Новости
Экзит-полл: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в стране. По данным экзит-полла, проведенного международным институтом региональных исследований «Открытое общество», за него проголосовали более 82 процентов принявших участие в голосовании.
На втором месте «Против всех» - за такой вариант отдали голос более 5 процентов участников выборов. В них участвовали еще 5 кандидатов, набравшие по 2-3 процента голосов.
Явка на выборах, по предварительным данным Центризбиркома, превысила 68 процентов. Пока нет официальных данных ЦИК о результатах подсчета голосов.
Выборы прошли в воскресенье. Большинство комментаторов предсказывало победу Токаева. Казахстанская оппозиция указывала на малоизвестность альтернативных ему кандидатов и называла их кандидатами, привлеченными для создания видимости борьбы.
Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок, и увезли в отделение полиции. Там его продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.
Других независимых наблюдателей на участках ограничивали в перемещении, удаляли с участков или не допускали на них, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. При этом официальные лица, например председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергали эту информацию и заявляли об отсутствии нарушений. В прокуратуре уже заявили о том, что выборы проходят в спокойной обстановке.
Оппозиция провела ряд акций протеста – в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! («Проснись, Казахстан!») были задержаны, когда проводили митинг «За честные выборы». Еще пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами «Нет выборам без выбора!». Они также были задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.
- Выборы прошли в соответствии с обновленной редакцией Конституции Казахстана. Президент избирается на семилетний срок (а не на пять лет, как раньше) и только один раз. Предыдущий срок действующего президента Касым-Жомарта Токаева после внесения изменений в Конституцию обнулился.
- Изменения в Конституцию были внесены после массовых протестов и беспорядков в январе нынешнего года. Помимо прочего, ряда полномочий лишился бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Столице страны, переименованной в Нур-Султан, вернули прежнее название Астана.
- Токаеву 69 лет. Президентом он впервые был избран в 2019 году как преемник Назарбаева. После подавления беспорядков в январе нынешнего года Токаев заявил о необходимости политических реформ. В их рамках были внесены поправки в Конституцию, которые, помимо прочего, несколько ограничили власть президента.
Другие новости дня
На освобожденных территориях Украины были обнаружены 700 тел
На территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, освобожденных украинскими военными, за последние два месяца обнаружили тела более 700 человек. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, более 90 процентов убитых - мирные жители Украины. Генпрокурор также отметил, что было выявлено более 20 так называемых пыточных - мест, где, по данным следствия, российские военные содержали и подвергали пыткам задержанных граждан Украины.
Больше всего тел было обнаружено в Харьковской области. Там, однако, наступление украинских войск завершилось успехом раньше, чем в Херсонской, где, по словам генпрокурора, работа по выявлению жертв только начинается.
Костин не уточнил причины смерти людей, тела которых были обнаружены на территориях, ранее оккупированных российскими военными.
В Украине, по последним данным, расследуется уже более 45 тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, совершенных российскими военными. До суда пока дошло лишь небольшое количество, осуждены 12 взятых ранее в плен военнослужащих.
По данным генпрокуратуры Украины, с начала российского вторжения в конце февраля погибли более 8300 мирных жителе Украины, в том числе 437 детей. Это неполные данные, поскольку учтены не все жертвы на территориях, которые сейчас подконтрольны России. Большая часть погибших, по предварительным данным, жертвы обстрелов.
В Катаре начался чемпионат мира по футболу
В Катаре в воскресенье начался чемпионат мира по футболу. В первом матче в городе Эль-Хаур встретились сборная хозяев турнира и Эквадора.
Сборная России не участвует в турнире. У нее был шанс пройти на чемпионат через стыковые матчи, но ее отстранили от участия в них после российского вооруженного вторжения в Украину. Украинская сборная не смогла пройти через отбор.
На стадионе перед матчем прошла красочная церемония. В ней участвовал, помимо прочего, американский актер Морган Фриман. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира открытым. В своей речи он сделал акцент на том, что чемпионат объединил людей по всему миру, в Катар, по его словам, приехали люди всех национальностей и разных вероисповеданий.
Чемпионат впервые проходит в арабской и преимущественно мусульманской стране. Он впервые проходит в осенне-зимний период - летом в Катаре было бы слишком жарко. На матч открытия приехали лидеры ряда стран Ближнего Востока.
Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Власти страны критикуют, помимо прочего, за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Подготовка к чемпионату сопровождалась и скандалами в связи с подозрениями в коррупции в связи с выбором места проведения первенства.
Президента Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино перед открытием чемпионата мира в Катаре заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является «лицемерием». «Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки», – сказал он в частности. Он заявил, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут «приветствовать всех», в том числе и представителей ЛГБТ.
Предыдущий чемпионат мира прошел в 2018 году в России, которую также критиковали за нарушения прав человека. Во время самого чемпионата каких-либо скандалов, связанных с нарушением прав иностранных болельщиков, не было. Во время финального матча полиция задержала участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле в знак протеста против полицейского насилия.
Кадыров исказил факты в заявлении о предполагаемом убийстве российских пленных в Украине
Глава Чечни исказил факты в своем комментарии по поводу предполагаемого убийства в Украине российских военнопленных. Рамзан Кадыров заявил, что на распространенных в интернете кадрах якобы «отчетливо видно», как их расстреляли, однако это не так – момент предполагаемого убийства на опубликованных видео не показан. Кроме того, чеченский политик утверждает, что Запад «отмалчивается на эту тему», хотя в ООН еще 18 ноября – то есть в день публикации видеозаписей – сообщили, что будут их изучать, пишет Кавказ.Реалии.
Видео, о которых идет речь, были опубликованы в телеграм-каналах. На одной записи демонстрируется, как российские военные выходят с поднятыми руками и ложатся на землю во дворе частного дома, на последних кадрах из дома выходит еще один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео показаны тела сдавшихся в плен, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Оба видео могли быть сняты в районе Макеевки в Луганской области. Украинская сторона пока их не комментировала.
Министерство обороны России назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело из-за опубликованных кадров.
- Ранее в Чечню привезли несколько украинских пленных на беседу с главой республики Рамзаном Кадыровым. Их доставили под конвоем после поездки детей политика в Украину.
- В мае помощник главы Чечни Апти Алаудинов в шутливой манере извинялся за синяки под глазами у одного из пленных украинских офицеров из Северодонецка. «Так получилось, что люди, когда им предложили подобру-поздорову сдаться, не воспользовались моментом», – заявил тогда Алаудинов.
- Подразделение 94 полка оперативного назначения Росгвардии, которое базируется в чеченском Урус-Мартане, при отступлении из Херсонской области оставило тела убитых солдат, сообщили украинские телеграм-каналы со ссылкой на Службу безопасности Украины. Официального подтверждения этой информации нет.
- Редакции Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально: по данным «Кавказского узла», на 14 октября власти так или иначе подтвердили гибель лишь 29 человек.
Украина будет расследовать видео с предполагаемым расстрелом пленных
Украина впервые отреагировала на распространившееся в интернете видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны будут расследовать событие, попавшее на видеозаписи.
Она добавила, что из настолько коротких видеороликов (один из них длится 36 секунд и имеет следы монтажных склеек, длительность второго - 8 секунд. - РС) затруднительно сразу сделать те выводы, к которым пришла российская сторона.
Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит еще один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.
До заявления Стефанишиной украинская сторона не комментировала видеозаписи. Пообещав расследовать инцидент, вице-премьер добавила, что Украина не заинтересована в каких-либо казнях: в ее интересах сохранять жизнь как можно большему числу российских военнопленных, чтобы обменивать их на украинских.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если российские военнопленные, как можно заключить из видео, заявили о намерении сдаться в плен, но потом кто-то из них открыл огонь, то ответный огонь не может считаться военным преступлением.
В Брянске подожгли приют для животных, погибли 52 кошки и собаки
В поселке Верный Путь на окраине Брянска сгорел приют для бездомных животных. Погибли 50 кошек, взрослая собака и щенок. Сотрудники МЧС и полиции заключили, что возгорание не было случайным, основная версия причины пожара - намеренный поджог.
Частный приют «Дом бродяги» принадлежал 56-летнему Геннадию Пальчиковскому, полицейскому в отставке. Он располагался на даче Пальчиковского и приусадебном участке. Как сообщает «Коммерсант», возгорание произошло вечером в субботу, 19 ноября. Большинство собак жили на участке в вольерах, их удалось спасти, кроме одной собаки и щенка. Погибли жившие в доме 50 кошек: они задохнулись от дыма.
Одна из волонтеров, помогавшая «Дому бродяги», рассказала изданию «Вот так», что соседи неоднократно угрожали Пальчиковскому и его приюту: им мешал шум. По ее словам, хозяину приюта ранее поступали звонки с угрозами, ему подпирали калитку дома, чтобы он не смог выйти. «Мешали собаки, а убили кошек», - недоумевает зоозащитница.
Приют «Дом бродяги» не имел официального статуса. Волонтеры приносили туда брошенных животных с улицы, лечили их, ухаживали и искали им новых хозяев. Многие животные до попадания в приют претерпели жестокость со стороны людей.
На странице «Дома бродяги» во ВКонтакте Пальчиковский и его соратники сообщили, что акт поджога зафиксирован спасательными службами, зоозащитники написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту поджога дома и гибели животных.
Во время стрельбы в ЛГБТ-клубе в США погибли пять человек
Не менее пяти человек погибли, 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе для ЛГБТ в городе Колорадо-Спрингс, в США.
Полиция получила сообщения о стрельбе в Club Q около полуночи 20 ноября, сообщает CNN. Подозреваемого задержали, он госпитализирован. Мотивы нападения неизвестны.
Полиция подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов в стрельбе не участвовали.
Согласно сообщению клуба, стрелявшего остановили сами посетители. Club Q назвал нападение "бессмысленной атакой" на ЛГБТ-сообщество.
- 20 ноября - день памяти трансгендерных людей, погибших от трансфобии.
МАГАТЭ сообщило о взрывах в районе Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии заявило о более чем десяти взрывах районе Запорожской АЭС в субботу вечером и в воскресенье утром. Опасности для критических систем нет. О пострадавших не сообщается.
Россия обвинила в обстреле Украину. Минобороны заявило, что один из снарядов попал на крышу спецкорпуса, где, как утверждает «Росэнергоатом» находится свежее ядерное топливо.
Украинский «Энергоатом» сообщил, что АЭС обстреляли российские войска, чтобы вывести из строя инфраструктуру, «необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины».
МАГАТЭ назвало атаки неприемлемыми. Кто бы ни стоял за ними, обстрелы должны быть немедленно остановлены, отметили в организации. «Вы играете с огнем!» – подчеркнул в своем заявлении глава организации Рафаэль Гросси.
- Запорожская АЭС в начале марта была захвачена российскими войсками, но оставалась соединенной с украинской системой энергоснабжения.
- Территорию станции неоднократно обстреливали, что приводило к прекращению ее работы. Россия и Украина обвиняли в обстрелах друг друга. МАГАТЭ призывало Москву освободить территорию станции и вывести оттуда войска.
В Тбилиси проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили
Сторонники и члены семьи Михаила Саакашвили проводят акцию протеста перед администрацией правительства Грузии в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Часть участников митинга требует освобождения Михаила Саакашвили, часть - его перевода на лечение за границу.
«Цель этой акции - спасти жизнь одного человека. Я довольна, благодарна врачам клиники «Вивамед», но проблема в том, что его состояние не улучшилось, оно тяжелое», - сказала мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.
В акции участвуют представители оппозиционных партий: «Национального движения», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели», на митинге также присутствует Зураб Джапаридзе.
«В целом ряде экспертных заключений сказано, что в Грузии не существует возможностей для излечения Саакашвили, и единственный выход - перевести его за границу», - отметил председатель партии «Национальное движение» Ника Мелия.
Как говорят собравшиеся у администрации правительства, сегодняшняя акция является предупреждением, и если правительство в течение недели не примет решение о переводе Саакашвили на лечение за границу, то они прибегнут к перманентным акциям.
Саммит по климату ООН договорился о фонде помощи бедным странам
Участники климатического саммита ООН договорились создать фонд помощи бедным странам, которые страдают от климатических катастроф. При этом в соглашении нет обещаний сократить выбросы двуокиси углерода, которые и приводят к изменению климата. Этот факт вызвал разочарование в ООН, сообщают информагентства.
Представители 200 государств собрались на переговоры в Египте. Согласование текста итогового соглашения затянулось. Его начали обсуждать в субботу 19 ноября вечером, а подписали - только в воскресенье утром.
Новый фонд должен помочь уязвимым странам справляться с последствиями участившихся ураганов и наводнений. Представители развивающихся стран напомнили на саммите, что причина - в выбросах в атмосферу, и ответственность за это должны нести богатые страны.
Для того, чтобы соглашение все же удалось принять, многие спорные вопросы делегаты оставили на будущий год. В том числе вопросы финансирования нового фонда. В тексте документа также не упоминается постепенный отказ от ископаемого топлива, такого как нефть и газ.
На Камчатке начал извергаться самый высокий в Евразии вулкан
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка. Как сообщили РИА Новости в институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, извержение началось после землетрясения магнитудой 5,7. Оно случилось у восточного побережья Камчатки в ночь на 29 ноября.
Институт отметил, что единичные выбросы раскаленных бомб идут с частотой до 10 взрывов в час. Над кратером из-за большой его глубины видны только некоторые из них. Вулканологи допускают, что извержение будет усиливаться.
Ключевская сопка - действующий стратовулкан с достаточно продолжительными извержениями, которые длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Вулкану семь тысяч лет. Он считается самым высоким из действующих вулканов в Евразии. Его высота достигает 4800 метров над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты находятся в 30 километрах от него.
Кроме того, на Камчатке активизировался еще один вулкан – Шивелуч. За последние сутки он выбросил пепел на пять тысяч и почти на четыре с половиной тысячи метров. Со склонов стекает лава температурой тысяча градусов.
Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки, высотой более трех тысяч метров. До ближайшего жилого поселка от него около 50 километров.
Украина начала добровольную эвакуацию из освобожденных на юге районов
Украина начала добровольную эвакуацию жителей освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей. Об этом на брифинге в Николаеве сообщили министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
По словам Верещук, временный переезд будет проходить за счет государства.
Жителям районов, освобожденных от российских войск, предлагают временно уехать в Кривой Рог или в западные области Украины. Это связано с тяжелыми условиями проживания на деоккупированных территориях, особенно в зимних условиях, утверждают власти.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Позднее компания заявила, что высказывание ее руководителя исказили. Тимченко говорил о том, что в стране «нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать», утверждает ДТЭК.
- После взрыва на Крымском мосту в начале октября, в котором Москва обвинила Киев, Россия начала систематические атаки на систему энергоснабжения Украины. По информации украинских властей, результате российских ракетных ударов из строя выведена почти половина энергосистемы страны.
В Казахстане проходят досрочные президентские выборы
В Казахстане утром в воскресенье стартовали досрочные президентские выборы. Помимо действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, на высший пост баллотируются еще пять кандидатов. Все они малоизвестны, казахская оппозиция считает их спойлерами, привлеченными для создания видимости альтернативы Токаеву. К полудню по астанинскому времени успели проголосовать почти 40% избирателей - около 4,5 млн человек.
С действующим президентом в бюллетенях соревнуются кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, выдвинутый от содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии «Ауыл», Каракат Абден от альянса соцработников и Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахстанские матери - путь к обычаям».
Наблюдатели сообщают о фактах нарушений на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок и увезли в отделение полиции, где продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.
Других независимых наблюдателей на участках ограничивают в перемещении, удаляют с участков или не допускают на них, не предоставляют информацию о количестве избирателей и бюллетеней. Однако официальные лица, например, председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергают эту информацию, заявляя об отсутствии нарушений.
Оппозиция провела ряд акций недовольства выборами, в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! были задержаны, когда проводили митинг «За честные выборы». Еще пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами «Нет выборам без выбора!» Они также задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.
- Выборы проходят в соответствии с обновленной редакцией Конституции Казахстана. Президент избирается на семилетний срок (а не на пять лет, как раньше), и только один раз. Предыдущий срок действующего президента Касым-Жомарта Токаева после внесения изменений в Конституцию обнулился.
Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили
Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката об отравлении находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
О том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили - отравление, накануне заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, зарубежная экспертиза подтвердила наличие в его организме отравляющих веществ. Адвокат обещает обнародовать подробности в начале будущей недели, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Осужденный Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации, призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации», - говорится в заявлении службы по исполнению наказаний.
Ведомство подчеркивает, что никто не предоставил никаких официальных документов, доказывающих голословные утверждения об отравлении Саакашвили.
Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, утверждает, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.
Отец третьего президента, Николоз Саакашвили, на днях призвал сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.
Турция нанесла удары по базам курдов в Сирии и Ираке
В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооруженной оппозиции. Об этом заявили курдские силы и британская мониторинговая группа; позже Министерство обороны Турции подтвердило эту информацию.
Представитель курдской группировки «Сирийские демократические силы» рассказал об обстрелах как минимум двух городов в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Британская «Сирийская наблюдательная группа по правам человека» говорит о примерно 20 ракетных ударах. Эти города населены преимуществено курдами, в них находятся военные базы вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны». О числе пострадавших не сообщается.
Министерство обороны Турции подтвердило факт бомбежек, заявив, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьей 51 устава ООН. В своем твиттере министерство разместило видео ракетных ударов, назвав их точными попаданиями по «гнездам террористов».
Анкара возлагает на курдскую вооруженную оппозицию ответственность за террористический акт 13 ноября в центре Стамбула, когда в результате взрыва погибло 13 человек и пострадало более 80. Рабочая партия Курдистана, объявленная в Турции вне закона, и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность к взрыву.
Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter
Новый владелец корпорации Twitter Илон Маск отменил решение о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее Маск провел опрос в своем твиттере о восстановлении учетной записи Трампа. Более 50% ответивших высказались за восстановление страницы экс-президента. В голосовании приняли участие 15 миллионов пользователей.
«Vox Populi, Vox Dei», – написал Маск (аналог поговорки «глас народа - глас божий» - РС).
Трамп в ответ заявил, что не собирается возвращаться в Twitter и будет использовать свою соцсеть Truth Social, сообщает Reuters. Но на аккаунт 45-го президента США уже подписались более девяти миллионов пользователей.
- Учетные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
- Илон Маск приобрел Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов.
Штат Джорджия по ошибке поздравили с победой сборной Грузии по регби
Победа сборной Грузии в Кардиффе, где 19 ноября команда обыграла соперников из Уэльса, смутила многих зарубежных любителей этого вида спорта, которые по ошибке адресовали поздравления американскому штату Джорджия, пишет SOVA.
В этой связи было опубликовано заявление.
«Принимая поздравления, мы должны отметить, что мы являемся Союзом регби штата Джорджия (США), и сегодня мы не выигрывали у Уэльса. И все же спасибо! Поздравляем грузинский народ с этой исторической победой», - говорится в заявлении Союза регби штата Джорджия.
По инициативе президента Грузии пройдет «Неделя регионов»
По инициативе президента Грузии в Тбилиси во дворце Орбелиани начинается «Неделя регионов».
Как сообщили в администрации президента Грузии, мероприятия в рамках инициативы «Регионы во дворце Орбелиани» откроются 21 ноября «Днями Сванетии», которые продлятся три дня.
Целью мероприятия является содействие развитию экономического и культурного потенциала регионов, а также их популяризация как на национальном, так и на международном уровне.
«В рамках Дней Сванетии, параллельно с культурной программой, пройдут панельные дискуссии о самоуправлении, энергетике, экономическом потенциале и культурном наследии региона», - сообщили в администрации президента.
В Мелитополе открыли памятник руководителю штурма дворца Амина
Российские власти Мелитополя в аннексированной части Запорожской области Украины открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Офицер был командиром отряда советского спецназа, штурмовавшего дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году. Вскоре после убийства политика началась война, в результате которой погибли до 30 тысяч советских военных и до двух миллионов афганцев.
Бояринов - полковник спецназа, преподаватель элитных Курсов усовершенствования офицерского состава при Высшей школе КГБ. В 1979 году он возглавил группу своих учеников, подготовленных для захвата дворца Амина. Офицер погиб в начале штурма, член его группы Александр Плюснин убил афганского лидера.
Бояринов посмертно был награжден званием Героя Советского Союза. Памятник в Мелитополе российские чиновники объяснили тем, что полковник вырос в посёлке Акимовка рядом с городом.
В июле российские чиновники открыли в городе мемориал ещё одному чекисту-диверсанту, Павлу Судоплатову. Он организовал убийство революционера Льва Троцкого в 1940 году и, как утверждал сам, лично убил лидера Организации украинских националистов Евгения Коновальца в 1938. Судоплатов родился и вырос в Мелитополе.
- Мелитополь был взят под контроль российскими войсками в начале февральского вторжения в Украину. Осенью российские власти заявили об аннексии Запорожской области, где расположен город, Москва считает регион субъектом Российской Федерации. Ни одна страна мира, кроме КНДР, этого не признаёт.
В Грузии выросло число учеников русских школ
В Грузии действует 11 русскоязычных школ и 45 русскоязычных секторов в государственных школах. Об этом заявил министр образования и науки Михаил Чхенкели, выступая в парламенте страны, пишет SOVA.
По его словам, число учащихся в указанных школах и секторах по состоянию на май 2021 года составляло 14 222 человек, а на ноябрь 2022 года – 16 042 (+1 820). При этом рост числа учеников, заявил министр, в основном связан с приездом в Грузию украинских беженцев.
Чхенкели также добавил, что в 2020-2022 годах в стране не прошло авторизацию ни одно новое русскоязычное частное общеобразовательное учреждение.
При этом он напомнил о работе украиноязычных секторов в общеобразовательных школах №41 в Тбилиси и №20 в Батуми. По словам чиновника, в учебном году 2022-2023 в связи с высоким спросом был открыт еще один украиноязычный сектор в тбилисской школе №220 и расширен уже действующий сектор в батумской школе.
Ника Мелия назвал приоритеты «Нацдвижения»: евроинтеграция и освобождение Саакашвили
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единого национального движения» – назвал евроатлантическую интеграцию и освобождение из заключения Михаила Саакашвили главными приоритетами своей политической силы. Свое заявление Ника Мелия сделал на специальном брифинге в партийном офисе, пишет SOVA.
Лидер ЕНД рассказал о своем участии в ассамблее Европейской народной партии в Лиссабоне. На конференции была принята резолюция, в которой говорится, что власти Грузии игнорируют 12 рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых позволит стране получит статус кандидата в члены ЕС. Документ также призывает власти прекратить политические преследования и освободить экс-президента Михаила Саакашвили (а также перевести его на лечение за границу) и гендиректора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамия.
«В резолюции прямо отмечается, что власть захвачена, и решительно подчеркивается непоколебимая позиция о введении санкций в отношении олигарха [Бидзины] Иванишвили. Во время этого визита мы еще раз ясно увидели, что единственным препятствием на пути европейской интеграции Грузии является Бидзина Иванишвили и его власть. Этого мнения придерживается и Сенат США, где два дня назад процессы оценили как огромный регресс и заговорили о целесообразности пересмотра стратегии в отношении Грузии», - заявил Мелия.
В ходе брифинга Ника Мелия заявил, что его партия продолжит борьбу за свободу, и она «непременно завершится победой».
«От имени «Единого национального движения» заявляю, что главным приоритетом нашей политической силы была, есть и будет интеграция Грузии в свободный мир, освобождение президента Саакашвили и его перевод в западное медицинское учреждение, демократическое развитие страны и свобода СМИ», - сказал Мелия.
Футбол: Армения в товарищеском матче проиграла сборной Албании
Национальная сборная Армении по футболу в столице Албании Тиране в субботу провела товарищеский матч со сборной этой страны, сообщает Радио Азатутюн. Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
На 28-й минуте счет в матче открыл нападающий сборной Албании Хулиано Скука. Его товарищ по команде Кристьян Аслани реализовал пенальти на 64-й минуте, установив окончательный счет в матче.
Напомним, что в товарищеском матче против сборной Косово в Приштине 16 ноября сборная Армении сыграла вничью 2:2.
После ухода Хоакина Капароса обязанности главного тренера сборной Армении сейчас временно исполняет бывший голкипер сборной Роман Березовский.
Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в армию Украины
Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость, сообщает Кавказ.Реалии. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
К чеченцам обратился Сайхан Музаев, который упоминался в СМИ как беженец в Грузии и друг убитого в Берлине в 2019 году бывшего ичкерийского полевого командира Зелмихана Хангошвили.
«Наше главное условие после войны – это право народов на самоопределение, а общества – на самоуправление. Мы, чеченцы, выступаем за свободную, независимую, современную и процветающую Ичкерию. Чтобы это стало возможным нам в первую очередь нужны эффективные вооруженные силы... В Украине прямо сейчас формируется народная армия Ичкерии», – заявил Музаев.
К черкесам обратился Ибрагим Яганов, известный как глава общественного движения «Хасэ», в этом году управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило в отношении активиста уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма, до этого он выступал в поддержку протестовавших в Ингушетии из-за спора о границе с Чечней.
«Призываю черкесов сформировать черкесский добровольческий батальон. Он будет основой для будущих вооруженных сил свободной Черкесии», – заявил Яганов. Он тоже упомянул о «праве народа на самоопределение» и назвал это наравне с отстранением от власти президента России Владимира Путина «общей задачей черкесов чеченцев, бурятов, русских».
Как представитель «Свободной Черкесии» Яганов утверждает, что при поддержке Вооруженных сил Украины был создан «мобилизационный центр». В нем можно пройти обучение и стать, как выразился активист, «участником борьбы с режимом, который отправляет наших детей на войну убивать мирных людей, и они гибнут сами». На официальном сайте ВСУ сведений о «мобилизационном центре» нет.
Платформой для формирования новых добровольческих батальонов, по словам Музаева и Яганова, является недавно созданный «Гражданский совет», в числе тех, кто выступает от лица этого объединения, – Денис Соколов, эксперт Free Russia Foundation (организация признана в России «нежелательной»). Секретарь «Гражданского совета» Анастасия Сергеева в интервью изданию «Холод» заявляла, что источником финансирования организации являются добровольные пожертвования. «Но публично говорить о том, кто и как нас поддерживает, я не стану», – добавила Сергеева.
- На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников непризнанной Чеченской республики Ичкерия, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа.
- Позже в Украине заявили о создании добровольческого дагестанского батальона, его командир высказался за независимость республики от России.
Иран наладит производство военных дронов в России
Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с данными разведок США и их союзников.
По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности. По данным источников, производство может начаться в течение «месяцев».
С августа российская армия использовала против Украины до 400 дронов китайского производства, пишет газета. Однако и Москва, и Тегеран отрицают поставки иранских вооружений в Россию. Тем не менее осенью США ввели санкции против иранских компаний, связанных с производством такого оружия.
Перенос производства в Россию может оградить Иран от новых санкций, рассчитывают в Тегеране. Однако доподлинно неизвестно, что именно Тегеран рассчитывает получить от Москвы в обмен на сделку. Один из общавшихся с The Washington Post отметил, что Кремль, как минимум, предлагает дипломатическую и экономическую поддержку, которые помогут смягчить международное давление на режим аятолл.
Правозащитники раскритиковали президента ФИФА за речь перед чемпионатом мира в Катаре
Международные правозащитные организации раскритиковали президента международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино за речь перед открытием чемпионата мира в Катаре. Спортивный чиновник заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является «лицемерием».
Вступительная речь Инфантино на пресс-конференции в столице Катара Дохе 19 ноября продолжалась около часа, передает CNN. «Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки», - сказал он.
Он заявил, что критика страны-организатора чемпионата за нарушения прав строивших объекты мигрантов не оправдана: «кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, Чемпионат мира и, если честно, Катар тоже». Кроме того, он высказался о правах ЛГБТ, заявив, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут «приветствовать всех».
Катар - абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Она занимает 119 место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. «Международная Амнистия» сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли до шести до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Глава подразделения организации по экономической и социальной справедливости Стив Кокберн ответил на речь Инфантино официальным заявлением. «Отклоняя законную критику прав человека, Инфантино игнорирует огромную цену, заплаченную рабочими-мигрантами за проведение турнира и ответственности ФИФА», - заявил он.
Представитель правозащитной организации FairSquare Николас Мак Гихан в своем обращении предположил, что Инфантино будто бы получил тезисы от катарских чиновников. «Отражение обвинений и вотэбаутизм всегда были в центре PR-усилий Катара, и теперь президент ФИФА делает за них работу», - заявил он.
Глава международной правозащитной группы Equidem Мустафа Кадри заявил, что речь Инфантино «оскорбительна для тысяч рабочих, кто сделал Чемпионат мира возможным».
Чемпионат мира по футболу начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум