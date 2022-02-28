ЕС намерен поставить Украине боевые истребители после запроса Киева

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Страны Евросоюза направят Украине боевые истребители - после запроса Киева помочь украинцам противостоять российскому наступлению как на суше, так и с воздуха.

Об этом сообщил 27 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил готовность Брюсселя обеспечить Украину серьёзными средствами для ведения войны.

Как сказал Боррелль, Россия ясно пригрозила ядерной атакой странам, поддержавшим Украину после начала российского вторжения 24 февраля.

В телеобращении в тот день российский президент Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие, а также обратился к странам, которые попытаются вмешаться в ситуацию: "Кто бы не пытался помешать нам…должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались". Боррель, комментируя в воскресенье эти слова Путина, высказал мнение, что речь, безусловно, идёт о применение ядерного оружия, но это не остановит ЕС от поддержки Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к руководству ЕС, отмечал, что его страна нуждается в боевых истребителях, которыми украинские пилоты могут управлять. "Немецкая волна" в этой связи напоминает, что на вооружении украинских сил стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.

Также в воскресенье Жозеп Боррель от лица европейского блока высказал опасения, что российское вторжение в Украину может затронуть и соседние страны, включая Грузию, Молдову и Западные Балканы. "Мы опасаемся того, что может случиться во всём регионе", - добавил дипломат.

27 февраля после встречи глав МИД стран ЕС было объявлено о новых санкциях в отношении России после её нападения на украинскую территорию. Так, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз профинансирует закупку и поставку подвергшейся атаке Украине оружия и других технических средств. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС впервые идёт на такой шаг, она назвала это "поворотным моментом".

Агентство Bloomberg передало в воскресенье, что ЕС может ввести санкции в отношении ещё нескольких российских олигархов, бизнесменов и чиновников, близких к Путину. По сведениям Bloomberg, обсуждаются имена Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Дмитрия Пескова и Сергея Ролдугина.