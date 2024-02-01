Лидеры стран ЕС заявили о поддержке Украины в борьбе с агрессией РФ

Министры обороны 27 стран Европейского Союза обсудили в среду в Брюсселе возможности оборонной промышленности в увеличении выпуска военной продукции для Украины. Киев в последние месяцы неоднократно просил западных союзников о военной помощи, необходимой для сдерживания российских войск.

Перед неформальной встречей министров 31 января, за день до саммита ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о потребностях Украины в пополнении своих запасов вооружений и боеприпасов, напомнив о приближении второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Российская артиллерия всё это время наносит удары по гражданским городам и селениям, постоянно растёт количество гражданских жертв и объём разрушений. Тем временем украинские войска вынуждены экономить артиллерийские снаряды из-за отсутствия новым поставок.

«Мы должны оказывать непрерывную поддержку Украине», заявил Боррель. Он подчеркнул необходимость точной оценки ситуации: «знать где мы находимся, где будем находиться к марту и где будем находиться к концу года».

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в среду присоединился к четырём европейским премьер-министрам, призвавшим страны ЕС к умножению усилий по снабжению Украины вооружениями и боеприпасами.

Шольц, Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия), Кая Каллас (Эстония) и Марк Рютте (Нидерланды) признали в совместном обращении, опубликованном в Financial Times, что ЕС не удалось к настоящему времени обеспечить Украину обещанным «миллионом снарядов».



«Мы должны вновь проявить решимость и удвоить наши усилия — чтобы постоянно поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно», – заявили пятеро европейских лидеров.

(Полный текст перевода обращения на русский язык публикует «Медуза»)

Ранее в январе представители 23 стран собрались в Париже, чтобы объявить об «артиллерийской коалиции» для Украины. Это объединение возглавляют США и Франция под эгидой так называемой Контактной группы Рамштайн, в которую входят более 50 союзников Украины.

По этому поводу Париж пообещал поставить Украине ещё шесть гаубичных установок Caesars — новейшую «флагманскую» гаубицу французской артиллерии, способной поражать цели на расстоянии 40 километров. Было заявлено, что до поставки этого вооружения Украине начнутся через «несколько недель».

30 января международное издание Politico, ссылаясь на несколько источников, сообщило, что Украина может получить новые американские высокоточные бомбы «уже на этой неделе». Это оружие, произведённое компанией Boeing, способно преодолеть около 145 километров до цели.

Администрация Байден в прошлом году одобрила поставки таких бомб, однако оговаривала, что «сначала это оружие должно тестироваться в США».