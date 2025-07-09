Европарламент принял очередную жёсткую резолюцию по Грузии

Европарламент принял очередную резолюцию с резкой критикой в адрес властей Грузии – в ней говорится о продолжении политики непризнания легитимности «режима» партии «Грузинская мечта», осуждаются аресты оппозиционеров, содержатся призывы к введению санкций, освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также к проведению новых парламентских выборов.

В сегодняшнем заседании Европарламента приняли участие 686 депутатов. Из них 490 (то есть 71%) проголосовали за резолюцию, 147 – против, 49 –воздержались.

Резолюция основывается на отчётах Европейской комиссии о Грузии за 2023 и 2024 годы, которые содержат все острые оценки и факты, на которые в последние годы указывают международные партнёры.

В резолюцию добавлен пункт, согласно которому в связи с арестом ключевых лидеров оппозиции предстоящие муниципальные выборы не могут считаться свободными и справедливыми.

Что касается Мзии Амаглобели, в резолюции уточняется, что её здоровье, в частности зрение, ухудшается, она не получает адекватной медицинской помощи и «остаётся в тюрьме по политическим причинам». Европарламент требует её немедленного освобождения.

Одна из поправок усилила формулировку, касающуюся пересмотра Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, и призвала к этому Европейскую комиссию.

В то же время на голосовании провалилась поправка политической группы «Европа суверенных наций», поддерживающей «Грузинскую мечту» и выступающей против расширения ЕС и вступления Грузии в Союз.

Каждый раз, когда Европарламент рассматривает критическую резолюцию в адрес «Грузинской мечты», – представители правящей партии заявляют, что такие резолюции «ничего не стоят».