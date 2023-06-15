Европарламент призвал принять Украину в НАТО после войны

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, содержится призыв к союзникам по НАТО выполнить свои обязательства перед Киевом и начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны. За документ проголосовали 425 депутатов, против – 38, воздержались – 42. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Депутаты ожидают, что «процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее». Евросоюз и союзники по НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные рамки гарантий безопасности, которые должны быть реализованы сразу после окончания войны, сказано в документе.

В резолюции подчеркивается, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Кроме того, депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области Украины, назвав произошедшее военным преступлением, а также призвали принять адекватный пакет мер ЕС по восстановлению Украины и открыть в этом году переговоры о вступлении Киева в ЕС.

В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Вступление Киева в Альянс больше всего поддерживают Польша и страны Балтии. Сенат Польши в мае 2023 года принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО, а Сейм Литвы — резолюцию, где предлагается «полностью поддерживать» Украину и пригласить ее в НАТО. Однако против членства Украины в НАТО открыто выступает, к примеру, Венгрия.

В Вильнюсе 11–12 июля состоится саммит НАТО. Основным вопросом на нем станет вступление в Альянс Украины и гарантии, которые НАТО может дать Киеву в отношении членства страны и ее защиты. Как заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода президент Чехии генерал Петр Павел, Украина может получить гарантии, которые будут представлять собой «нечто среднее» между тем, какие гарантии НАТО ранее предоставило Финляндии и Израилю.