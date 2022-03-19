ЕС может направить Киеву средства попавших под санкции олигархов из РФ

В руководстве Евросоюза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции крупных российских бизнесменов в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Они одновременно отметили, что инициатива находится на очень ранней стадии рассмотрения, и никаких конкретных решений пока не принято. Как ЕС в итоге распорядится средствами, будут решать все государства-участники европейского блока.

Представитель главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на просьбу прокомментировать информацию сказал, что на данный момент средства пока только заморожены. Фон дер Ляйен не просила изучить этот вопрос, добавил Эрик Мамер.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели против России множество жестких санкций в ответ на российское военное вторжение в Украину. Под ограничения попали и десятки бизнесменов, после чего началась блокировка их активов. Речь идет в том числе о Геннадии Тимченко, главе «Роснефти» Игоре Сечине, руководителе «Транснефти» Николае Токареве, основателе USM Holdings Алишере Усманове, владельце «Северстали» Алексее Мордашове.

Только Италия, как следует из правительственных отчетов, заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро, отмечает Bloomberg. Меры затронули суперъяхты, частные самолет, объекты недвижимости.

Частный бизнес-джет миллиардера Романа Абрамовича оказался в опубликованном 18 марта Министерством торговли США списке из 99 самолетов, которые Вашингтон запретил поднимать в воздух. Как пояснили в ведомстве, данные борты в период с 2 марта летали в Россию и союзную ей Беларусь в обход американских санкций. В американском правительстве подчеркивают, что какая-либо форма обслуживания этих самолетов в любой стране мира противоречит законодательству Соединенных Штатов.

США, как и Евросоюз, после вторжения в Украину запретили экспорт в Россию товаров и технологий для авиационной и аэрокосмической областей, отмечает Би-би-си.