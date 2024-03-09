Эрдоган: Турция готова принять у себя российско-украинский саммит

Турция готова провести у себя саммит между Украиной и Россией с целью завершения войны, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Эрдоган после переговоров в Стамбуле с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выступая на совместной с Зеленским пресс-конференции, Эрдоган подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. По словам турецкого лидера, он подробно обсудил события, связанные с войной, а также безопасность судоходства в Черном море, включая переставшую работать сделку по экспорту зерна.

Турция будет активно способствовать восстановлению Украины после окончания военных действий, подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Владимир Зеленский заявил после переговоров с Эрдоганом, что Россию не планируется приглашать на первый мирный саммит, запланированный в Швейцарии. По словам Зеленского, которые приводит Reuters, российский представитель может быть приглашен на последующую встречу после того, как дорожная мирная карта пройдет обсуждение и согласование с союзниками Украины в Швейцарии.

Русская служба Би-би-си приводит слова Зеленского о том, что он и Эрдоган на встрече в пятницу много говорили об украинской «формуле мира» - предложенного ранее Киевом плана действий. Зеленский отметил, что проинформировал Эрдогана о подготовке инаугурационного Саммита мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии.

«Мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, как могут приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат справедливого мира и именно справедливого для Украины», - цитирует президента Украина Би-би-си.

Как украинская, так и турецкая сторона сообщали, что в ходе нынешнего визита Владимира Зеленского в Турцию будет обсуждаться расширение сотрудничества в оборонной промышленности. 8 марта перед переговорами с Эрдоганом Зеленский посетил верфь недалеко от Стамбула, чтобы проинспектировать работу над двумя корветами, которые строятся для ВМФ Украины. В украинском руководстве заявляли, что Зеленский и Эрдоган планировали также обсудить дальнейшее освобождение украинских военнопленных, которых удерживает Россия.

Приезд Владимира Зеленского в Стамбул предшествует ожидаемому визиту российского президента Владимира Путина. Эта поездка, по сведениям Кремля, состоится после российских выборов в середине марта. Турция - член НАТО и не раз заявляла, что выступает за территориальную целостность Украины. При этом Анкара поддерживает теплые отношения с Москвой и регулярно имеет контакты не только с украинским руководством, но и с российскими официальными лицами.