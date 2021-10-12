Евросоюз и Иран возобновляют обсуждение ядерной сделки

Высокопоставленный представитель Евросоюза на этой неделе отправится в Тегеран для возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, в Иран поедет заместитель генсекретаря европейского внешнеполитического ведомства Энрике Мора.

Собеседники Bloomberg утверждают, что страны-участницы ядерной сделки с недавних пор активно занимаются челночной дипломатией, а полноценные переговоры между ними могут начаться в течение трех недель.

Брюссель от комментариев отказался, указав, что внешнеполитическое ведомство ЕС выступает за скорейшее возобновление переговоров.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней, помимо Ирана, участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.

Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.

Весной Тегеран и пять стран-участниц сделки начали переговоры по восстановлению соглашения. Представители государств без участия Ирана также проводят консультации с США. Ожидалось, что работа будет завершена к концу весны – началу лета, но этого не произошло. Иранский МИД в конце сентября допускал возобновление встреч в Вене осенью.