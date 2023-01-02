Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию

Часть украинских граждан, получивших временное убежище в Эстонии, сможет переехать в Финляндию. Соглашение об этом две страны подписали в конце прошлого года. Оно вступило в силу 1 января. Финляндия готова принимать по 50-100 украинцев с территории Эстонии еженедельно. Перевозить их из Эстонии будут автобусы и паромы за государственный счет.

С начала войны Эстония приняла около 41 тыс. украинских беженцев. Финляндия - примерно столько же, однако Финляндия по площади в 7,5 раз больше Эстонии, а по населению - в четыре раза.

По словам представителя МВД Эстонии Сильвестра Стыуна, сейчас у Эстонии есть возможности для приема новых беженцев, однако ее ресурсов для долговременной поддержки вскоре может оказаться недостаточно. Для успешной интеграции беженцам должны быть предоставлены доступ к медицинской помощи, образованию и курсам эстонского языка. Финляндия, например, уже запустила программы школьного обучения для украинских детей.

Как заявила еще одна представительница эстонского МВД Мари Хелениус, несмотря на продолжающееся разрушение российскими бомбежками украинской энергетической инфраструктуры и наступление зимы, заметного роста числа беженцев в последние месяцы не случилось. Тем не менее Эстония ожидает, что в 2023 году временной защиты у нее попросят еще около 40 тыс. украинцев, и намерена решать проблемы их размещения совместно с Финляндией.