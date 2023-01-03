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ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID-19
Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания после решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией. Об этом пишет британская газета Financial Times.
Инициатива была предложена за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран Евросоюза, которая пройдёт 3 января. Глава комиссии ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать "европейский ответ" на перспективу возникновения новой волны коронавирусной инфекции после отказа Китая от политики "нулевой терпимости".
У стран – членов ЕС имеются избыточные запасы вакцин из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, отмечает издание.
В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трёх доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет. В то же время в Евросоюзе полную вакцинацию прошли 83% взрослого населения.
Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Франция и Испания уже заявили, что введут контроль, поскольку опасаются распространения пока ещё не выявленных новых вариантов вируса.
В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая, чтобы предотвратить взрывное распространение инфекции и неизбежные в этой связи мутации вируса.
В декабре 2022 года на фоне протестов против локдаунов китайские власти отменили практически все ограничительные меры, которые ассоциировались с проводившимся ранее курсом "нулевой терпимости". После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан Китая. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.
Другие новости дня
За попытку похитить граффити Бэнкси в Украине вору грозит до 12 лет тюрьмы
В Украине предъявлены обвинения жителю Киева, который пытался украсть одно из граффити известного британского художника стрит-арта Бэнкси. Как сообщает Генпрокуратура Украины, если вина предполагаемого похитителя будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Рисунок на стене оценивается в 9 миллионов гривен (около 244 тыс. долларов)
По сообщениям украинских СМИ, рисунок с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках срезали со стены дома в Гостомеле под Киевом 2 декабря. Преступник пытался перевезти граффити с помощью деревянных досок и полиэтилена. Однако благодаря показаниям местных жителей и совместным действиям полиции и других силовых структур произведение удалось вернуть.
Бучанская окружная прокуратура официально сообщила киевлянину о его переводе в статус подозреваемого. Ему вменяется покушение на кражу в особо крупном размере в условиях военного положения. По мнению прокуратуры, подозреваемый понимал ценность рисунка Бэнкси и намеревался впоследствии его продать. Ранее сообщалось, что по делу о краже граффити проходят восемь человек, которые способствовали похищению.
- Бэнкси – один из самых известных в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом – мужчина, женщина или творческий коллектив, – неизвестно. Граффити Бэнкси нередко появляются в точках социального и политического неблагополучия например, в зоне израильско-палестинского конфликта или в Новом Орлеане после разрушительного наводнения 2008 года. Они часто несут в себе антивоенный и антикапиталистический посыл.
- Бэнкси создал серию граффити на стенах разрушенных домов в Украине осенью 2022 года. Его произведения есть на улицах Киева, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля. Они символизируют страдающий, но не сломленный народ Украины: гимнастка, выступающая с медицинским иммобилизирующим воротником на шее; дети, качающиеся на противотанковом еже; мальчик, кладущий на лопатки взрослого мужчину в костюме дзюдоиста, и другие.
- В ноябре прошлого года администрация Бородянки сообщила, что придаст граффити Бэнкси официальный статус объекта культурного наследия. Исполняющий обязанности сельского главы Георгий Ерко уточнил, что настенные рисунки защитят оргстеклом, установят подсветку, информационные таблички и видеокамеры.
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID-19
Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания после решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией. Об этом пишет британская газета Financial Times.
Инициатива была предложена за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран Евросоюза, которая пройдёт 3 января. Глава комиссии ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать "европейский ответ" на перспективу возникновения новой волны коронавирусной инфекции после отказа Китая от политики "нулевой терпимости".
У стран – членов ЕС имеются избыточные запасы вакцин из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, отмечает издание.
В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трёх доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет. В то же время в Евросоюзе полную вакцинацию прошли 83% взрослого населения.
Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Франция и Испания уже заявили, что введут контроль, поскольку опасаются распространения пока ещё не выявленных новых вариантов вируса.
В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая, чтобы предотвратить взрывное распространение инфекции и неизбежные в этой связи мутации вируса.
В декабре 2022 года на фоне протестов против локдаунов китайские власти отменили практически все ограничительные меры, которые ассоциировались с проводившимся ранее курсом "нулевой терпимости". После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан Китая. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.
Чемпионка мира по шахматам из РФ сменила спортивное гражданство
Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Костенюк с января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом сообщила Швейцарская федерация шахмат (FSE).
Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии. В то же время она сможет выступать за мужскую команду, "если возникнет необходимость", говорится в сообщении.
С начала войны России против Украины это первая российская спортсменка высокого уровня (как среди женщин, так и среди мужчин), сменившая спортивное гражданство.
В пресс-релизе швейцарской шахматной федерации сказано, что Костенюк сейчас находится на девятом месте мирового рейтинга шахматисток. Согласно заявлению федерации, "после начала войны в Украине она отвернулась от своей родной страны и сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ)".
В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее российское военное вторжение в Украину. В январе
Костенюк 38 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин.
- Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но затем развелась, сохранив при этом гражданство Швейцарии.
- В марте после российского военного вторжения в Украину Международная шахматная федерация допустила спортсменов России и Беларуси к личным турнирам только в нейтральном статусе. Они смогут соревноваться под флагом FIDE до 1 января 2024 года.
Югоосетинские власти: больница в Ахалгори «не оправдывает свое предназначение»
Пресс-служба президента самопровозглашенной респулики Южная Осетия рассказала о встрече Алана Гаглоева с персоналом больницы в Ахалгори в связи с кончиной малолетнего ребенка – полуторагодовалой Эльзы Кудуховой. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», во встрече также приняла участие глава Минздрава Агунда Плиева. ⠀⠀
По информации пресс-службы югоосетинского лидера, вызов на пункт диспетчера районной скорой помощи поступил вечером в воскресенье, 1 января.
«Родители девочки сообщили о высокой температуре ребенка, которую не удается сбить. Врачи скорой незамедлительно прибыли по адресу и оказали необходимую помощь ребенку. При этом, по словам медиков, сбив температуру, они настоятельно рекомендовали родителям госпитализировать ребенка, на что получили отказ: родители хотели дождаться утра и выехать в сопредельное государство (в грузинскую клинику – ред.) для продолжения лечения ребенка», – говорится в сообщении.
«Родителям была предложена госпитализация в стационар Ленингорской районной больницы с дальнейшей переправкой в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале. Со стороны нашего врача было настойчивое предложение на госпитализацию, однако от родителей был получен отказ, факт отказа зафиксирован», – сказал главный врач районной больницы Сергей Кочиев.⠀⠀
Состояние ребенка ухудшилось к утру 2 января, родители доставили ребенка в Скорую помощь.По словам врача районной больницы Сослана Чочиева, при поступлении у ребенка отсутствовало дыхание. Он говорит, что при транспортировке девочки в грузинскую клинику «реанимация ни на минуту не останавливалась».
«Когда ребенка привезли, мы сразу начали выполнять сердечно-легочную реанимацию, пульс был почти нитевидный. Также мы связались со специалистами-реаниматологами. Ими были даны четкие рекомендации – введение адреналина в язык или трахею. Так как родители отказались от госпитализации в местную больницу и Цхинвал, было заключение и было принято решение сразу отправить девочку в сопредельное государство. В дороге реанимация ни на минуту не останавливалась, родители были рядом и могут подтвердить это», – сказал он.
«Наши врачи все выполнили. До границы ими были реализованы все легочно-реанимационные мероприятия. Мы до конца пытались бороться за жизнь ребенка», – сказал главврач местной больницы Сергей Кочиев.
Югоосетинские власти при этом признают, что «необходимо укреплять скорую медицинскую помощь квалифицированными кадрами».
«Ранее я уже об этом заявляла, что, к примеру, врач-рентгенолог или пластический хирург не имеют права нести службу на Скорой помощи. Надо укреплять Скорую медицинскую помощь и организовать правильную маршрутизацию больных. Только так мы добьемся хоть каких-то положительных результатов. Эти вопросы будут обсуждаться с главными специалистами, но на сегодняшний день эта больница совершенно не оправдывает свое предназначение», – сказала глава Минздрава Агунда Плиева. ⠀⠀⠀
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев указал на проблему недоверия жителей Ахалгори к медицине и медикам района, за счет чего граждане все чаще обращаются с просьбой о транспортировке в грузинские клиники. При этом он добавил, что ежегодно власти направляют десятки абитуриентов на обучение в медицинские вузы Российской Федерации.⠀
Гаглоев поручил главе Минздрава подготовить необходимую информацию по данному вопросу, чтобы впредь направлять абитуриентов на получение специальностей, в которых здравоохранение испытывает нехватку.
- На злоупотребления в системе здравоохранения Ленингорского/Ахалгорского района местные жители жалуются не первый год. «Эхо Кавказа» писало о крайне низком качестве здравоохранения, а также о том, что коррупция является главной причиной столь плачевного положения. В декабре прошлого года по итогам внеплановой проверки был уволен главврач ахалгорской больницы.
800 пассажиров неделю не могут сойти с круизного лайнера в Австралии
Круизному лайнеру «Викинг Орион» с 800 пассажирами на борту не разрешили пришвартоваться в четырех портах Новой Зеландии и Австралии из-за наросших на корпус микроорганизмов, передает Би-би-си.
Судно отправилось в путешествие из Новой Зеландии 26 декабря. С тех пор его пассажиры не выходили на берег: ему отказали в швартовках, которые были предусмотрены маршрутом. На корпусе был обнаружен бионарост – скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, которые могут оказаться опасными для местной среды.
В департаменте рыболовства Австралии заявили, что корпус судна должен быть очищен перед заходом в территориальные воды страны. Там подчеркнули, что удаление бионаростов является «обычной практикой».
В пятницу капитан корабля написал пассажирам письмо. В нем он извинился за то, что «круиз не соответствует их ожиданиям», и сообщил, что в ближайшие дни им будет предложена компенсация.
Австралия обладает рядом уникальных представителей флоры и фауны, страдающих из-за воздействия инвазивных видов. Власти страны пытаются уничтожить популяцию ввезенных европейцами кроликов, красных лис, тростниковых жаб, одичавших кошек, шмелей и ос.
В стране строго контролируется ввоз животных, растений и продуктов питания. Например, ввоз домашних хомяков может быть наказан тюремным сроком до пяти лет.
В Дагестане похороны 19-летнего убитого переросли в драки с полицией
В дагестанском селе Каякент в ходе похорон 19-летнего местного жителя начались массовые беспорядки. Родственники и односельчане покойного вышли на акцию протеста в Каякентском районе республики, требуя наказать виновных в его смерти. На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей, сообщает Кавказ.Реалии.
Телеграм-канал дагестанской газеты «Новое дело» опубликовал видео женщин, держащих плакаты с надписями «требуем справедливости» и «убийцы за решетку». Они высказывают претензии стоящему рядом с ними сотруднику полиции, указывая, что расследование убийства продолжается уже два месяца, а все виновные до сих пор не арестованы.
По сообщению издания Activatica, начавшие разгонять акцию сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением. На видео с места событий видно, что полицейские дерутся с людьми на проезжей части, а затем преследуют людей даже в магазинах. Над шоссе летят вертолеты, предположительно с подкреплениями для подавления протестов. В местных телеграм-каналах утверждается, что часть силовиков переброшена в Каякент и окрестности из других районов Дагестана.
Вечером в понедельник телеграм-канал «Утро Дагестана» сообщил, что стихийный митинг в Каякенте был разогнан полицией, многие участники были избиты. Из-за этого на вторник назначен новый сход жителей Каякента. Они призывают жителей соседних сел приехать и присоединиться к ним.
19-летний Магомед Султанов был убит 10 ноября. Пятерых подозреваемых в убийстве задержали, но позже всех отпустили. Пришедшие на митинг заявляют, что задержанных отпустили из-за их влиятельных родственников.
- После убийства Султанова 24 ноября в Каякенте уже проходила акция протеста. Тогда МВД по Дагестану заявило, что «беспокойство сельчан о том, что виновный до сих пор не задержан, безосновательно».
Би-би-си: в Украине погибли уже 538 российских мобилизованных
С начала частичной мобилизации на войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян. Об этом сообщает Би-би-си, которое совместно с изданием «Медиазона» ведет поименный подсчет умерших. Журналисты подчеркивают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.
В это число не входят данные о погибших при обстреле в новогоднюю ночь переоборудованного под казарму здания ПТУ в Макеевке Донецкой области, поскольку их имена пока не известны и разбор завалов еще не окончен. Министерство обороны России признало гибель 63 человек, также многие считаются пропавшими без вести. Телеграм-каналы со ссылками на свидетельства очевидцев заявляют, что число погибших в Макеевке может достигать нескольких сотен.
В прошлый раз Би-би-си и «Медиазона» публиковали данные о погибших российских военнослужащих 9 декабря. Тогда, по их подсчетам, было известно о смерти около 10 тыс. военных, из них 430 – мобилизованные. 36 мобилизованных умерли на территории войсковых частей в России, не успев попасть на фронт. Основные причины их смерти – сердечные приступы, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.
По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны.
- Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и ранеными у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
В Белгородской области обстреляли два села. Пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта недалеко от границы с Украиной были подвержены обстрелу. Речь идет о селе Вязовое в Краснояружском районе и селе Муром в Шебекинском округе.
В селе Вязовое повреждены линии электропередач. На месте работают аварийные службы. Также в одном из частных домов выбиты окна, посечен фасад и забор, сообщил губернатор. Пострадавших нет.
В Муроме повреждены окна и крыши в двух частных домах, один автомобиль. Снаряды, по словам Гладкова, попали и на местное кладбище. Повреждены не менее 15 могил.
Кроме того, утром 2 января глава Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинским беспилотником Климовского района. Поврежден объект энергоснабжения, в поселке нет света, заявил Богомаз в своем телеграм-канале, не уточнив название населенного пункта и подробностей инцидента.
Украина заявления губернатора Белгородской области и главы Брянской области не комментировала.
- О взрывах в ночь на 2 января сообщали и жители Воронежа, утром информацию подтвердили власти региона. Российские военные сбили над городом разведывательный беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. В Воронеже находится военный аэродром Балтимор, где базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа.
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Курской и Белгородской областей, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию
Часть украинских граждан, получивших временное убежище в Эстонии, сможет переехать в Финляндию. Соглашение об этом две страны подписали в конце прошлого года. Оно вступило в силу 1 января. Финляндия готова принимать по 50-100 украинцев с территории Эстонии еженедельно. Перевозить их из Эстонии будут автобусы и паромы за государственный счет.
С начала войны Эстония приняла около 41 тыс. украинских беженцев. Финляндия - примерно столько же, однако Финляндия по площади в 7,5 раз больше Эстонии, а по населению - в четыре раза.
По словам представителя МВД Эстонии Сильвестра Стыуна, сейчас у Эстонии есть возможности для приема новых беженцев, однако ее ресурсов для долговременной поддержки вскоре может оказаться недостаточно. Для успешной интеграции беженцам должны быть предоставлены доступ к медицинской помощи, образованию и курсам эстонского языка. Финляндия, например, уже запустила программы школьного обучения для украинских детей.
Как заявила еще одна представительница эстонского МВД Мари Хелениус, несмотря на продолжающееся разрушение российскими бомбежками украинской энергетической инфраструктуры и наступление зимы, заметного роста числа беженцев в последние месяцы не случилось. Тем не менее Эстония ожидает, что в 2023 году временной защиты у нее попросят еще около 40 тыс. украинцев, и намерена решать проблемы их размещения совместно с Финляндией.
- С начала военного вторжения России в Украину временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,7 миллионов граждан Украины. Им предоставляется вид на жительство, социальная помощь и разрешение на трудоустройство.
СБУ подозревает Эльвиру Набиуллину в «организации рублевой зоны»
Служба безопасности Украины заявила, что подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в незаконном введении «рублевой зоны» на аннексированных территориях Украины, что расценивается как личное соучастие в покушении на территориальную целостность страны.
Согласно расследованию, именно Набиуллина распорядилась открыть филиалы Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений. Кроме того, глава российского Центробанка помогала оккупационным администрациям, назначенным из Москвы, блокировать обращение гривны, говорится в заявлении СБУ. Полученные таким образом «рублевые» поступления были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса России.
Согласно заявлению ведомства, Набиуллиной объявлено о её статусе подозреваемой по статье уголовного кодекса Украины о действиях представителя власти с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствий. Наказание по этой статье – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Москва признала гибель 63 военных при ударе в Макеевке
Министерство обороны России подтвердило, что 1 января вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Макеевке Донецкой области. Как сообщает Минобороны, в результате удара ракетами HIMARS погибли 63 российских военных. Ранее прокремлёвские каналы заявляли о сотнях погибших.
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает, что счёт погибших и раненых "идёт на многие сотни", уточнив, что в здании сдетонировали складированные боеприпасы. По его словам, точные потери до сих пор не известны, так как множество людей числятся пропавшими без вести.
Удар был нанесён по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания. Украинские каналы сообщали, что погибшие были мобилизованными из Самарской области.
ТАСС называет причиной попадания ракеты активное использование мобильных телефонов российскими военнослужащими в новогоднюю ночь, что позволило ВСУ вычислить их местоположение. Минобороны также заявило, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты.
Даже 63 погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.
В муниципалитете Местиа убиты два человека
В селе Эцери Местийского муниципалитета накануне ночью были убиты два человека, еще один ранен.
МВД возбудило дело по статье 109 УК Грузии — умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
Телеканал «Мтавари» передает, что один из убитых – сотрудник пограничной полиции. Общественный вещатель сообщает о задержании нескольких человек.
По информации МВД, по факту убийства проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина
Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина. Об этом сообщила генпрокуратура самопровозглашенной республики.
В ведомстве заявили, что инцидент произошел вечером 30 декабря. Трапш, по информации прокуратуры, умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуми, за которой находился потерпевший Николай Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте.
«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Трапш Р.А.», – говорится в сообщении.
В отношение жителя Абхазии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Югоосетинский лидер посетил ахалгорскую больницу после смерти ребенка
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев вместе с главой Минздрава Агундой Плиевой посетил сегодня ахалгорскую больницу. По информации источников «Эха Кавказа», чиновники решили разобраться в причине смерти полуторагодовалой Эльзы Кудуховой.
Как сообщалось ранее, девочку сегодня утром доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Параллельно рассматривался вопрос о транспортировке ребенка в грузинскую клинику для оказания квалифицированной медицинской помощи, но получение разрешения на пересечение де-факто границы несколько затянулось. Родители вместе с ребенком все же смогли пересечь пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни), однако спасти ребенка не удалось – он скончался по дороге в клинику. Информацию о смерти ребенка подтвердил глава районной администрации муниципалитета Ахалгори в изгнании Нугзар Тиникашвили.
Как заявила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили, которая уже не один год рассказывает о проблемах местной больницы, она хотела поговорить с Гаглоевым у входа в местную больницу, но ей не предоставилась такая возможность.
Официальные структуры Южной Осетии о смерти ребенка и о визите югоосетинского лидера в Ахалгори пока не сообщают.
Глава НАСА: Китай может попытаться захватить участки Луны
Китай может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. Такие опасения высказал директор американского космического агентства НАСА Билл Нельсон в интервью журналу Politico.
"Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал Нельсон. – Нам лучше следить, чтобы они не застолбили участки на Луне под видом научных исследований". Нельсон допустил, что потом Пекин может заявить: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".
На 2030-е годы Пекин планирует организацию первых обитаемых полётов на Луну. Вероятно, Китай станет второй после США страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник.
За последние годы Китай запустил несколько луноходов для сбора образцов лунной поверхности, в том числе – впервые в истории – на обратной стороне Луны.
По данным Пентагона, в планы Китая входит не только отправить тайконавтов на спутник Земли, но и установить там ретранслятор связи. В США опасаются, что создав на Луне свою инфраструктуру, Китай получит возможность заблокировать связь будущим космическим программам стран Запада.
В Китае подобные обвинения отвергают. "Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в нём", – заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
- США планируют высадить астронавтов на Луну к концу 2025 года. В рамках лунной миссии НАСА собирается отправить экипаж на орбиту Луны в 2024 году, а в декабре 2022 года Луну облетел новый космический корабль без астронавтов.
- Амбициозную программу Луны ранее анонсировала Россия. Бывший президент "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облёт спутника к 2024 году, а высадку первых космонавтов на неё – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах "Роскосмоса" на год, а облёта – сразу на четыре года, но и эти сроки эксперты считают нереалистичными.
Сирия сообщила об израильском ударе по аэропорту Дамаска
Израиль атаковал юг сирийской столицы Дамаска. Из-за удара выведен из строя международный аэропорт. Об этом сообщают ближневосточные и западные СМИ со ссылкой на вооружённые силы Сирии. По их данным, погибли два солдата, ещё два пострадали.
Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека сообщает, что израильская авиация атаковала объекты радикальной ливанской группировки "Хезболла" и иранского Корпуса стражей исламской революции.
По версии сирийской стороны, обстрел вёлся со стороны Голанских высот. Израиль атаку пока не прокомментировал.
В прошлом году Израиль усилил удары по аэропортам Сирии, включая дамасский, пишет Reuters. Так израильская армия планировала помешать Ирану поставлять оружие союзникам в Сирии и Ливане, включая "Хезболлу".
Российская ПВО сбила беспилотник в районе военного аэродрома в Воронеже
Российские военные сбили над Воронежем разведывательный беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. О взрывах в ночь на 2 января сообщили местные жители, утром информацию подтвердили власти региона. Об этом сообщает издание "Блокнот."
Взрыв прозвучал над юго-западным районом города. Там находится военный аэродром Балтимор. На нём базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа, в частности, фронтовые бомбардировщики Су-34.
Воронежская область граничит с Украиной, город находится в зоне досягаемости дальних ударных беспилотников. Ранее украинская армия атаковала аэродромы в Энгельсе и Рязани, значительно дальше находящиеся от границы.
По официальной информации, в ходе атаки 2 января никто не пострадал, жертв и разрушений нет.
В Ахалгори скончался малолетний ребенок
В Ахалгори скончался малолетний ребенок. Как сообщила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили, ребенку стало плохо еще накануне. Сегодня его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Параллельно рассматривался вопрос о транспортировке ребенка в грузинскую клинику для оказания квалифицированной медицинской помощи.
По словам Меаракишвили, получение разрешения на пересечение де-факто границы несколько затянулось, однако родители вместе с ребенком все же смогли пересечь пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни). Спасти ребенка не удалось – он скончался по дороге в клинику.
Информацию о смерти ребенка подтвердил глава районной администрации муниципалитета Ахалгори в изгнании Нугзар Тиникашвили. По его словам, скончавшейся Эльзе Кудуховой было 1.5 года. У Тиникашвили нет информации, что стало причиной ухудшения состояния здоровья и смерти ребенка.
- Как сообщалось ранее, жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) с 20-го по 30-е число каждого месяца. Однако с 30 ноября пересечение де-факто границы запрещено с просроченными пропусками. По мнению местных наблюдателей, это ограничение равносильно закрытию пунктов пропуска, потому что подавляющее большинство жителей, чьи семьи разделены линией конфликта, еще долго не смогут поменять просроченные документы на новые из-за слишком медленной работы югоосетинских властей.
Примечание: в первоначальную версию новости, в которой было указано, что у ребенка не было свидетельства о рождении, внесено изменение.
В Киеве после российской атаки началось отключение электричества
В Киеве в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам Кличко, подача воды идёт штатно.
В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Кличко со ссылкой на силы ПВО написал, что ночью на город шли 40 беспилотников. Большинство из них были уничтожены, написал мэр.
В ряде регионов Украины в ночь на 2 января также звучала воздушная тревога. Системы ПВО работали, в частности, в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях.
В части Херсона пропал свет. Пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Кировоградской области и подконтрольном Киеву Запорожье.
Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября, после взрыва на мосту через Керченский пролив. В нём Москва обвинила Киев. В середине декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества.
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Российские источники сообщили о гибели «сотен» мобилизованных после удара ВСУ
В результате удара украинской армии по казарме в пригороде Донецка Макеевке, где располагались российские мобилизованные, могли погибнуть сотни человек. Об этом сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. Управление стратегических коммуникаций украинской армии сообщило о 400 убитых.
Мобилизованные были размещены в здании профтехучилища №19 на Кремлёвской улице. Российские источники сообщают, что удар по объекту был нанесён в новогоднюю ночь высокоточной ракетой из комплекса HIMARS.
Российский провоенный канал «Царьград» сообщил, что в местных чатах число погибших оценивают «сотнями человек». Пророссийский канал «Оперативные сводки» сообщил о 500 погибших. Освещающий войну российский военный блогер Борис Рожин сообщил в телеграме, что вечером 1 января «завалы ещё разбирают».
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. В других соцсетях управления на момент публикации новости информация не дублировалась. Не сообщалось об убитых и в сводках украинского Генштаба 1 января.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена в начале осени. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.
МВД объявило в розыск сбежавших из «Вагнера» вооруженных заключенных
МВД России объявило в розыск шестерых участников «ЧВК Вагнера», сбежавших из учебного лагеря в аннексированной Луганской области Украины. До прибытия в тренировочной центр они содержались в заключении в России. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, о появлении ориентировок также пишет редакция 1rnd.ru.
Donday не публикует часть документа с именами разыскиваемых. В приведенном фрагменте указывается, что осужденные сбежали 21–22 декабря, среди них – киргизский и белорусский граждане, трое граждан Узбекистана и один гражданин России. Указывается, что они вооружены.
МВД информацию для СМИ не комментировало. Корреспондентам 1rnd.ru там заявили, что не раскрывают информацию о разыскиваемых. 161.ru ответ на запрос не получили. Глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин на запрос СМИ содержательно не ответил. По его словам, в аннексированных украинских городах и России «задерживают немало негодяев», а выловом «различного рода вооруженных людей» занимаются «Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК».
- Заключенные российских колоний массово вербуются в «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине. Им обещают значительные выплаты и помилование после участия в боях. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в декабре сообщил, что, по оценкам Вашингтона, в ЧВК могут служить до 40 тысяч российских заключенных.
- Во многих случаях речь идет о людях, осужденных за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это не предусмотрено российскими законами.
- В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан служивший в «Вагнере» заключенный, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
Полицейские в Хорватии избили прибывшего в аэропорт уроженца Чечни
Сотрудники полиции в Хорватии 17 декабря избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Фотографии со следами побоев на нем публикует «Ассамблея чеченцев Европы». Имя пострадавшего организация не называет в целях его безопасности.
Мигранта вывели из аэропорта и несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев - по дороге полицейские применяли к нему неоправданное насилие, сообщил Кавказ.Реалии представитель ассамблеи Иса Дадуев. Причиной задержания стали проблемы с документами. Когда мигранту выдали личные вещи и телефон, он смог сфотографировать побои и отправить доказательства живущим в Европе родственникам.
«Они его отпустили с условием, что он ничего не будет рассказывать и не будет ничего делать. По поводу этого случая идет расследование, его самого уже опрашивали, но он не решился остаться в этой стране. Именно в Хорватии эти нарушения носят массовый характер», - подчеркнул Дадуев в разговоре с редакцией Кавказ.Реалии.
Уроженец Чечни прилетел в Хорватию из Боснии и Герцеговины. Сейчас он находится у родственников в одной из европейских стран. Представители ассоциации направили письмо в прокуратуру Хорватии с просьбой разобраться в ситуации, официальных комментариев пока нет.
В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. По словам Дадуева, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также на отсутствие медицинской помощи. Известно, что среди застрявших на границе с Хорватией чеченских беженцев есть те, кто бежал из России после получения повестки в рамках осенней мобилизации на войну против Украины.
- Ранее базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в Россию через Турцию, утверждают правозащитники.
- В депортационной тюрьме Австрии находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из России после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы. Суд над ними уже прошел, но его вердикт неизвестен.
- В конце декабря сайт Кавказ.Реалии сообщал, что на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией застряли около 60 чеченских беженцев с детьми. Позднее Балканская служба Радио Свобода оценила численность группы на контрольно-пропускном пункте в 30 человек, отметив, что, по утверждениям самих беженцев, еще около ста их земляков находятся в приграничном городе Велика-Кладуше.
«Россия 24» в течение всего дня 1 января показывает «Бесогона»
Государственный телеканал «Россия 24» в течение дня 1 января с двух часов ночи показывает авторскую программу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон». Почему именно этот проект выбран в качестве новогоднего не уточняется.
Традиционный «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» после боя курантов открылся песней SHAMAN «Я русский». Олег Газманов исполнил обновленную версию песни «Сделан я в СССР» совместно с певцами из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Почетными гостями новогоднего представления на «России 1» были военные, прибывшие с войны с Украиной.
С поздравлениями выступили прокремлевские телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев, а актер Евгений Петросян закончил свое выступление шуткой об отсутствии тепла у украинцев.
Зеленский в новогоднем обращении назвал 2023 год годом победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена поздравили жителей страны с Новым годом.
«Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является», - говорится в сообщении. Наступивший 2023 год Зеленские называют годом победы Украины в войне.
В другом обращении Зеленский прокомментировал российские удары по Украине в канун Нового года. «Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает, – не получат помилования», - отметил украинский лидер.
Он также обратился к россиянам на русском языке. «Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. (…) Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее», - сказал Зеленский.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении отметил, что 2023 год станет годом украинской победы. «Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а безнадежно увяз на более чем 300 дней», - отметил Порошенко.
Зарубежные лидеры и политики упоминали Украину в своих новогодних обращениях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет неизменно поддерживать украинцев в 2023 году. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем новогоднем поздравлении в твиттере отметил, что президент России Владимир Путин проиграет войну.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в 2022 году люди от Украины до Афганистана покидали свои дома, спасаясь от войн. Конфликты могут прекратиться и мир может быть обеспечен посредством диалога, подчеркнул Гутерриш.
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