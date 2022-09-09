ЕС опубликовал разъяснения о шенгенских визах для россиян

Европейская комиссия в пятницу опубликовала документ, разъясняющий практические детали новой процедуры выдачи шенгенских виз гражданам России. В нем указано, что срок рассмотрения заявок на визы будет увеличен до полутора месяцев, проверки документов будут ужесточены, а тем заявителям, чья причина желаемого въезда в Европу не приоритетна - например, туризм, - может быть отказано. Кроме того, расширены полномочия посольств и консульств стран, входящих в Шенгенское соглашение: они станут более самостоятельны в своих решениях одобрять россиянам выдачу виз или отказывать в ней.

В документе указывается, что военное вторжение России в Украину повышает риски безопасности для стран Евросоюза, и они будут вынуждены более тщательно проверять российских желающих получить визы. Приоритет в визовом вопросе будет отдаваться россиянам, для которых поездка в Европу является «настоятельной необходимостью»: это члены семей граждан ЕС, а также журналисты, диссиденты и гражданские активисты.

Тем российским гражданам, чье желание посетить страны Шенгенского соглашения не обосновано необходимостью - например, туристам, - будет присвоен «низкий приоритет».

Срок рассмотрения заявок на выдачу виз будет увеличен с 15 до 45 дней, чтобы сделать возможной более детальную проверку заявителей.

Консульства шенгенских стран смогут запрашивать у заявителей дополнительные документы, не входящие в стандартный список в заявке на визу.

Консульским органам рекомендуется выдавать гражданам России только визы для однократных кратковременных поездок. От выдачи долгосрочных виз для многократных въездов рекомендовано воздержаться.

Также консульские органы могут по своему желанию выдавать визы, ограничивающие право поездки территорией своего государства и запрещающие путешествия в другие страны Шенгенского соглашения.