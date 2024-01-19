Эстония построит 600 бункеров вдоль границы с Россией

Министры обороны стран Балтии на встрече в пятницу договорились о создании оборонительных зон на восточных границах, чтобы противостоять возможной агрессии России. В частности, Эстония построит вдоль границы около 600 укрепленных бункеров. Литва и Латвия также будут возводить защитные сооружения.

Как заявил советник Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус, линия бункеров будет проходить по уезду Ида-Вирумаа, который граничит с Ленинградской областью, и по юго-востоку Эстонии – на границе с Псковской областью. Каждый бункер будет вмещать до 10 военных и выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм. Ожидается, что их строительство обойдется примерно в 60 миллионов евро.

«Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше», – цитирует слова Тийтуса издание Postimees.

Литва и Латвия также присоединятся к оборонной инициативе. На встрече в Риге, прошедшей 18–19 января, балтийские страны обсудили как вопросы национальной безопасности, так и свои действия в рамках НАТО. Для НАТО эти три страны представляют единую «Балтийскую зону обороны».