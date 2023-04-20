Европарламент потребовал немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу

Европарламент принял в четверг резолюцию, осуждающую приговор российского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. В тексте вердикт назван политически мотивированным. Этой же резолюцией депутаты осудили продолжающееся заключение в колонии строгого режима Алексея Навального.

Члены Европарламента потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Владимира Кара-Мурзы. Одобренный ими документ содержит то же требование в отношении лауреата Сахаровской премии Навального и, как отмечается, других политзаключенных в России.

В резолюции говорится, что депутаты Европарламента осуждают «эскалацию нарушений прав человека российским режимом и продолжающиеся в стране репрессии против критиков правительства, правозащитников и независимых журналистов». Отдельно говорится, что Европарламент призывает Совет ООН по правам человека немедленно расследовать в России «акты бесчеловечного заключения, пыток и убийств политических оппонентов».

После ареста в апреле прошлого года по обвинению в распространении так называемых «фейков» о российской армии российские власти в августе выдвинули против оппозиционного политика и журналиста Кара-Мурзы обвинение в сотрудничестве с нежелательной организацией. Позднее, в октябре, против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. По совокупности этих трех обвинений Мосгорсуд 17 апреля приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима.

Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим. После того, как послы США, Великобритании и Канады у здания Мосгорсуда в день вынесения приговора выступили с комментариями в поддержку осужденного, потребовав его немедленного освобождения, все трое дипломатов были вызваны в российский МИД. Там им выразили решительный протест, указав на грубое вмешательство во внутренние дела России.

Посол Великобритании, чье гражданство у Кара-Мурзы есть наряду с российским, Дебора Броннерт назвал приговор оппозиционеру ответом на его «смелое выступление против вторжения России в Украину».

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», почти 20 тысяч россиян были задержаны за антивоенные протесты с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.