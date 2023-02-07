ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

Эмбарго Евросоюза на нефтепродукты из России и потолок цен на них, введённый с 5 февраля, не касается нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом. Об этом говорится в пояснении, которое опубликовано на сайте Европейской комиссии.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, сказано в документе. Это означает, что такие нефтепродукты можно будет продавать без учёта ценовых ограничений, а европейские провайдеры смогут свободно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке, отмечает РБК.

Ранее Минфин США сообщал, что российские нефтепродукты не будут подпадать под потолок цен, если пройдут переработку на территории другой страны.

С 5 декабря в силу вступил потолок цен на российскую нефть – не выше 60 долларов за баррель. С 5 февраля начали действовать потолки цен на российские нефтепродукты, которые согласовали страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине.

Первый потолок в 100 долларов за баррель установили для российских нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин). Второй потолок в 40 долларов за баррель – для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут).

Европейским страховым и транспортным компаниям запрещается страховать и перевозить нефтепродукты, если они куплены без соблюдения этих ограничений.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году из России экспортировали 142 миллиона тонн нефтепродуктов. В Евросоюзе 40% импорта приходилось на российские нефтепродукты.

В преддверии вступления в силу эмбарго ЕС Индия, Китай и Турция существенно нарастили импорт сырой нефти из России. В итоге к декабрю 2022 года доля Азии в закупках российской нефти почти удвоилась, превысив 80%.



Эти же три страны увеличили поставки нефтепродуктов на европейский рынок, в том числе, реэкспорт российской нефти и нефтепродуктов через смешивание их с другими сортами.