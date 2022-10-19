ЕС введет санкции против Ирана из-за поставок России дронов «Шахед»

Европейский Союз введет санкции против Ирана в связи с поставками России ударных беспилотников «Шахед-136», которые российская армия использует для ударов по городам Украины.

Соглашение об этом было достигнуто в среду представителями стран ЕС. Формально одобрены санкции должны быть на саммите Евросоюза, который открывается в четверг в Брюсселе.

Как сообщает Reuters, в санкционные списки будут внесены 3 иранских генерала, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Саид Агхаяни, на которого ранее наложили санкции США - он, как сообщается, отвечает за иранскую программу развития боевой беспилотной авиации. Также под санкции попадет производитель дронов - корпорация «Shahed Aviation Industries».

Официальные Тегеран и Москва отрицают поставки иранских дронов России. Беспилотники, наносящие удары по Украине, несут российское наименование «Герань-2», однако, по мнению специалистов, являются изделиями именно иранского, а не российского, производства.

Беспилотники активно используются в последние недели, главным образом против объектов в украинском тылу, в том числе связанных с энергетикой. При недавнем ударе по Киеву в результате попадания беспилотника в жилой дом погибли 5 человек. Часть дронов украинской системе ПВО удается сбить, однако некоторые достигают целей и наносят значительный ущерб.

Киев официально обвинил Иран в поставке России беспилотников. Иранский посол был лишен аккредитации в Украине, МИД Украины предложил властям страны разорвать с Ираном отношения.

Агентство Reuters во вторник сообщало со ссылкой на источники, что Иран готов поставить в Россию новые беспилотники, а также баллистические ракеты.