Эстония прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Об этом сообщает издание Delfi.

Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.

Эстония после начала российского вторжения в Украину приостановила выдачу туристических виз россиянам. Так же поступили власти Латвии, Литвы и Чехии. Визы в эти страны могут получить только особые категории граждан (например, родственники граждан ЕС). В эти страны, однако, можно въехать по шенгенским визам, выданным другими государствами ЕС.

В ряде стран Евросоюза идёт дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России в целом. Как говорится в ответе Еврокомиссии на запрос крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, который цитирует "Медуза", визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", — заявили в комиссии. В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а "в первую очередь и главным образом" против властей и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине.

Большинство стран ЕС сейчас выдаёт россиянам туристические визы; при этом поток туристов существенно сократился в сравнении с временами до начала пандемии. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения - оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине.