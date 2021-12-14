ЕСПЧ присудил «Новой газете» 8 тысяч евро по делу о клевете на Кадырова

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить «Новой газете» и ее журналисту майору Вячеславу Измайлову 8,2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек - по делу о публикациях расследований о семье главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

В иске издания говорилось о двух расследованиях Измайлова о похищениях людей из круга семьи Кадыровых, опубликованных в газете в 2008 году. После публикации Кадыров подал в суд на «Новую газету» и лично Измайлова по обвинению в клевете.

Басманный суд Москвы отклонил иск, не найдя в расследованиях клеветы, однако через год Мосгорсуд отменил это решение и возобновил процесс. В итоге Басманный суд вынес решение в пользу Кадырова и обязал издание удалить публикации и выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили право на свободное выражение мнения, и обязал Россию выплатить «Новой газете» 2,2 тысячи евро компенсации морального вреда. Еще 6 тысяч евро присудили Измайлову.

Второй иск в деле о клевете по обвинению Кадырова в ЕСПЧ подал правозащитный центр «Мемориал» (включен в реестр «иноагентов»). Правозащитники обвинили лично главу Чечни в смерти чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Тверской суд Москвы также встал на сторону Кадырова и обязал «Мемориалу» и его председателя Олега Орлова выплатить ему компенсацию.

«Мемориалу» ЕСПЧ присудил компенсацию в морального вреда в размере 1,3 тысячи евро, еще 5 тысяч Россия должна будет выплатить Орлову. Еще полторы тысячи евро российские власти должны будут компенсировать за судебные издержки.