ЕСПЧ: Россия нарушила право жительницы Чечни на семейную жизнь

Россия нарушила право на семейную жизнь и статью о дискриминации по признакам пола в деле жительницы Чечни Луизы Тапаевой, – к такому решению 23 ноября пришел Европейский суд по правам человека.

В апреле 2016 года у Тапаевой умер муж. Она осталась одна с четырьмя детьми в возрасте от двух до семи лет, которых силой забрал к себе на воспитание свекор. Тапаева обратилась в городской суд, но проиграла дело. Однако выиграла апелляцию в Верховном суде Чеченской республики, который постановил вернуть детей матери.

Судебные приставы месяцами не возбуждали исполнительное производство, а затем ограничились тем, что вызвали свекра на допрос и пару раз пришли к нему домой, когда там никого не было. Дети так и остались с дедушкой.

Спустя два года дело Тапаевой отправили на пересмотр, где суд вновь стал на сторону свекра. После этого жительница Чечни обратилась в ЕСПЧ. Страсбург в своем решении отметил, что российские власти не предприняли адекватных мер, чтобы помочь матери воссоединиться с детьми, и обязал их выплатить Тапаевой 16 250 евро в качестве компенсации морального вреда и более 9 тысяч евро на судебные издержки.

«ЕСПЧ указал, что уже рассмотрел несколько жалоб жительниц Северного Кавказа, оказавшихся в аналогичной ситуации, когда власти следовали не закону, а местным традициям «принадлежности» детей семье отца», – заявила в комментарии для Кавказ.Реалии Ольга Гнездилова, адвокат «Правовой инициативы».