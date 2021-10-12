ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение «Боинга» в 2014 году

Евросоюз привал Россию взять ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина – ЕС. Он прошёл в Киеве 12 октября.

Лидеры стран Евросоюза и Киев также призвали Москву приложить все усилия для привлечения виновных в крушении лайнера к ответственности.

Кроме того, участники саммита осудили действия России на востоке Украины и подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.

Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке. Москва это категорически отрицает.

С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих. Есть жертвы среди мирного населения.