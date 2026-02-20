Экспорт грузинского вина снизился

В январе 2026 года продолжилось снижение экспорта грузинского вина, сообщает информационное агентство BMG со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии. За это время из страны было экспортировано 4 105 476 литров вина на сумму 12,1 млн долларов США, тогда как в январе прошлого года объём составил 4 243 466 литров на 12,9 млн долларов.

Что касается цены, средняя экспортная стоимость грузинского вина снизилась примерно на 5% и составила 2,9 доллара за литр, тогда как в январе прошлого года она составляла 3,05 доллара.

Главным экспортным рынком грузинского вина остаётся Россия. При этом, несмотря на общее снижение экспорта, в Россию поставки в этом году выросли: в январе было продано вина на 8 млн долларов, тогда как в январе 2025-го – на 6,9 млн долларов.

Основные экспортные рынки грузинского вина в январе 2026 года:

Россия – 8 млн долларов – 2 968 106 литров (2,6 $ за литр)

Польша – 918 000 долларов – 328 833 литра (2,7 $)

Германия – 478 700 долларов – 108 732 литра (4,4 $)

Китай – 433 800 долларов – 135 831 литр (3,1 $)

Украина – 379 200 долларов – 134 194 литра (2,8 $)

Казахстан – 364 300 долларов – 105 885 литров (3,4 $/литр)

Латвия – 262 700 долларов – 76 757 литров (3,4 $)

США – 257 200 долларов – 31 662 литра (8,1 $)

Эстония – 157 600 долларов – 39 344 литра (4,0 $)

Литва – 137 900 долларов – 40 729 литров (3,3 $)

Если сравнить с показателями за январь прошлого года, экспорт вина в Китай, Украину и Казахстан снизился вдвое, а в США — втрое. Экспорт немного вырос только в Польшу и Германию.

По данным статистики, дороже всего грузинское вино продавалось в США — около 8 долларов за литр, тогда как самая низкая цена была зафиксирована в России — 2,6 доллара за литр.