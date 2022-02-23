ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы, Пригожина, Соловьева, Симоньян, Шойгу, Шувалова, Захаровой и других

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 юридических и физлиц из-за признания Россией сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Евросоюз также ввел санкции против 27 юридических и физлиц, в том числе банков, финансирующих операции РФ на территории Донбасса. Боррель заявил, что российский президент Владимир Путин не включен в санкционный список ЕС, отмечает ТАСС.

Среди тех, кто попал в санкционный список, как сообщает источник Радио Свобода, – глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.

В списке также бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", его мать и его жена, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, а также Денис Бортников – заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сын директора ФСБ России Александра Бортникова.



Под санкции подпали и некоторые представители медиа. Среди них – главный редактор RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ведущий государственного телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев, зампред Госдумы, журналист Петр Толстой.

Также стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая была запланирована на 25 февраля.

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Ранее 22 февраля США ввели санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР". Теперь гражданам США запрещены любые инвестиции в экономику "республик". Кроме того, запрещен прямой или косвенный ввоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт товаров из США в "ДНР" и "ЛНР". Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать и действовать в "ДНР" и "ЛНР". Минфин США вечером 22 февраля также ввел санкции против ПФК ЦСКА и сыновей главы ФСБ РФ Бортникова, замглавы администрации Путина Сергея Кириенко и экс-премьера Михаила Фрадкова, сообщается на сайте министерства. Денис Бортников – заместитель президента банка ВТБ, Владимир Кириенко – генеральный директор соцсети VK ("ВКонтакте"), а Петр Фрадков – председатель "Промсвязьбанка".

В то же время Германия приостановила процесс сертификации российско-германского газопровода "Северный поток – 2" с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря.

Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.

Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".