Ермак: Украина отвергает идею перехода к войне в обороне

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отверг идею перехода Украины в войне с Россией к стратегической обороне. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, ссылку на которое он дал в своем телеграм-канале.

По мнению Ермака, Украина не может вести войну в обороне, поскольку это может привезти к «заморозке конфликта». «Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным», - отметил Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что власти Украины не согласны на так называемую заморозку конфликта по текущей линии фронта, в том числе потому, что считают это выгодным России - «заморозка» позволит ей перегруппироваться, наладить военное производство и нанести новый удар.

При этом Ермак признал нынешнюю ситуацию на фронте сложной - по его словам, украинским военным не хватает людей и ресурсов, и они жалуются на то, что «больше не могут наступать». Украинское наступление летом 2023 года достигло лишь ограниченных успехов, а в последние недели на фронте наступают по большей части российские войска, хотя их продвижение также невелико.

По словам Ермака, сейчас в Украине «переходный период», - обсуждается новый законопроект о мобилизации, а также новая военная стратегия. В чем она должна заключаться, он не пояснил.

Украинское руководство призывает страны Запада усилить поддержку Киева, в частности поставками оружия. В Киеве по-прежнему настаивают, что смогут нанести поражение России, если войска будут оснащены необходимой техникой, в том числе средствами ПВО и дальнобойным оружием.

Между тем, как сообщает в субботу телеканал NBC News со ссылкой на источники, на встрече президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса, которая прошла в среду в Белом доме и была посвящена в том числе помощи Украине, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявили о том, что Украине уже в ближайшие месяцы может грозить военное поражение, если Соединенные Штаты не выделят средства на помощь Украине. Конгресс до сих пор не рассмотрел заявку администрации на выделение более 60 миллиардов долларов на эти цели.

Как утверждается, Салливан и Хейли в частности сказали, что вскоре (точная информация о сроках засекречена) без поставок из США у Украины могут завершиться боеприпасы для ряда систем ПВО и артиллерии.

Как отмечает NBC News, представители администрации также сказали, что возможное отсутствие помощи Украине со стороны США подорвет и отношения Вашингтона с такими союзниками, как Южная Корея и Япония, и вообще ослабят позицию США в мире, поскольку гипотетическая победа России «прогремит на весь мир».

Между республиканцами и демократами в Конгрессе существуют разногласия по вопросу о миграции и ситуации на южной границы США, которые пока не позволили им прийти к соглашению о финансировании Украины - республиканцы настаивают на том, что одобрят выделение средств Украине только в обмен на ужесточение миграционной политики.