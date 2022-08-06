«Энергоатом» сообщил об отключении одного из блоков Запорожской АЭС

Россиянина Александра Винника перевезли из Греции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его семью.

Вчера самолет с россиянином вылетел из Парижа в Афины для дальнейшей экстрадиции в США. Из Греции Винник был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона ему дали позвонить домой. "Все произошло и было обставлено как похищение",– сказали в семье Винника РИА Новости.

Четвертого августа суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса на экстрадицию Винника и окончании дела в отношении него во Франции. Адвокат Фредерик Бело пояснял, что таким образом американцы добьются возвращения Винника в Грецию, откуда его быстрее экстрадируют в США. Вечером 4 августа Винника перевезли в Грецию. После прибытия в страну он исчез, заявила его греческий адвокат Зои Константопулу.

28 июля россиянин повторно попросил политического убежища в Греции. Адвокат Винника Зои Константопулу не исключает, что США добиваются его выдачи для последующего обмена на осужденных в России американцев.

Александр Винник – бывший оператор платформы по продаже биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, которой уже не существует. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.

В 2020 году Винника выдали Франции, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств. Французская юстиция обвиняла его во взломе электронной почты нескольких тысяч пользователей и вымогательстве у них денег.

Александр Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.