджолия.
По версии следствия, она приняла от гражданина Российской Федерации Александра Лебедева документы для получения абхазского паспорта, в том числе поддельную копию справки из Комиссии по вопросам гражданства при абхазском президенте о предоставлении ему гражданства. Справка содержала заведомо ложные сведения, утверждают в прокуратуре.
«Тем самым, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, в силу небрежного отношения к своей службе, (Джинджолия) не предприняла меры, направленные на установление подлинности данной справки», – сказано в заявлении.
По информации прокуратуры, на основании подложного документа бланк паспорта гражданина Абхазии был незаконно выдан Александру Лебедеву в августе 2021 года.
Отметим, что неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим своих обязанностей, повлекшее незаконную выдачу абхазского паспорта, наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет (Статья 2941 УК).
В заявлении не указано, будут ли предприняты процессуальные действия в отношении россиянина, представившего поддельную справку для получения абхазского паспорта.
- В октябре прошлого года оппозиционное Абхазское народное движение обратилось в Генпрокуратуру. В заявлении говорилось, что в 2020–2022 годах абхазские паспорта получили 6693 человека: русских – 1526 человек, грузин – 1102, армян – 3061, лица иных национальностей – 1004. Оппозиция требовала провести проверку на предмет соблюдения абхазского законодательства, однако в прокуратуре заявили, что в обращении не содержались сведения о нарушении законов. В ведомстве добавили, что вопрос, отраженный в обращении, будет принят во внимание при планировании проверок Генпрокуратуры.
Госдума РФ обяжет резервировать дату и время выезда за границу на машине
В Госдуме подготовили поправки в закон, которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автомобиле. Предложения внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Позже он уточнил в беседе с РБК, что предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы касается только грузовых автоперевозок.
«Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 километров. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего», — сказал депутат.
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» затронут автомобили, принадлежащие как российским гражданам, так и иностранцам. Об этом сообщает ТАСС. В базе данных Госдумы законопроект пока не опубликован.
Такой порядок пересечения границы может вступить в силу уже с 1 марта сроком на один год.
Резервировать дату и время водители смогут бесплатно через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной Министерству транспорта России. Заявитель сможет зарезервировать любые дату и время за исключением уже забронированных.
По словам Москвичева, программа, в которой должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готова, но чтобы она заработала, нужен соответствующий закон.
Во втором чтении весь законопроект должен быть рассмотрен 24 января.
- В сентябре после объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны. На сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. На границе с Грузией со стороны России её длина достигала более 20 километров – время ожидания в ней составляло около двух суток. За первые три дня с 21 сентября только границу с Грузией пересекло почти пять тысяч автомобилей.
Пентагон: ВС Украины ведут успешные операции в Луганской области
Украинские войска постепенно продвигаются в направлении города Кременная на востоке Луганской области, освобождая оккупированную российской армией территорию. Эта операция, скорее всего, является подготовительным этапом к весеннему наступлению украинских Вооруженных сил, заявил в понедельник непоименованный высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщает издание Politico.
«Мы видим украинские контрнаступательные операции и небольшие приобретения территории рядом с Кременной», – говорит источник Politico.
По словам американских аналитиков, захват Кременной откроет путь украинской армии к наступлению на Северодонецк и Лисичанск. Бои под Кременной – продолжение украинского контрнаступления, начатого осенью, в ходе которого была освобождена Харьковская область.
Одновременно, украинские представители сообщают о признаках подготовки российской армии наступления в районе Луганска. По словам представителя Пентагона, российские подкрепления, прибывающие под Луганск, «плохо вооружены, плохо подготовлены, они в спешке отправлены на поле боя».
В пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли высказал предположение о том, что Украина в нынешнем году сможет освободить значительную часть оккупированной Россией территории в зависимости от того, насколько быстро она получит от западных союзников боевую технику и подготовит личный состав к ее использованию.
«Я думаю, что украинцы будут способны провести значительные наступательные операции тактического и даже оперативного уровня и освободить как можно больше территории Украины», – подчеркнул Милли.
Югоосетинский парламент в ближайшее время рассмотрит кандидатуру председателя ВС
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрит представление президента о кандидатуре Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда в ближайшее время.
Как сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе парламента, представление уже поступило в законодательный орган, вопрос пройдет обсуждение во всех комитетах парламента и уже после этого будет вынесен на рассмотрение президиума.
«Окончательное утверждение президентского представления произойдет на сессии законодательного органа возможно уже на следующей неделе», - отметили в пресс-службе.
Ранее парламент освободил от должности главы Верховного суда Олесю Кочиеву в связи с истечением срока.
Три оппозиционные партии Грузии объявили о начале «национально-освободительного движения»
Лидеры партий «Дроа», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи - больше свободы» сегодня объявили о начале нового «национально-освободительного движения» и его первой акции. Движение, по заявлению лидеров, будет бороться против коллаборационизма и «за возвращению узурпированной власти народу», пишет агентство «Новости-Грузия».
Партии заявили первую акцию на 24 февраля, в знак солидарности с украинским народом, в день годовщины начала российского вторжения в Украину.
«Этот день, 24 февраля проводит черту между народами с развитым будущим и Россией, у которой нет будущего… Мы должны еще раз продемонстрировать, что, несмотря на ссоры, ошибки и разногласия, мы вместе в критические моменты и заявить, что у Грузии есть европейское будущее и что страна не вернется в прошлое», - заявила лидер «Дроа» Элене Хоштария.
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что правительство Грузии «ведет страну в Россию», «это нельзя дальше терпеть», а лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе «ждет Таганрог».
По данным различных опросов общественного мнения, рейтинг каждой из партий, объявивших о новом движении - 2-3%.
Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Эксперты говорят, что текущий год станет временем переформатирования оппозиции и многое зависит от того, как переживет внутренний раскол самая крупная оппозиционная партия Единое Национальное движение.
Президент Турции заявил об отказе поддержать вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано в понедельник после антитурецких протестов в Стокгольме, его цитирует агентство «Анадолу».
На одной из акций протеста участники публично сожгли Коран - книгу, священную для мусульман. Кроме того, на ней звучали лозунги в поддержку курдов, Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.
«Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», - заявил Эрдоган. Он сказал это в телеобращении по итогам заседания правительства.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае. Соглашение о вступлении должны ратифицировать все 30 стран военно-политического союза, включая Турцию.
В январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что считает, что Анкара одобрит заявку. После акции с сожжением Корана другой член шведского правительства, глава МИД Тобиас Билльстрем, заявил, что власти страны не поддерживают случившееся.
«Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно», - сказал он, выразив сочувствие оскорбленным акцией мусульманам.
Форум