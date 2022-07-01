ЕС впервые закупил больше газа у США, чем у России

Евросоюз по итогам июня впервые в своей истории импортировал больше сжиженного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. Он также призвал страны Евросоюза работать над сокращением спроса и готовиться к непростой зиме.

В условиях жёстких экономических санкций, наложенных на Россию после её вторжения в Украину, ЕC движется к постепенному отказу от российских энергоносителей и ищет иные источники их импорта. Возможным решением проблемы Бироль назвал возврат к более интенcивному использованию атомной энергии, но подчеркнул, что этот вопрос зависит от решения правительств европейских стран. Например, Германия после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2012 году приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики. Сейчас из 19 ранее действовавших АЭС в Германии осталось лишь три, и те находятся в процессе вывода из эксплуатации; до начала российско-украинской войны их планировалось закрыть к концу 2022 года, однако сейчас германское министерство энергетики стоит перед вопросом о возвращении к их использованию.

В июне "Газпром" на 40% сократил объём прокачки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток", объяснив это проблемами с ремонтом зарубежного оборудования в условиях санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр энергетики Германии Роберт Хабек назвали решение "Газпрома" политически мотивированным и расценили "газовый шантаж" как один из методов борьбы России против Евросоюза, который поддерживает Украину. США, наоборот, значительно нарастили поставки в Европу по сравнению с прошлым годом. По данным Bloomberg, в январе – апреле этого года они поставили в Европу больше сжиженного природного газа, чем за весь прошлый год.

В пятницу стало известно, что оператор "Северного потока" заявил о его закрытии на профилактику с 11 по 21 июля. В это время газ по трубопроводу подаваться не будет. Такое происходит каждый год, однако в нынешнем году в ЕС звучат опасения, что после профилактики прокачка газа может не возобновиться по политическим мотивам.