ЕС согласовал новые правила предоставления убежища

Министры юстиции и внутренних дел стран-членов Европейского союза согласовали план реформы системы предоставления убежища в ЕС. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на председательствующую в Совете ЕС Швецию.

Договоренностей удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды.

В соответствии с достигнутым соглашением, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.

Государства, которые не хотят принимать нелегальных мигрантов и беженцев, смогут помочь принимающим их странам деньгами (до 20 тысяч евро на человека), а также оборудованием или персоналом.

Соглашение введёт новую ускоренную пограничную процедуру, в соответствии с которой заявитель без шансов на убежище будет немедленно отправлен обратно. При этом все ходатайства о предоставлении убежища должны рассматриваться в течение максимум шести месяцев, сообщила на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала соглашение «историческим успехом - для Европейского Союза, для новой, солидарной миграционной политики и для защиты прав человека». В то же время Берлину не удалось добиться исключений в вопросе предоставления убежища для семей с детьми.

Новые правила теперь должны быть одобрены Европарламентом.

В конце прошлого года Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллиона украинцев. Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.

В сентябре 2022 года после объявления мобилизации в России из страны уехали несколько сотен тысяч человек. После этого некоторые стран ЕС заявили, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.

Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин «миграционный кризис».

Летом 2021 года миграционный кризис в Европе обострился. Представители Евросоюза обвинили в этом белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, по их утверждению, намеренно доставлял в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию.