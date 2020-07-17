ЕСПЧ присудил более 50 тысяч евро азербайджанским правозащитникам Лейле и Арифу Юнус

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что правительство Азербайджана обязано выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус денежную компенсацию – по 20 тысяч евро, а также 11 438 евро на судебные расходы, сообщает агентство "Туран".

Заявители сочли, что причиной преследования была их активная гражданская позиция и критика правительства.

Страсбургский суд признал нарушение прав супругов Юнус на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства юридической защиты, а также права на уважение семейной жизни, права собственности и свободу передвижения.

Приговор супругам Юнус был вынесен в августе 2015 года. Лейла Юнус получила 8,5 лет тюремного заключения, а ее муж, историк Ариф Юнус – 7,5 лет с конфискацией имущества. ​Супруги обвинялись в экономических преступлениях, но против них также были выдвинуты обвинения в измене родине, по которым проводилось отдельное следствие. Сами они считали приговор политическим и объясняли, что их преследуют за оппозиционную деятельность.

Ариф Юнус был выпущен из тюрьмы 12 ноября 2015 года по гуманитарным причинам : состояние его здоровья после возбуждения дела резко ухудшилось. ​Однако правозащитник отказался выходить из суда, заявив, что выйдет только вместе с супругой Лейлой, чье состояние здоровья также вызывало серьезные опасения.

Приговор был назван "пародией на правосудие" международными правозащитными организациями.

Выйдя из тюрьмы, Лейла Юнус прокомментировала решение о своем освобождении строчками русского поэта Федора Тютчева:

Сейчас директор Института мира и демократии Лейла Юнус и директор одного из департаментов этого НПО Ариф Юнус проживают в политэмиграции в Нидерландах.