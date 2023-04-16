Еврокомиссия недовольна мерами Польши и Венгрии по зерну из Украины

Еврокомиссия заявила о недопустимости односторонних мер в сфере торговли после того, как Польша, а вслед за ней и Венгрия объявили о введении временного запрета на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца июня нынешнего года.

Решение в Варшаве и Будапеште связали с необходимостью защитить свой агросектор. При этом, как следует из заявления министра по делам развития и технологий Польши Вальдемара Буды, начавший действовать в субботу вечером запрет будет затрагивать и транзит продовольствия. Буда отметил, что с украинской стороной впоследствии будут проведены переговоры о создании системы, которая гарантирует, что товары будут лишь проходить через польскую территорию, но не попадать на местный рынок.

«Важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы», - говорится в распространенном в воскресенье комментарии Еврокомиссии. Там также подчеркнули, что «в трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС».

В связи с тем, что в результате российского военного вторжения в Украину оказались заблокированы некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна начало скапливаться в странах Центральной Европы. Это привело к снижению цен и ударило по продажам местных производителей.

В Польше ситуация оказалась непростой в политическом плане для правящей консервативной партии «Право и справедливость» в год выборов. Недовольство высказывают жители сельских районов, где поддержка партии обычно высока, отмечает агентство Reuters.

Министерство продовольствия и аграрной политики Украины заявило в субботу, что запрет Польши противоречит существующим двусторонним соглашениям по экспорту. Ведомство призвало к переговорам по урегулированию вопроса.