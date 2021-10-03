ЕС создаст на территории Украины военную учебную миссию

Евросоюз может создать на территории Украины военную консультативную и учебную миссию. Об этом пишет германское издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние рабочие документы Европейской службы внешних связей.

По данным журналистов, на создании миссии настаивают страны Балтии, а также Румыния, Словакия и Польша. Их поддерживают Швеция и Финляндия. В документе отмечается, что создание миссии станет выражением солидарности с Киевом на фоне военной активности России возле границ с Украиной и в аннексированном Крыму.

По данным Welt, с просьбой о проведении миссии к главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю еще летом обратились главы украинских МИД и Минобороны.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях и заслужил стать членом этих организации. По словам Зеленского, большие шаги в области международного сотрудничества Украине позволила сделать «наглость», но этого недостаточно. В Евросоюзе и НАТО ранее заявляли о поддержке Киева, но сроков приема Украины ЕС и военный союз не называли.

Весной Россия перебросила к юго-западным границам часть войск. Это стало причиной очередного обострения отношений с Украиной. Страны Запада призвали Москву отвести войска. Минобороны России объяснило переброску войск учениями на своей территории. Кремль заявил, что Москва не стремится к обострению ситуации на Украине. Через некоторое время войска были отведены. Сколько сейчас солдат находится на границе с Украиной, неизвестно, пишет Welt.