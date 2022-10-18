ЕС ввёл санкции против Ирана после смерти Махсы Амини

Евросоюз принял в понедельник, 17 октября, решил ввести дополнительные санкции против виновных в нарушениях прав человека в Иране.

В санкционный список попали 11 иранских физических лиц и четыре организации. Их обвиняют в жестоком подавлении протестов, вспыхнувших в стране в середине сентября из-за смерти Махсы Амини.

Она была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка задержанную отправили в больницу, где спустя несколько дней она умерла. Родственники считают, что причиной смерти стали побои в полиции. Власти отрицают факт избиения.

В чёрный список" ЕС включили среди прочих полицию нравов и двух её представителей, иранские правоохранительные органы, а также министра информации и технологий. Его признали ответственным за отключение в стране интернета.

В Брюсселе также готовы обсудить новые санкции против Тегерана в связи с возможными поставками беспилотников в Россию для войны с Украиной.

Киев заявил, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Иран все обвинения в поставках оружия воюющим сторонам отвергает. Представитель МИДа страны заявил, что информация о продажах дронов Москве специально распространяется западными источниками.