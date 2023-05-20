Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута, города в Донецкой области, за который несколько месяцев шли ожесточенные бои.

В шестиминутном ролике в телеграме Пригожин говорит, что город был взят 20 мая около полудня. «224 дня длилась операция по взятию Бахмута, «бахмутская мясорубка», - сказал основатель ЧВК.

По словам Пригожина, операция по взятию города началась для того, чтобы дать возможность «потрепанной российской армии прийти в себя». Владелец ЧВК также заявил, что в боях за Бахмут участвовали исключительно наемники, без помощи со стороны регулярных частей.

Пригожин поблагодарил генерала российской армии Сергея Суровикина «за возможность провести тяжелую операцию» и президента России Владимира Путина «за высокую честь защищать свою родину». «Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте, мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса», — утверждает владелец ЧВК.

Пригожин в своей речи резко отозвался о министре обороны России Сергее Шойгу и главе Генштаба Валерии Герасимове. По словам ЧВК «Вагнер», они превратили войну в собственное развлечение.

Минобороны России и Киев сообщение о взятии Бахмута пока не комментировали.