Ермак: В Джидде пройдет «вторая фаза» переговоров о мирном урегулировании

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в августе в Саудовской Аравии, в городе Джидда, пройдут международные переговоры, посвященные мирному урегулированию в Украине, причем в них не примет участие Россия.

Накануне о подготовки встречи в Джидде написал ряд СМИ, первой информацию опубликовала газета The Wall Street Journal.

Ермак связал предстоящие переговоры с консультациями, которые в прошлом месяце прошли в Дании. По словам главы Офиса президента, речь идет о так называемой второй фазе консультаций Украины с десятками стран мира о возможности воплощения в жизнь так называемой формулы мира, предложенной Украиной в конце прошлого года.

Первой фазой, по словам Ермака, были встречи с аккредитованными в Украине послами. Вторая фаза - это встречи советников по национальной безопасности. «Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится вскоре, ее будет принимать саудовский город», - сказал Ермак. Третьей фазой должен стать саммит глав государств, поддерживающих украинскую «формулу мира».

Встреча в Джидде, как сообщалось, пройдет 5-6 августа, приглашены представители около 30 стран, в том числе занимающие нейтральную позицию страны Азии, Африки и Латинской Америки, включая Индонезию, Бразилию и, возможно, Китай.

Российский МИД ранее, комментируя встречу в Дании, утверждал, что страны Запада на ней давили на другие государства, чтобы склонить их к поддержке Украины, но не добились своего. Официально какие-либо документы по итогам встречи не публиковались.

«Формула мира» - это мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов. Он, в частности, предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения всех занятых Россией территорий, включая аннексированный Крым, и вывода российских войск из всех оккупированных ими регионов. Ряд развивающихся стран предлагали свои мирные планы, в которых акцент делался на немедленном прекращении огня. Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что оно сейчас невозможно, так как, по его словам, именно Украина пытается наступать. При этом Путин, по решению которого 24 февраля прошлого года началось широкомасштабное вторжение в Украину, сказал, что Москва не отказывалась от переговоров.

Ермак в воскресенье также заявил, что на следующей неделе Украина начнет переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.