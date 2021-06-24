FT рассказала об идее Парижа и Берлина возобновить саммиты ЕС-Россия

На телекомпании «Рустави-2» вышел репортаж, в котором предполагается, что в Вашингтоне состоялась тайная встреча экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-премьера, бывшего лидера «Грузинской мечты» Георгия Гахария, который после отставки основал собственную партию «За Грузию», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Михаил Саакашвили действительно находится в США – недавно он размещал на своей странице в фейсбуке фотографию семейной встречи со старшим сыном Эдуардом Саакашвили, который живет и работает в Америке.

В Вашингтоне сейчас находится и делегация основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» во главе с председателем Никой Мелия. Также в столицу США недавно прибыл и Георгий Гахария с двумя членами своей партии «За Грузию». Грузинские политики независимо друг от друга проводят встречи в конгрессе, сенате и Госдепартаменте. Кроме того, в Вашингтон вскоре начнут встречи представители еще одной грузинской оппозиционной партии - «Лело».

В сюжете «Рустави-2» утверждается, что и Мелия, и Гахария проживают в одном отеле – The Mayflower Hotel. Это обстоятельство частично подтверждают и представители ЕНД, хотя член партийной делегации, депутат парламента Тина Бокучава также сказала, что «Гахария уже сбежал из отеля». При этом возможность любых переговоров с Гахария в ЕНД исключают. Однако журналисты предполагают, что Мелия и Гахария могли встретиться и во время общения в аналитическом центре - Атлантическом совете США.

Между тем в правящей партии, руководство которой недавно назвало Гахария «предателем» из-за внезапной отставки 23 февраля, в возможность встречи между Гахария и лидерами ЕНД не просто верят, а считают подтверждением своих обвинений.

«Мы видели видеофакты нахождения Михаила Саакашвили в Вашингтоне, где также находится и Георгий Гахария и, вероятно, между ними состоялась встреча.

Это подтверждает то, о чем мы говорили, что отставка Георгия Гахария была на пользу «Национальному движению», а его возвращение в политику также устраивает «Национальное движение». Круг сомкнулся, и этот факт подтверждает наши подозрения. Тот факт, что Михаил Саакашвили проделал такую большую дорогу, чтобы приехать в Вашингтон и встретиться с Георгием Гахария, подтверждает, что, вероятно, они намерены обсудить важные вопросы», - заявил председатель комитета по образованию парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В партии «За Грузию» сообщения о встрече Гахария с Саакашвили категорически опровергли. «Это очередная ложь правящей партии. Похоже, они очень нервничают по поводу встреч, которые Георгий Гахария провел в Брюсселе и проводит в Америке. Очень жаль, что к тиражированию лжи привлекли телекомпанию «Рустави-2». Это вызывает наше сожаление. Ложь, что Гахария встретился с Саакашвили, и они живут в одной гостинице. Мы сообщали СМИ, что у Гахария были важные встречи в Брюсселе и Америке. Мы увидели много серий лжи, и это уже очередная, четвертая серия лжи от правящей партии», - сказала член партии Анна Бучукури.