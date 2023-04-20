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Европарламент потребовал немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу
Европарламент принял в четверг резолюцию, осуждающую приговор российского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. В тексте вердикт назван политически мотивированным. Этой же резолюцией депутаты осудили продолжающееся заключение в колонии строгого режима Алексея Навального.
Члены Европарламента потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Владимира Кара-Мурзы. Одобренный ими документ содержит то же требование в отношении лауреата Сахаровской премии Навального и, как отмечается, других политзаключенных в России.
В резолюции говорится, что депутаты Европарламента осуждают «эскалацию нарушений прав человека российским режимом и продолжающиеся в стране репрессии против критиков правительства, правозащитников и независимых журналистов». Отдельно говорится, что Европарламент призывает Совет ООН по правам человека немедленно расследовать в России «акты бесчеловечного заключения, пыток и убийств политических оппонентов».
После ареста в апреле прошлого года по обвинению в распространении так называемых «фейков» о российской армии российские власти в августе выдвинули против оппозиционного политика и журналиста Кара-Мурзы обвинение в сотрудничестве с нежелательной организацией. Позднее, в октябре, против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. По совокупности этих трех обвинений Мосгорсуд 17 апреля приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима.
Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим. После того, как послы США, Великобритании и Канады у здания Мосгорсуда в день вынесения приговора выступили с комментариями в поддержку осужденного, потребовав его немедленного освобождения, все трое дипломатов были вызваны в российский МИД. Там им выразили решительный протест, указав на грубое вмешательство во внутренние дела России.
Посол Великобритании, чье гражданство у Кара-Мурзы есть наряду с российским, Дебора Броннерт назвал приговор оппозиционеру ответом на его «смелое выступление против вторжения России в Украину».
По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», почти 20 тысяч россиян были задержаны за антивоенные протесты с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
- Владимир Кара-Мурза–младший был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения «Солидарность». Руководил фондом «Свободная Россия», сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
- Комментируя приговор, оппозиционер сказал: «25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик.
Другие новости дня
Сейм Латвии одобрил запрет на празднование в стране 9-го мая
Сейм Латвии в четверг принял в двух чтениях в срочном порядке закон о запрете публичных мероприятий 9 мая - кроме связанных с Днем Европы.
Ранее предполагалось, что латвийский парламент одобрит решение, по которому 9 мая в этом году будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект. Он и был принят в срочном порядке, сообщает Delfi.
Среди целей принимаемого закона - защита интересов государства, нравственности общества и недопущение беспорядков. Отмечается, что мера призвана не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства. Также говорится, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.
Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы, и до 7 часов утра следующего дня запрещается использовать пиротехнику, проводить на открытом воздухе публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.
В прошлом году 9 мая власти разрешили приносить цветы к памятнику Освободителям Риги, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей. В конце августа 2022 года памятник Освободителям Риги был демонтирован, пишет «Медуза».
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сферах, а также призывает к этому другие страны Европы.
- В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы.
Западные страны изучают практически полный запрет на экспорт в РФ
Некоторые из ключевых союзников Киева, в том числе Соединенные Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию, что будет означать значительное усиление экономического давления на Москву в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.
О планах по дальнейшим ограничениям в отношении российских властей говорится в публикации Bloomberg, которое ссылается на источники, знакомые с вопросом. По их словам, официальные лица стран-членов «Группы семи» (G7) обсуждают инициативу в преддверии саммита в Японии в мае. Цель заключается в том, чтобы на новые ограничения согласились государства ЕС.
Как отмечают источники Bloomberg, обсуждаемый сейчас подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт за исключением ряда товаров. Эти исключения необходимо будет согласовывать. И, вероятно, в списке разрешенных останутся лекарства и сельхозпродукция, включая продукты питания.
В соответствии с текущими критериями допускается любой экспорт, если в его отношении не действуют санкции.
Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны одобрить все государства-члены европейского блока. Это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию. Также не исключены ответные меры со стороны Москвы, пишет Bloomberg.
На данный момент, как говорится в публикации, санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта в Россию из ЕС и «Группы семи». Ограничения наложены на различные группы товаров - от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов.
Ракета-носитель с кораблем «Старшип» взорвалась спустя минуты после пуска
Ракета-носитель с кораблем «Старшип» компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска в США. Отделение второй ступени прошло нештатно.
Ранее компания-разработчик сообщила, что сверхтяжелая ракета, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Полет проходил в непилотируемом режиме.
Запуск был осуществлен в четверг утром по местному времени с площадки SpaceX в Бока-Чика, на юго-востоке американского штата Техас.
Как следует из кадров трансляции, ракета, достигнув высоты в 38 километров, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв.
Как следует из сообщения главы SpaceX Илона Маска в Twitter, следующий пуск планируется через несколько месяцев. «Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском «Старшип». Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев», - написал Маск.
Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).
Согласно плану полета, он должен был продлиться около 90 минут. «Старшип» должен был совершить около 3/4 витка вокруг Земли и приводниться в районе Гавайев, а первая ступень - в Мексиканском заливе.
Изначально старт прототипа корабля «Старшип» был запланирован на 17 апреля, но был отложен из-за неполадок в системе охлаждения.
Азербайджанский спутник вышел из строя, столкнувшись с космическим мусором
Азербайджанский спутник Azersky вышел из строя, столкнувшись с космическим мусором или метеоритом малого размера.
Как пишет агентство Turan со ссылкой на космическое агентство страны Azercosmos, восстановить связь со спутником не удалось.
В Баку говорят, что за период эксплуатации этого спутника был получен доход в 105 млн манат (61 млн долларов), а госструктурам Азербайджана переданы космические снимки на сумму 150 млн манат (88 млн долларов). Общая сумма в полтора раза превысила средства, вложенные в спутник, отмечает Azercosmos. Кроме того, Azersky был застрахован на 45 млн манат.
Azersky был изготовлен и передан Азербайджану французской компанией Airbus Defence and Space. На орбиту он был запущен в июне 2014 года и использовался в целях национальной безопасности, обороны, защиты окружающей среды, при чрезвычайных ситуациях, в нефтегазовой сфере, мелиорации, водном хозяйстве и т.д.
Азербайджан владеет еще двумя телекоммуникационными спутниками, Azerspace-1 и Azerspace-2, запущенными в 2013 и в 2018 году.
Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo
Украинский фотограф Евгений Малолетка стал лауреатом премии World Press Photo за 2022 год. Его фотография, сделанная в марте 2022 года в осаждённом российскими войсками в Мариуполе, была признана фотографией года. По оценке жюри, автору фото одним снимком удалось запечатлеть страдания людей в результате российского вторжения в Украину.
Фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка был одним из немногих журналистов, работавших в марте прошлого года в осаждённом Мариуполе. Фотография, которую отметило жюри World Press Photo, была сделана вскоре после обстрела российскими войсками больницы и роддома 9 марта. На ней запечатлена раненая беременная женщина, которую на носилках выносят с места обстрела. Сообщалось, что впоследствии она умерла, ребёнка спасти тоже не удалось.
Российские военные и власти давали противоречивые комментарии относительно обстрела, то отрицая его факт, то утверждая, что больницу ради провокации обстреляли украинские силы, то заявляя, что в ней якобы укрывались украинские военные.
Лауреатом в номинации «Лучшая фотоистория года» с серией снимков из Афганистана стал датский фотограф Мадс Ниссен.
- Евгений Малолетка снимал жизнь мирных жителей Мариуполя в условиях войны и последствия обстрелов. Фотографии, сделанные Малолеткой, публиковались во многих мировых изданиях. Российские государственные СМИ выступали с заявлениями о том, что сообщения об обстрелах являются фейком, а фотографии – постановочными. Эти утверждения были подробно разобраны и опровергнуты независимыми экспертами.
- Директор World Press Photo Анна Лена Мер в интервью Deutsche Welle рассказывала о том, что все подаваемые на конкурс работы проходят трёхэтапную проверку на подлинность: сверку с исходником, тщательный фактчекинг и проверку информационных материалов, сопровождающих фотографии. Организаторы конкурса понимают, что публикации в прессе могут использоваться в ходе информационных войн, и привлекают аналитиков в области современных технологий, чтобы гарантировать подлинность снимков.
- World Press Photo – одна из главных международных премий в области фотожурналистики.
В Грузии пройдут концерты Imagine Dragons и The Killers
Названы имена мировых звезд, которые выступят в Грузии летом текущего года. Самые известные исполнители – Imagine Dragons и The Killers.
Концерты пройдут в рамках акции Starring Georgia при поддержке правительства. Ранее сообщалось, что власти выделят 70 млн лари (около $25 млн) на гастроли мировых звезд.
Продажи билетов начнутся 24 апреля на сайте Black Sea Arena.
Список мероприятий, запланированных в августе:
- Nile Rodgers & Chic – 5 августа, Black Sea Arena, поселок Шекветили
- FKJ – 6 августа, Black Sea Arena, поселок Шекветили
- Damian Lazarus – 10 августа, The Social Space, поселок Шекветили
- The Killers – 15 августа, Black Sea Arena, поселок Шекветили
- All Day I Dream – 18 августа, The Social Space, поселок Шекветили
- Imagine Dragons – 31 августа, Стадион им. Месхи, Тбилиси.
Концертный зал Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили построил экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили, а затем передал его государству. Правительство тратит на содержание площадки десятки миллионов лари.
Подозреваемых в убийстве Сослана Валиева заключили под стражу
Цхинвальский городской суд заключил под стражу на два месяца троих подозреваемых в убийстве Сослана Валиева (Цугри). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Экс-боец ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Сослан Габараев и Алан Валиев, находившиеся в момент происшествия вместе с Сиукаевым, подозреваются в пособничестве.
Как заявила представитель Генпрокуратуры Лана Тедеева, Георгий Сиукаев, «действуя умышленно, имея при себе колюще-режущий предмет, нанес им не менее одного удара в область левого бедра Сослану Валиеву, 1985 года рождения, чем причинил телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения».
«В результате острой кровопотери потерпевший скончался в медцентре республики», – заявила она.
Сослана Валиева сегодня, 20 апреля проводили в последний путь. Как пишет агентство «Рес», на похороны пришли сотни цхинвальцев, в том числе югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он оказал семье Сослана Валиева финансовую помощь.
В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн
В США арестовали гражданина Беларуси Сергея Карпушкина. Его обвиняют в обходе санкций, введённых в отношении российского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщает Минюст США. Карпушкину грозит до 20 лет тюремного заключения.
По данным Минюста, Карпушкин и его сообщник, житель штата Флорида Джон Унсалан, на протяжении трёх лет в обход американских санкций закупили для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на 150 миллионов долларов.
46-летний Сергей Карпушкин, живущий в Майами, бал задержан 17 апреля.
Джона Унсалана, арестованного 14 апреля, обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций США и в сговоре с целью отмывания денег.
Сергей Курченко – гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Беларусь, а затем в Москву, где получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Согласно материалам обвинения, в 2015 году Курченко подпал под санкции США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов. Санкции против него также ввели в Евросоюзе, Великобритании, на Украине и в Швейцарии.
В столице Йемена из-за давки погибли не менее 85 человек
В столице Йемена Сане погибли не менее 85 человек, более 300 получили травмы из-за давки, случившейся во время раздачи милостыни в школе. Об этом сообщили официальные представители хуситов, контролирующие столицу.
По версии представителей хуситов, причиной давки стала «переполненность». По их словам, как только ворота школы открылись, толпа хлынула на узкую лестницу, ведущую во двор, где проходила раздача денег.
По сведениям очевидцев, давка образовалась после стрельбы представителей хуситов, которые пытались контролировать толпу. Свидетели рассказали Associated Press, что вооружённые хуситы стреляли в воздух, видимо, попали в электрический провод, из-за чего раздался взрыв – и сотни людей в панике бросились бежать.
Среди погибших и пострадавших много женщин и детей, сообщают официальные представители хуситы и очевидцы. На видео, опубликованном йеменским телеканалом Al Masirah, люди кричат, пытаясь выбраться из толпы, видны тела погибших и брошенная во время давки обувь.
Давка случилась на традиционном мероприятии по раздаче денег накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. В столице Йемена – одной из бедных стран мира – местные бизнесмены анонсировали раздачу каждому нуждающемуся по 5000 йеменских риалов (около 20 долларов США).
Официальные представители хуситов сообщили, что задержали двух организаторов мероприятия, которое прошло «без согласования с властями». Также они пообещали выплатить семье каждого погибшего по 2000 долларов, а пострадавшим – по 400 долларов.
- Столица Йемена находится под контролем радикальной шиитской группировки хуситов, которые в 2014 году сместили международно признанное правительство страны. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 21 миллиона человек в Йемене – две трети населения страны – нуждаются в помощи и защите.
Столтенберг в Киеве: «Будущее Украины – в НАТО»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев. Местные СМИ опубликовали фото Столтенберга, почтившего у мемориала на Михайловской площади память украинских военных, погибших в ходе борьбы с российской агрессией. Он также посетил импровизированную выставку подбитой российской военной техники.
Это первый приезд генерального секретаря НАТО в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу со Столтенбергом, написал, что визит генерального секретаря НАТО в Киеве рассматривают как «знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной».
Как сообщил Зеленский, на переговорах обсуждались вопросы поставки Украине вооружений, в том числе дальнобойной артиллерии, авиации и бронетехники. Обсуждался также предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО, от которого президент Украины ожидает официального приглашения страны в Североатлантический союз. Также, по словам Зеленского, обсуждались гарантии безопасности для Украины до её вступления в НАТО.
Столтенберг на переговорах заявил, что союз будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он также отметил, что страны Североатлантического союза согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО. О том, получит ли Киев в ближайшее время приглашение вступить в НАТО, он не сказал, но подтвердил, что на саммите в Вильнюсе этот вопрос будет обсуждаться. Генсек НАТО высказал мнение, что сейчас главной целью должно стать обеспечение победы Украины в войне, а не её членство в союзе.
Незадолго до визита генсек НАТО вновь заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на звучащие со стороны Кремля угрозы применения ядерного оружия.
«Россия представляет собой непосредственную угрозу нашей безопасности», – отметил Йенс Столтенберг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не согласен на какие-либо альтернативные предложения, не ведущие к непосредственному членству Украины в НАТО. Большинство стран Центральной и Восточной Европы, входящих в этот военно-политический союз, выступают в поддержку вступления в него Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна высказался за принятие на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе конкретного плана мер, ведущих к принятию Украины в Североатлантический союз. Некоторые западноевропейские политики придерживаются более осторожной позиции.
Отказ от перспектив принятия Украины в НАТО был одним из ультимативных требований, которые выдвигала Россия накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.
Также в четверг стало известно, что две страны НАТО - Дания и Нидерланды - совместно передадут Украине 14 танков «Леопард-2» немецкого производства. Об этом пишет датское издание DR.dk со ссылкой на министров иностранных дел и обороны Дании. При этом поставки, скорее всего, состоятся только в начале 2024 года. До конца нынешнего года Дания обещала передать Украине около 80 более старых танков «Леопард-1».
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу «Грузия против России» (IV)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по межгосударственному делу «Грузия против России» (IV), признав его приемлемым. Следовательно, суд переходит к рассмотрению дела по существу.
Четвертая межгосударственная жалоба Грузии против России касается «предполагаемого ухудшения ситуации с правами человека вдоль административной границы между территорией, контролируемой правительством Грузии, и Абхазией и Южной Осетией». Она была подана правительством Грузии 22 августа 2018 года.
В документе, в частности, речь идет о гибели граждан Грузии – Давида Башарули, Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии. По этим делам в ЕСПЧ внесены и индивидуальные жалобы.
Грузинская сторона утверждает, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека – статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение пыток), статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты), статью 14 (запрещение дискриминации), статью 18 (пределы использования ограничений в отношении прав); а также статью 1 (защита собственности) и статью 2 (право на образование) дополнительного протокола, статью 2 (свобода передвижения) Протокола № 4.
Рассмотрение четвертого межгосударственного иска Грузии против РФ было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года. Свое решение по этому иску ЕСПЧ огласил 21 января 2021.
- Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчёркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, принятым судом к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.
- 30-летний гражданин Грузии Гига Отхозория был убит в селе Хурча 19 мая 2016 года. Грузинский суд установил, что его убил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.
- Арчил Татунашвили умер 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности. Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Татунашвили получил более 100 повреждений, а позже скончался. Эти выводы подтверждены заключением Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
- 18-летний Давид Башарули пропал в Ахалгорском районе в 2014 году. Его останки были найдены спустя семь месяцев. Югоосетинское следствие заявило о самоубийстве молодого человека. Родные покойного утверждают, что это ложь и попытка скрыть преступление. В частности, в останках эксперты обнаружили частицы грунта и травы, из чего был сделан вывод, что тело лежало в земле. «Т.е. его убили и закопали, а уже спустя полгода извлекли из земли и повесили на дерево», – говорил дядя Давида Башарули в интервью «Эху Кавказа».
Доклад: Россия теряет технику, но способна вести длительную войну
Россия несёт значительные потери в боевой технике на поле боя в Украине, её возможности производства вооружений крайне ограничены в результате санкций, но у неё достаточно резервов, чтобы продолжать войну. Об этом говорится в отчёте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
В то время, как общие потери танков, артиллерийских орудий, грузовиков, беспилотников приближаются к 10 тысячам, особенно значительные потери российская армия понесла в танках, говорится в отчёте.
«По разным оценкам, Москва потеряла от 1845 до 3511 танков в течение первого года войны», – отмечают авторы отчёта, причем значительную долю их составляют модернизированные Т-72Б3, поступившие на вооружение в 2013 году. Российская промышленность не способна восполнить потери поставками новых танков. Ведущий производитель танков в России Уралвагонзавод выпускает 20 танков в месяц, в то время как Россия теряет на поле боя в среднем 150 танков в месяц. В результате она вынуждена возвращать в строй танки, находившиеся в хранилищах десятилетиями, включая Т-55, которые поступили на вооружение сразу после Второй мировой войны, – утверждается в докладе.
Россия также потеряла доступ к важным комплектующим - современным прицелам, которые импортировались из Франции. Больше половины шарикоподшипников, использующихся в танках, импортировались из Европы и США. Китайские и индонезийские аналоги, которые остаются доступными, более низкого качества. Россия испытывает большие трудности с производством самолётов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за дефицита полупроводников, экспорт которых был запрещен западными странами.
Вместе с тем Россия, благодаря запасам, всё ещё сохраняет значительное превосходство над Украиной в боевой технике. В отчёте говорится о пятнадцатикратном превосходстве России в самолётах, семи-восьмикратном в танках и четырёхкратном в БМП.
«Санкции и экспортный контроль не являются идеальным средством, которое вынудит Россию завершить войну», – приходят к выводу авторы отчёта.
Численное превосходство в технике, скорее всего, позволит Москве продолжать войну, рассчитывая на то, что Украина, несмотря на значительно меньшие потери, в какой-то момент начнет испытывать серьезный дефицит в боевой технике. Нейтрализовать это численное превосходство в технике можно лишь продолжая поставки Украине современных западных вооружений, говорится в докладе.
В среду Белый дом объявил о выделении очередного пакета помощи Украине в размере 325 миллионов долларов. В основном это боеприпасы.
Задержанный в Ереване российский активист покинул Армению
Задержанный в ереванском аэропорту российский активист Никита Каменский, против которого в России было возбуждено уголовное дело о вандализме, покинул Армению. Об этом правозащитному проекту «ОВД-Инфо» сообщил он сам.
Каменский не стал раскрывать своё нынешнее местонахождение, уточнив лишь, что находится в безопасности, и что выехать из Армении ему помог представитель организации Free Russia Foundation Егор Куроптев.
Уголовное дело в отношении Каменского было возбуждено в июле 2022 года. Поводом стали антивоенные граффити, которые он нарисовал в районе станции метро «Тимирязевская».
Активист успел покинуть Россию, его объявили в розыск, а в феврале 2023 года он был задержан в ереванском аэропорту местными правоохранительными органами. С 28 февраля Каменский находился в Армении под подпиской о невыезде. Решался вопрос о его экстрадиции в Россию.
НАСА отрицает, что вспышка в небе над Киевом вызвана падением спутника
В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям космоса отрицают предположения о том, что сильное свечение, замеченное поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом, связано с падением спутника НАСА.
Как заявил Би-би-си представитель управления по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник всё ещё находился на орбите. Никакой другой спутник НАСА, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день.
Вчера жители Киева публиковали в соцсетях видео со вспышкой света в небе. Сразу после этого включились сигналы воздушной тревоги. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил свечение «результатом падения на Землю космического спутника НАСА».
В начале этой недели НАСА сообщило, что отслуживший свой срок спутник RHESSI, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, войдет в земную атмосферу в среду. Он был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018-м.
Ранее в научном сообществе «Альфа Центавра» отмечали, что траектория падения этого спутника пролегает очень далеко от территории Украины, сообщает Би-би-си.
Утром 20 апреля в Государственном космическом агентстве Украины заявили, что накануне произошло «высокоэнергетическое акустическое событие», которое, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Там также уточнили, что эпицентр взрыва находился в Киевской области, сообщает издание «Политика страны».
В «Мечте» считают, что шансы Грузии получить статус в ЕС не превышают 50%
Шансы Грузии получить статус кандидата в члены ЕС в текущем году не превышают 50%. Об этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу «Имеди».
«Что касается шансов (на получение статуса кандидата в члены ЕС – ред.), я бы не сказал, что они больше 50%, этого бы точно не сказал. Но я надеюсь, что в конечном итоге политический контекст сработает в нашу пользу и нам будет присвоен статус кандидата», – заявил Кобахидзе.
Он считает, что решение ЕС о присвоении Грузии статуса будет зависеть от того, как будут развиваться события в регионе. При этом Кобахидзе добавил, что сомневается в завершении войны в Украине до конца года.
Назвав оппозицию «иностранными агентами», Кобахидзе отметил, что они делают всё, чтобы Грузия не получила статус. В этот сценарий, по его словам, входит и критика судебной системы.
Лидер «Мечты» говорит, что задача правящей партии состоит в «нейтрализации» радикальной оппозиции.
В Абхазии поврежденную липу начали лечить капельницами из Китая
Кавказскую липу, поврежденную в селе Лыхны, начали лечить китайским препаратом. Первые 30 капельниц для спасения дерева поставили абхазские экологи и граждане Китая, работающие в Абхазии.
Как сообщил ТАСС председатель Госкомитета самопровозглашенной республики Абхазия по экологии Савелий Читанава, препарат доставили из Пекина в Москву, а затем в Абхазию.
«Через неделю мы поставим еще 30 капельниц и завершим курс восстановления», – сказал Читанава.
По его словам, экологи верят, что дерево восстановится и ко времени второй капельницы будут видны признаки оживления.
Напомним, что это дерево называют «духовным символом Абхазии». Кавказскую липу повредили, используя бензопилу, 5 апреля. Глубина порезов по всей окружности дерева составляет 20 сантиметров.
Дело возбуждено по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Багателия, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу, в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар) 19 апреля рассказал о возможной причастности к повреждению липы «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка».
Ранее в абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.
Американские системы ПВО «Пэтриот» доставлены в Украину
Зенитно-ракетные системы «Пэтриот», произведенные в США, прибыли в Украину, объявил в среду министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, долгожданные системы ПВО обеспечат Украину прикрытием от российских воздушных ударов, которые разрушали города и гражданскую инфраструктуру.
В октябре прошлого года США согласились поставить Украине системы «земля - воздух», которые могут применяться против самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет меньшего радиуса действия. Россия применяет их для нанесения ударов по городам и инфраструктурным объектам.
«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным», заявил в твиттере Алексей Резников.
Доставленные в Украину ракеты - новый вклад западных союзников, которые также обязались поставить украинским вооруженным силам танки, артиллерийские установки и некоторые типы истребителей. Эти вооружения и техника должны усилить мощь Украины в преддверии готовящегося контрнаступления, сообщает агентство Associated Press.
Министр обороны Украины поблагодарил США, Германию и Нидерланды, не назвав число полученных ракетных систем или дату, когда они были доставлены. Накануне сообщалось, в частности, о доставке системы «Пэтриот» из Германии.
Он сказал, что впервые попросил Вашингтон о поставках системы «Пэтриот» во время визита в США в августе 2021 года, за пять месяцев до полномасштабного вторжения России и через семь лет после аннексии Россией украинский полуостров Крым. По словам Резникова, тогда в США ему заявили о «невозможности» поставок таких систем.
Украинский персонал прошел обучение на батарее «Пэтриот» для эксплуатации и обслуживания которой требуется до 90а военнослужащих.
Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил во вторник, что поставка систем ПВО станет знаковым событием, позволяющим украинцам поражать российские цели на большем расстоянии.
Вернувшийся из Украины российский военный убил жену на глазах детей
В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся из Украины участник боевых действий убил жену на глазах собственных малолетних детей, сообщают несколько местных изданий.
По данным СМИ, 44-летний Александр Мамаев, служивший заместителем командира взвода, приехал из Украины неделю назад и решил отметить возвращение со своей семьей. После распития алкоголя военному показалось, что его жена пытается завладеть принадлежащими ему деньгами. В результате Мамаев ударил супругу ножом, она скончалась от потери крови.
По данным телеграм-канала «ЧТД», родственники супружеской пары отказались забрать к себе их детей - мальчиков 6 и 7 лет. Скорее всего, их отправят в детский дом.
- В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины. Так, в Кировской области воевавший в составе ЧВК «Вагнер» бывший заключенный, ранее уже осужденный за убийство, убил 85-летнюю пенсионерку, а в Карелии, вернувшийся с войны мобилизованный убил свою жену. По официальным данным МВД России, число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло за год почти на 30%. Лидерами по этому показателю стали Белгородская и Курская области, граничащие с Украиной.
Из учебника убрали упоминания Киева как столицы Киевской Руси
Из российского школьного учебника «Окружающий мир» для учащихся четвертых классов убраны несколько упоминаний Киева как столицы Киевской Руси. На это обратило внимание издание «Медиазона».
Журналисты сравнили учебник, выпущенный издательством «Просвещение» в этом году, с его предыдущей версией - и выяснилось, что если в издании 2021 года князь Владимир крестил народ в Киеве, то в новом издании он сделал это просто «в столице». Кроме того, если в предыдущем учебнике «после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь», а автором летописи «Повесть временных лет» значился «монах Киево-Печерского монастыря Нестор», то в новом учебном пособии Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор стал просто монахом, без уточнения места, в котором жил и работал.
Журналисты «Медиазоны» также обратили внимание на то, что в учебнике по истории России для учеников шестого класса поменялась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 года в качестве этой даты значится 882 год, «когда Олег объединил Новгород и Киев», а в новой редакции - 862 год, когда Рюрик был призван на княжество в Новгород.
Изменения внесены на фоне войны России против Украины, столицей которой является Киев. В издательстве пока не комментировали эти изменения.
США выделят Украине новый пакет военной помощи в $325 миллионов
Президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом в 325 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
В этот пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия и другие боевые средства, а также охранное оборудование. Кроме того, часть средств будет потрачена на обучение украинских военных.
- С момента начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года общий объем американской помощи Киеву в сфере безопасности превысил 35 миллиардов долларов. Американские власти подчеркивают, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
На экс-главу югоосетинского МВД завели уголовное дело
На бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Игоря Наниева завели уголовное дело, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинской Генпрокуратуры.
«Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела по факту смерти задержанного Инала Джабиева. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия», – сказали в ведомстве.
Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД Игоря Наниева. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
В марте прокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Джабиева. Тогда же стало известно, что к уголовной ответственности могут привлечь ряд лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности.
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев не раз заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
Глава МИД Грузии передал послу ЕС отчет о шагах для сближения с Европой
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили сегодня, 19 апреля передал послу Евросоюза Павлу Герчинскому отчет о шагах, предпринятых Грузией для сближения с ЕС.
Отчет был подготовлен Грузией впервые в рамках пакета расширения ЕС в соответствии с Копенгагенскими критериям.
«Документ состоит из 35 глав и описывает законодательную, институциональную и другую деятельность и прогресс за последний год», – сообщил МИД Грузии.
Послу ЕС также было передано письмо на имя комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства, в котором отмечается, что отчет включает исчерпывающую информацию, в том числе актуальные статистические данные по всем направлениям.
Власти Грузии заявляют, что успешно работают над рекомендациями Еврокомиссии, одновременно обвиняя оппозицию в саботаже. Оппозиция, со своей стороны, обвиняет правительство в откате от демократии, фасадных изменениях и попытках ввести в заблуждение ЕС, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Ранее Радио Свобода со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщало, что Еврокомиссия склоняется к решению предоставить Грузии статуса кандидата, если в ближайшие месяцы Тбилиси не предпримет очередных шагов, которые отдалят страну от Евросоюза.
По предварительной информации, в мае Еврокомиссия даст устную промежуточную оценку; в октябре будет представлено официальное заключение-рекомендация Еврокомиссии; в декабре страны ЕС примут окончательное решение.
Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Священник из Донецка мог благословить повреждение липы в селе Лыхны
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар) опубликовал в социальной сети пост, в котором рассказал о возможной причастности к повреждению липы в селе Лыхны «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка».
Напомним, что это дерево называют «духовным символом Абхазии». Кавказскую липу повредили, используя бензопилу, 5 апреля. Дело возбуждено по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Багателия, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу, в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Как выясняется, акт вандализма на исторически значимой для абхазов Лыхненской поляне (и, насколько мне известно, не только там) был совершен «новопросвещенными» абхазами с «благословения и наставничества» православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка. Последний был принят в ряды духовенства Сухум-Пицундской Епархии Абхазской Православной Церкви и назначен служащим священником Адзюбжинской церкви», – написал архимандрит Дорофей.
Священнослужитель указывает, что подобное событие «уже имело место в недавнем прошлом». Ссылаясь на статью протоиерея Иоанна Восторгова (1864–1918), он, в частности, пишет, что в самом начале XX века некий абхазец, ставший послушником Ново-Афонского монастыря, «из религиозной ревности и желания мученичества сжег священный дуб абхазцев, за что едва не был убит».
Отметим, что абхазские официальные структуры не называют мотивы преступления. Ранее в абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.
- Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
- В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
- Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Пенсионерку из Москвы оштрафовали за комплимент Зеленскому
Суд в Москве оштрафовал пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. На неё написали три доноса за беседу в санатории, в которой она сделала комплимент президенту Украины. Об этом сообщил «Мемориал».
В декабре 70-летняя Слегина за ужином в нальчикском санатории обсуждала с уроженкой Одессы, как правильно произносится слово «паляниця». Также она поинтересовалась у соседа по столу, за Россию он или за Украину, и спросила о том же официантку. В ходе разговора Слегина сказала, что президент Украины Владимир Зеленский – «красивый молодой человек с хорошим чувством юмора», и уточнила, не кричат ли здесь «Слава Украине», как в Москве.
Через несколько дней Слегиной сообщили, что на неё написали три доноса, в которых говорится, что она «восхваляла Зеленского». Полицейские составили на Слегину протокол и доставили её в отдел. На допросе у неё проверили телефон, расспросили о связях с Украиной и дали подписать протокол «с её слов». Документ Слегина не смогла прочитать из-за проблем со зрением, но всё равно подписала там, где указали полицейские.
Позже выяснилось, что её слова в протоколе переиначили: якобы Слегина кричала в столовой «Слава Украине», выражала недовольство ситуацией в России и «провоцировала официантку».
Судебное заседание длилось не более пяти минут, сообщил «Мемориал». Судья отклонила ходатайства об отложении заседания по причине состояния здоровья Слегиной. Защита намерена обжаловать приговор.
- Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о «дискредитации» российской армии, подсчитала «Медиазона».
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