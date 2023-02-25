Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций в отношении России

Государственные флаги сегодня приспущены в Грузии в связи с Днем советской оккупации - ровно 102 года назад в Тбилиси вошла Красная армия. В 2010 году, через 20 лет после выхода Грузии из СССР и обретения независимости, парламент объявил 25 февраля «Днем советской оккупации». В СССР 25 февраля отмечался как день советизации Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».

История даты

Первая Грузинская республика была провозглашена 26 мая 1918 года и просуществовала всего два с половиной года, несмотря на то, что была признана ключевыми европейскими государствами и самой Россией.

В 1920 году советские войска уже заняли Азербайджан и провозгласили там советскую власть. Однако продвижение в Грузию замедлялось, так как правительство Советской России не хотело портить отношения с Великобританией, чтобы не усиливать свою международную изоляцию. Более того, 7 мая 1920 в Москве был заключен мирный договор между РСФСР и Грузинской демократической республикой, в котором Москва признавала независимость Грузии и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела. В ответ Грузия легализовала у себя положение Коммунистической партии.

Однако большевики скоро пришли к выводу, что без контроля Грузии невозможно закрепиться на Северном Кавказе. В подготовке и осуществлении советизации Грузии ведущую роль сыграли грузинские большевики - Сталин, Орджоникидзе, Махарадзе.

12 февраля 1921 в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии местные коммунисты подняли восстание, скоординированное с командованием 11-й армии. Большевики заняли Гори, Душети и Борчалинский уезд. 15 февраля Ленин отдал распоряжение штабу Кавказского фронта: «Мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останавливающихся перед занятием Тифлиса».

16 февраля 1921 года части Красной армии перешли южную границу Грузии через Красный мост и заняли село Шулавери. С тех пор наступление Красной армии на Грузию не прекращалось. 25 февраля большевики вошли в Тбилиси.

В феврале-марте 1921 года масштабное наступление остановить не удалось, однако сопротивление оказывалось в течение шести недель.

Тбилиси защищали части регулярной армии и народной гвардии - до 10 тысяч солдат и офицеров.

24 февраля вечером главнокомандующий грузинской армией генерал Георгий Квинитадзе принял решение о том, что правительство должно покинуть Тбилиси. Он считал, что взятие Тбилиси в окружение приведет к неизменному поражению и счел отступление из столицы единственным способом продолжать борьбу.

После этого сопротивление продолжалось еще три недели. Большая битва состоялась 4-6 марта 1921 года в Хашурском районе и на Лихском хребте, 3 марта - на позициях близ Нового Афона (в Абхазии), только 9 марта пал город Кутаиси.

Правительство Грузии и члены Учредительного Собрания отбыли из Тбилиси сначала в Кутаиси, а потом в Батуми. Решение о том, что правительство должно покинуть страну, было принято Учредительным Собранием, которое объявило о своем самороспуске и передало полномочия правительству. Долгие годы правительство Первой Грузинской Республики работало в эмиграции во Франции.

После отъезда правительства в Батуми осталась делегация, уполномоченная для переговоров с представителями Советской России о прекращении военных действий. На переговорах в Кутаиси 17-18 марта стороны подписали такое соглашение.

Через месяц после взятия Тбилиси, 24 марта, большевики объявили себя правительством вместо избранного на всеобщих выборах Учредительного Собрания. Так в Грузии была окончательно установлена советская власть.

Через 70 лет, 28 октября 1990 года, в Грузии прошли первые в СССР многопартийные парламентские выборы. Победу на выборах одержал блок «Круглый стол – Свободная Грузия», который возглавляли советские диссиденты Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. 14 ноября 1990 года, Верховный Совет Грузии на первой сессии принял решение переименовать Грузинскую ССР в «Республику Грузия» и объявил переходный период до восстановления независимости Грузии.

9 апреля 1991 года на основе результатов референдума Верховный Совет Грузинской ССР принял акт о восстановлении государственного суверенитета Грузии как правопреемника Грузинской демократической республики.