Новости
Европол провел крупную операцию против наркодилеров
Полицейская служба Евросоюза (Европол) пресекла деятельность Monopoly Market – крупной площадки по продаже наркотиков в интернете. В ходе операции SpecTor, проводившейся на трех континентах, Европол провел 288 задержаний, изъял 850 кг наркотиков и около 51 миллиона евро наличными и в криптовалюте. Сотрудники Интерпола также конфисковали 117 единиц огнестрельного оружия. Об этом стало известно во вторник, после официального оглашения результатов крупной международной полицейской операции.
В операции участвовали следователи из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, Нидерландов, Великобритании, а также США и Бразилии. В Германии, в частности, были задержаны 52 подозреваемых. Еще 55 задержаний было проведено в Великобритании и 153 – в США. Как сообщила «Немецкая волна», в Европоле назвали эту операцию одной из самых успешных против наркодилеров в даркнете.
В руках правоохранителей оказались данные тысяч клиентов дилерской площадки. По данным Европола, всем им теперь грозит уголовное преследование.
Другие новости дня
В Краснодарском крае у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами
В поселке Волна Краснодарского края в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатора региона Вениамин Кондратьев. Причину пожара он не уточнил.
Как следует из данных карт, рядом с посёлком находится порт Тамань и хранилище «Таманьнефтегаза». Как отмечает РБК, там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов.
Пожару присвоен высший ранг сложности. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.
По информации телеграм-канала Baza, вероятная причина пожара — атака беспилотника. Незадолго до пожара очевидцы услышали взрыв, уточняет издание. Пользователь в «ВКонтакте» пишет, что пламя видно в Керчи на крымском берегу.
В ночь на 29 апреля произошёл пожар на нефтебазе в аннексированном Россией Севастополе. Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки нефтехранилища, которое было атаковано, предположительно, украинским беспилотником. На снимках видно, что поврежденными в результате удара оказались от 8 до 10 цистерн с топливом для Черноморского флота России. В ВСУ назвали атаку одним из элементов подготовки к контрнаступлению.
В Брянской области снова взорвали железнодорожные пути
В Брянской области второй раз за два дня произошел взрыв на железной дороге. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в районе станции Снежетьская "сработало неустановленное взрывное устройство". По его словам, пострадавших нет.
В РЖД сообщили, что с рельсов сошли локомотив и около 20 вагонов грузового состава. Открытого горения нет, движение на участке Снежетьская – Белые Берега приостановлено.
"На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда", – говорится в сообщении РЖД.
Телеграм-канал "База" утверждает, что из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества. По данным "База", на железнодорожных путях произошли сразу три взрыва.
- 1 мая в Брянской области в результате взрыва сошёл с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Александр Богомаз впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал.
- Брянская область граничит с Украиной. В прошлом году, после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, несколько раз сообщалось о сработавших взрывных устройствах на железнодорожных путях в области. В частности, в октябре взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате этих происшествий не было. Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, заявляя, что они являются делом рук автономных партизан, выступающих против войны.
Больше новостей Радио Свобода:
Украина получит оружие и боеприпасы из американских арсеналов
Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Это в основном боеприпасы и вооружение необходимое для проведения планируемого Украиной наступления, сообщили во вторник американские представители. Официально об этом решении должно быть объявлено в среду.
Украинская армия получит управляемые ракеты для систем HIMARS, снаряды для гаубиц, миноменты. противотанковые гранатометы. Впервые в пакет помощи включены авиационные ракеты Hydra, предназначенные для уничтожения живой силы и техники противника. Эти вооружения и боеприпасы находятся в арсеналах американской армии и должны быть доставлены в Украину в ближайшее время. Украина также получит грузовики, тягачи, запчасти и другое оборудование.
Как пишет издание Air Force Times, это тридцать седьмой пакет военной помощи, предоставленный Соединенными Штатами Украине после начала российского вторжения в феврале прошлого года. Ее объем приближается к 36 миллардам долларов.
Обвиняемые по делу об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии
Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 годам колонии двух обвиняемых по делу об об убийстве Дарьи Дугиной. Обвинение просило назначить им по 3 года и 11 месяцев колонии.
По версии следствия, Александр Сучков и Андрей Кузнецов подделали документы на машину, на которой предполагаемая исполнительница преступления, гражданка Украины Наталья Вовк, покинула Россию. Сами обвиняемые заявили на суде, что не знали о том, кому именно делали документы и как они будут использованы.
- Дарья Дугина, дочь публициста Александра Дугина, которого считают одним из главных идеологов войны с Украиной, погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля. Дугина возвращалась из Подмосковья в Москву с фестиваля «Традиция», в котором принимала участие вместе с отцом. Бомба была заложена под машину, сама погибшая находилась за рулем. По одной из версий, изначальной целью теракта был Александр Дугин, который должен был возвращаться в Москву с дочерью, однако в последний момент он сел в другой автомобиль. ФСБ считает организаторами убийства украинские спецслужбы. Официальный Киев отрицает причастность к преступлению.
- В конце апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу об убийстве Дугиной гражданина Украины Богдана Цыганенко. По версии ФСБ, незадолго до убийства он прибыл в Россию транзитом через Эстонию и обеспечил предполагаемую исполнительницу преступления, также арестованную заочно гражданку Украины Наталью Вовк, поддельными документами и непосредственно бомбой. За день до подрыва Дугиной, как считают в ФСБ, Цыганенко покинул Россию.
Встреча родителей детей с ахондроплазией в Минздраве Грузии завершилась безрезультатно
Встреча родителей детей с диагнозом ахондроплазия в Министерстве здравоохранения Грузии завершилась безрезультатно, сообщает SOVA. По словам одной из участниц беседы Кети Бегиашвили, первый заместитель министра Тамар Габуния не смогла назвать точную дату поставок в Грузию препарата «Восоритин», который предназначен для лечения детей с диагнозом ахондроплазия.
«Все соглашаются, что это – единственное лекарство от ахондроплазии, что оно хорошее и обязательно для внедрения, - для нас это является хорошим знаком и шагом вперед. Но, вам известно, мы говорили, что нам нужны гарантии относительно того, когда именно в Грузию привезут этот препарат», - говорит Бегиашвили.
По ее словам, в связи с этим Тамар Габуния заявила, что она не может назвать дату закупки препарата властями. Поэтому родители решили продолжить протест у здания канцелярии правительства Грузии.
Одна из протестующих матерей так объяснила это решение в сети «Фейсбук»: «Нас ознакомили с планом действий. Это последовательный и верный план, где учитывается и наше участие, а мы будем трезво включены в процесс, чтобы они не свернули с плана. Они не могут дать нам документ для гарантии на данном этапе, поэтому параллельно мы продолжим протест в той же форме», - сказано в посте.
Очередная встреча в Минздраве Грузии назначена на 5 мая.
Еврокомиссия временно запретила поставки зерна из Украины в пять стран
Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, товары также могут поставляться во все другие страны-члены Евросоюза.
«Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины», – говорится в сообщении Еврокомиссии.
28 апреля стало известно, что Еврокомиссия достигла соглашения со странами Центральной Европы об ограничении импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Сообщалось, что Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно, а также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. В результате в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. В Польше прошли протесты фермеров, министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушел в отставку.
- В середине апреля временный запрет на импорт украинской продукции ввели Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, аналогичные меры рассматривала Румыния.
Дания отправит Украине военную помощь на 250 млн долларов
Дания предоставит Украине военную помощь на сумму 1,7 миллиардов датских крон (250 миллионов долларов). Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.
Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. В сообщении Минобороны страны отмечается, что на данный момент это крупнейший пакет военной помощи из Дании, он предназначен для поддержки украинского наступления.
«Новый пакет военных пожертвований является нашим крупнейшим на сегодняшний день, а общая поддержка со стороны Дании сейчас составляет почти 11 миллиардов датских крон», – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Как сообщает Reuters, Троэльс Лунд Поульсен также заявил, что Дания с начала 2024 года сократит свое военное присутствие в Ираке и вместо этого сосредоточится на странах Балтии, предложив НАТО батальон для защиты региона.
Ожидается, что батальон будет насчитывать от 700 до 1200 солдат и будет дислоцироваться в Латвии от четырех до шести месяцев каждый год. В остальное время войска будут оставаться в Дании, готовые к переброске в страны Балтии в случае кризиса.
В Карабахе проводится акция с требованием убрать азербайджанский КПП
Молодежь непризнанного Нагорного Карабаха начинает мирную акцию на дороге Степанакерт-Шуши (Ханкенди-Шуша), требуя убрать азербайджанский контрольно-пропускной пункт (КПП) из Лачинского коридора, сообщает Радио Азатутюн.
«Незаконно установленный Азербайджаном КПП в Бердзорском [Лачинском – ред.] коридоре является для нас красной линией и неприемлем. Акция будет продолжаться до тех пор, пока данный КПП не будет оттуда убран», – сказал член инициативной группы Давид Багрян.
Багрян отметил, что к ним присоединились около 100 добровольцев, еще с 28 апреля карабахская молодежь начала сбор подписей под лозунгом «Нет этнической чистке в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.]». Их требование – разблокирование Карабаха, они собрали уже большее 20 тысяч подписей, и сбор все еще продолжается. По словам Давида Багряна, этот пакет должен дойти до стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и властей Армении.
«До премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна как главы правительства государства, взявшего на себя правовую и политическую ответственность в вопросе Республики Арцах по декларации о независимости Республики Армения», – отметил Давид Багрян.
К сбору подписей присоединился и лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
В Карабахе формируются различные движения после того, как азербайджанская сторона после более чем четырех месяцев блокады Карабаха установила КПП на мосту Хакари. В воскресенье Азербайджан уже распространил видео, на котором видно, как несколько жителей Карабаха и их автомобили подвергаются на КПП детальной проверке.
Уже девятый день четыре села Шушинского района Карабаха находятся в двойной блокаде. Несколько жителей этих сел решили съездить за покупками в Горис и вернуться, проехав через азербайджанский КПП, но после проверки, снятой азербайджанцами на видеокамеру, уже никто на мост не едет.
«Необходимость есть, как же нет, я давно говорил, люди сейчас дают друг другу в долг, как-то перебиваются», – сказал глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.
Он подчеркивает, что жители четырех сел, а это около 350 человек, не получили гуманитарную помощь ни от российских миротворцев, ни от Красного Креста, кризис с продовольствием и лекарствами углубляется.
Параллельно со звучащими из Карабаха призывами убрать азербайджанский КПП Азербайджан продолжает оснащение этого КПП. Сегодня азербайджанские СМИ сообщили, что установлен мобильный рентген-сканер, который будет проверять 23 грузовых автомобиля в час.
Решить вопрос с азербайджанским КПП в Лачинском коридоре пообещал новый командующий российскими миротворческими силами, вчера он заявил, что в ближайшие дни встретится с азербайджанской стороной и в конце недели проинформирует официальный Степанакерт.
Покинувшие партию депутаты парламента Грузии смогут создать новую
Согласно записи регламента грузинского законодательного органа, члены парламента, избранные по списку одной партии, например, «Грузинской мечты», не имели права образовывать политическую группу, если они уже создали фракцию. Учитывая, что в парламенте существует фракция «Грузинской мечты», вышедшие из нее депутаты не смогли создать политическую группу – они имели статус внефракционных членов парламента. С учетом регламента, политическая группа пользуется теми же правами, что и парламентская фракция, в том числе в плане финансирования.
Однако сегодня парламент Грузии поддержал проект депутатов «Силы народа», согласно которому, если депутаты, избранные по представлению от одной политической партии, покинут партию, они смогут создать в парламенте политическую группу.
С учетом данного изменения, утвержденного парламентом в третьем чтении 76-ю голосами, политическую группу создадут представители как «Силы народа», так и партии «За Грузию».
Верховная Рада объявила «рашизм» государственной идеологией России
Верховная Рада Украины во вторник приняла постановление «Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических». Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, за принятие заявления проголосовал 281 депутат.
«Сегодня приняли важное заявление, которым Верховная Рада Украины осудила рашизм как идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики РФ», – написал в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
В документе говорится, что война «разоблачила перед всем миром реальную сущность политического режима Владимира Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)».
В заявлении украинский парламент обратился к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, к Парламентской ассамблее НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом «поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма».
Также Верховная Рада призвала международное сообщество применить меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности за совершение преступлений в отношении Украины и ее народа.
Грузия не будет участвовать в военных учениях Defender 23
В отличие от предыдущих лет, Грузия в этом году не будет участвовать в международных военных учениях Defender Europe. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.
Масштабные учения Defender 23 начались 22 апреля и продлятся до 23 июня. Их цель – повышение готовности и оперативной совместимости между США и союзниками по НАТО.
В Министерстве обороны Грузии заявили, что страна в этом году участвует в 20 различных военных учениях, а «конкретные учения могут быть связаны с определенными расходами».
Сегодня, 2 мая Минобороны обвинило СМИ в распространении предвзятой информации. В ведомстве, в частности, рассказали, что Грузия в 2023 году уже приняла участие в четырех учениях, которые прошли в Турции, Германии, Словакии и Нидерландах.
- Ранее в Пентагоне сообщали, что Армения в числе других стран примет участие в учениях Defender Europe, однако потом ее исключили из списка участников. В Ереване заявили, что армянские военнослужащие в 2023 году примут участие в двух учениях США, которые запланированы на территории Европы.
Стрельба в Тбилиси – второй инцидент за сутки
Неизвестный открыл огонь в Надзаладевском районе Тбилиси. По информации СМИ, на улице Пиросмани из проезжавшей машины было сделано несколько выстрелов по вышедшему из дома человеку. Он получил ранение и был перевезен в клинику.
Подробности пока не сообщаются. Известно, что водитель, стараясь уехать как можно скорее, столкнулся с рейсовым автобусом, после чего все-таки скрылся с места происшествия.
За сутки это второй инцидент со стрельбой в грузинской столице.
Накануне в тбилисском районе Ваке стреляли в бизнесмена Демура Хабулиани – брата депутата парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Дилара Хабулиани. Нападение произошло возле дома бизнесмена. С ранениями он был доставлен в больницу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Tinder объявил об уходе из России к 30 июня
Компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, объявила об уходе с российского рынка к 30 июня 2023 года.
«Мы привержены защите прав человека», – обосновали своё решение в Match Group. В годовом отчёте компании говорится, что её бренды уже предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России. После российского вторжения в Украину Tinder отключил для россиян платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу.
Match Group делала мало публичных заявлений о деятельности в России, но в марте 2022 года отметила негативное влияние на свой бизнес в Европе, пишет Reuters. Директор компании-акционера Match Group заявил: «Нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, глава которой обвинён Международным уголовным судом».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 521 полностью покинула страну. По подсчётам «Важных историй», это около 20% иностранных компаний, работавших в России до войны.
Грузинских моряков похитили с корабля в Габоне
С корабля, стоящего в территориальных водах Габона, были похищены трое моряков, в том числе двое граждан Грузии. Об этом сообщили в грузинском Агентстве морского транспорта.
Информация о произошедшем получена от консульства Грузии в ЮАР. Сообщается, что оставшимся на борту морякам ничего не угрожает.
«Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с министерством иностранных дел ведет активную работу, в том числе с крюинговыми и судовладельческими компаниями, по освобождению из плена наших моряков», – говорится в сообщении.
В ведомстве говорят, что уже связались с членами семей моряков и предоставили им подробную информацию. При этом Агентство просит СМИ воздержаться от распространения деталей инцидента ради безопасности грузинских моряков.
Грузинский депутат предлагает запретить в стране ЛГБТ-пропаганду
Депутат от партии «Европейские социалисты» Фридон Инджия требует запретить ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне.
Выступая на парламентской сессии, Инджия прокомментировал акцию, организатором которой стал грузинский певец Гия Гачечиладзе (Уцноби). На митинге звучали антиевропейские лозунги. Среди собравшихся были сторонники правящей партии «Грузинская мечта» и те, кто лоялен к политике России.
По словам Инджия, на акции было поставлено не одно требование, и в этом списке – запрет ЛГБТ-пропаганды на законодательном уровне. Инджия отметил, что присоединяется ко всем требованиям митингующих и заявил, что в ближайшие дни он подготовит пакет законов, «в которых отразится требование большинства» грузинского общества.
СОВА напоминает, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды принят в России. В январе было возбуждено первое дело о «пропаганде ЛГБТ» — за книгу «Лето в пионерском галстуке» об отношениях двух мальчиков-подростков, пионера и вожатого, в советском летнем лагере. Книгу издали и продали гигантским для российского рынка тиражом в 200 тысяч экземпляров.
Ранее стало известно, что премьер-министр Грузии намерен 4 мая выступить с речью на «антиЛГБТ-конференции» в Венгрии – конференции консервативных политических действий (CPAC).
Анонс выступления грузинского премьера опубликовала будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав»: «(Ираклий Гарибашвили) считает, что Грузия — консервативное общество c христианскими ценностями. Гарибашвили полагает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК».
В Абхазии задержан подозреваемый в умышленном убийстве
Подозреваемый в умышленном убийстве жителя Абхазии Джеро Маргания задержан. Об этом сообщили в прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, задержанный, Давид Ахиба 1997 года рождения, сознался в содеянном.
Труп Джеро Маргания с множественными огнестрельными ранениями был обнаружен 29 апреля в селе Алахадзи Гагрского района, на территории нефункционирующей птицефабрики. Тело было спрятано под брезентовой тканью и строительным мусором.
«Нужная газета» пишет, что Ахиба – сотрудник пограничного отдела абхазской СГБ и Маргания должен был забрать у него 200 тысяч рублей за проданную машину.
Друзья убитого рассказывают, что после того, как они начали искать друга, Ахиба «рассказывал о каком-то наркомане, который якобы подсел в машину к Джеро Маргания».
Как пишет «Нужная газета», после убийства Ахиба покинул Абхазию и был задержан в Адлерском казино. Он, по словам друзей убитого, дал признательные показания, а потом стал отказываться от них.
«Этот зверь оценил жизнь нашего друга, которому было всего 29 лет, в 200 тысяч рублей. Мы не можем равнодушно наблюдать за тем, как это дело пытаются замять. Мы впервые видим, чтобы в течение четырех дней в Абхазии никто не знал о таком зверском убийстве, чтобы столько дней правоохранительные органы замалчивали информацию об убийстве. Мы сделаем все, чтобы убийца был наказан по закону и очень просим правоохранителей забыть о родственных отношениях и не вынуждать нас следовать древним традициям абхазов», – говорят друзья Маргания.
- Ранее об убийстве написали грузинские СМИ. Как сообщили грузинской службе Радио Свобода жители Гальского района, Маргания жил в Гали с матерью и двумя братьями и работал в Гагре таксистом.
«Агентство»: в окружении Жанны Немцовой, вероятно, был агент ГРУ
Испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, вероятно, был внедрён российской военной разведкой (ГРУ) в окружение Жанны Немцовой. Об этом пишет «Агентство».
По словам источника издания в Фонде Бориса Немцова и знакомого дочери убитого в России оппозиционного политика, Гонсалес познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе и его стали приглашать на мероприятия фонда.
После ареста польские спецслужбы получили доступ к цифровым носителям журналиста. Из анализа данных стало известно, что, начиная с 2016 года, Гонсалес детально описывал деятельность Немцовой и её друзей, сотрудников и партнёров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие.
Собеседник издания предположил, что таким образом Гонсалес отчитывался перед своими кураторами в спецслужбах. В них он также просит компенсировать ему расходы, связанные с внедрением в организацию Немцовой.
Как следует из отчётов, вероятного агента особо интересовали участники летней школы журналистики, приехавшие из Украины и США (одного из них Гонсалес подозревал в работе на ЦРУ).
Польское следствие нашло в гаджетах Гонсалеса письма Бориса Немцова, которые он, предположительно, скопировал с ноутбука самой Немцовой во время общения с ней. Из-за этого эпизода следствие планирует предъявить Гонсалесу ещё одно обвинение — в незаконном доступе к информации, рассказал источник издания в Фонде Немцова.
Агентство внутренней безопасности Польши, которое занимается делом, не ответило на запрос издания о комментариях. Жанна Немцова также не стала отвечать на вопросы журналистов, сославшись на подписку о неразглашении, данную польским властям.
Соучредитель фонда Немцова Ольга Шорина сообщила, что Гонсалес общался с руководителями фонда и принимал участие в ряде мероприятий, но не имел доступа к документации и конфиденциальной информации фонда.
- Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), обладатель российского и испанского паспортов, родился в Советском Союзе. В конце 80-х его мать, дочь испанцев, которых в тридцатые годы вывезли в СССР, вернулась в Испанию.
- С 2014 года Гонсалес начал работать журналистом, он освещал аннексию Крыма и российское вторжение в Донбасс. Сотрудничал с испанской газетой Público, с агентством EFE, телеканалом laSexta, Голосом Америки, DW и баскскими изданиями Naiz, Gara.
- Незадолго до 24 февраля 2022 года - начала войны России против Украины – Служба безопасности Украины потребовала от Гонсалеса покинуть страну. Через четыре дня Гонсалес был задержан в польском городе Пшемысль, близ границы с Украиной. Польские власти детально не комментировали арест, лишь заявили, что журналист, по их данным, работал на российскую военную разведку (ГРУ).
Умер советский и российский модельер Валентин Юдашкин
Советский и российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Об этом Первому каналу сообщила его жена.
Последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. В 2016 году у него был диагностирован рак почки.
Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в посёлке Баковка Московской области. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум. Через пять лет в Париже на Неделе выссокой моды была представлена первая коллекция Юдашкина "Фаберже", состоявшая из 150 моделей.
В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Играми в Лиллехаммере и Атланте. В 2008 году участвовал в разработке образцов парадной формы для российских военнослужащих.
Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента .
6 марта 2022 года после вторжения России в Украину Юдашкину запретили провести показ своих моделей на неделе моды в Париже.
Юдашкину присвоено звание народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, модельер награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
30 апреля стало известно о смерти советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Юдашкин тогда выразил соболезнования, рассказав как учился у Зайцева.
Вячеслав Зайцев в эфире Радио Свобода в октябре 2003 года сказал о Юдашкине: «Он замечательный художник, он ведет свою очень четкую линию, очень правильно, профессионально, грамотно, делает огромные успехи в области кутюр. Это происходит от огромной любви к человеку, в первую очередь. Я его знаю, он начинал у меня после завершения обучения первые два года работал у меня на практике, поэтому я к нему испытываю симпатии как очень доброму, милому, теплому человеку, человеку, который всегда стремился к познанию. А потом наши пути разошлись, он стал заниматься и чистым искусством, с одной стороны, потом уже началась коммерция - другая грань творчества, более сложная, более насыщенная, требующая большего внимания и такой бесконечной суеты в моде. Поэтому, конечно, человек живет очень напряженно, отчаянно, не жалея себя. Я считаю, что Валя молодец, он добился всего, что можно пожелать каждому в России».
Bloomberg: Россия возобновит закупки валюты для резервов
Россия, вероятно, уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, министерство финансов может объявить об этом на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно двумстам миллионам долларов в юанях в месяц. Как отмечает Bloomberg, китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения трансакций для своего Фонда благосостояния, чей размер оценивается в 154 миллиарда долларов.
Возобновление закупок иностранной валюты подчеркнет способность России поддерживать поток нефтедолларов в условиях санкций и потолка цен на нефть, установленного странами Запада, отмечает агентство. Несмотря на напряженную ситуацию из-за военных расходов и по-прежнему крайне высокий дефицит, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство.
«Объемы закупок иностранной валюты первоначально будут небольшими, но крайне символичными, поскольку они продемонстрируют, что Россия вместо поглощения своих резервов их наращивает», – цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова. Кроме того, накопление резервов, по мнению экспертов, может положительно сказаться на рубле.
В январе Банк России после почти годового перерыва решил возобновить операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. Речь идет о закупках валюты при относительно высоких нефтегазовых доходах и продаже при низких. Теперь такие операции проводятся не с валютами «недружественных стран» – долларом и евро, а с китайскими юанями. В свою очередь это позволяет через кросс-курсы менять отношение рубля к доллару и евро. В начале года Минфин наращивал продажи юаней в связи со снижением стоимости российской нефти после установления потолка цен в 60 долларов за баррель.
В ответ на российское военное вторжение в Украину в феврале 2022 года страны Запада заморозили почти половину золотовалютных резервов России: 300 миллиардов средств в долларовом эквиваленте из 640 миллиардов.
Дело о смерти Тамар Бачалиашвили: следователя вызвали на допрос
Тбилисская прокуратура начала расследование факта возможной фальсификации улик по резонансному делу о гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили.
Напомним, что программистка пропала 18 июля 2020 года. Через несколько дней ее нашли мертвой в своей машине в лесу Тетрицкаро. По версии следствия, Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством, дело было закрыто в декабре того же года.
В конце прошлой недели в СМИ появилась новая информация. Следователь, который вел дело сразу после его возбуждения, в эфире телекомпании «Формула» выступил против версии о самоубийстве. По словам Серго Шубитидзе, в этом деле есть много подозрительных обстоятельств.
Первое обстоятельство, на которое обратил внимание следователь, – труп был до неузнаваемости обезображен личинками, хотя машина была герметично закрыта. По мнению Шубитидзе, такое могло произойти, если бы тело достаточное количество времени пролежало на земле.
Второе обстоятельство – личные ноутбук и флэш-накопители не были возвращены семье.
Но самые большие странности, по мнению следователя, связаны с мобильным телефоном Тамар Бачалиашвили – его опечатали с опозданием, и часть информации, по словам Шубитидзе, была удалена.
Теперь следователя вызвали на допрос. Об этом сегодня, 2 мая сообщила прокуратура Грузии.
Бжания и Гаглоев отправились в Россию для участия в инвестиционной выставке
Делегации Абхазии и Южной Осетии примут участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2–4 мая в Минеральных водах.
Лидеры самопровозглашенных республик, Аслан Бжания и Алан Гаглоев уже отправились в Ставропольский край.
В абхазскую делегацию также входят вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель комитета парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
В составе югоосетинской делегации – председатель правительства Константин Джуссоев, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев, торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов.
По информации СМИ, мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа.
В Южной Осетии могут приостановить деятельность главной оппозиционной партии
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия прорабатывает вопрос обращения в югоосетинский Верховный Суд для приостановления деятельности политической партии «Единая Осетия». Об этом сообщил глава Минюста Олег Гаглоев.
«Я понимаю, что сейчас может начаться истерика у отдельных граждан и блогеров», – написал он в телеграм-канале.
«Единая Осетия» перешла в оппозицию после поражения на президентских выборах бывшего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. При этом у партии 20 из 34 депутатских мандатов в парламенте действующего созыва.
Олег Гаглоев утверждает, что обращение в Верховный суд готовится в связи с нарушением партией югоосетинского законодательства. Он говорит, что с начала года министерство неоднократно предупреждало общественные организации и политические партии о необходимости своевременного представления отчётности, предусмотренной законом.
«На позапрошлой неделе мы направили официальные предупреждения трем политическим партиям с предписанием о необходимости представления в срок до 21 апреля сводной финансовой отчётности, которая в соответствии с законодательством должна была быть представлена до 10 апреля. Мы публично предупреждали о последствиях», – сказал Гаглоев.
Сроки, по словам министра, вышли, но к настоящему моменту лишь «Единая Осетия» не исполнила «ни установленную законом обязанность, ни законные требования Минюста».
Грузию посетит представитель генсека НАТО Джеймc Аппатурай
Джеймс Аппатурай прибывает в Грузию. Главной темой визита заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности станет программа НАТО «Наука во имя мира и безопасности». Эта программа – особый механизм диалога и сотрудничества между НАТО и его странами-партнерами.
Целями формата являются сотрудничество в области гражданской науки и инноваций в соответствии со стратегическими целями НАТО. Аппатурай встретится с представителями грузинского правительства.
Визит помощника генсека ООН проходит на фоне опасений, высказанных со стороны НАТО, пишет СОВА. 5 апреля спецпредставитель Генсека НАТО в Грузии Хавьер Коломина заявил, что у североатлантического альянса есть опасения по поводу темпов и уровня реформ в Грузии.
В интервью телекомпании «Формула» Коломина заявил, что правительству Грузии необходимо провести реформы, которые в конечном итоге повлияют на политическую деполяризацию. Коломина также отметил, что ответственность за проведение реформ лежит как на власти, так и на оппозиции.
- В 2010-2021 годах Джеймс Аппатурай занимал пост спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна.
Россия помогла разоблачить британского агента, казненного в Иране – NYT
Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала 1 мая статью своих корреспондентов, специализирующихся на работе разведывательных служб и описывающих историю казненного в январе этого года в Иране бывшего заместителя министра обороны этой страны Али-Резы Акбари.
В январе 2023 года Великобритания наложила санкции на заместителя генерального прокурора Ирана Ахмада Фазеляна и ещё ряд иранских чиновников и компаний. Это стало ответом на казнь 14 января бывшего заместителя министра обороны Ирана Али-Резы Акбари. Он был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. У него было двойное гражданство Великобритании и Ирана. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 22–23 января находился с официальным визитом в Тегеране. Он встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского совета Володин заявил, что санкционное давление западных стран объединяет Иран и Россию, и это должно сплотить две страны.
Пятнадцатью годами ранее, в апреле 2008 года, высокопоставленный британский сотрудник разведки отправился в Тель-Авив, чтобы передать коллегам в израильской разведке: Британия располагает своим источником в верхах вооружённых сил Ирана, который имеет доступ к иранским секретам в области развития ядерного потенциала Тегерана. Крот поставлял Лондону ценную информацию и был готов делать это в дальнейшем. Получаемые от британского шпиона сведения, как отмечается в публикации «Нью-Йорк таймс», имели критическую важность для снятия сомнений: Иран работает над созданием ядерного оружия. Эти сведения должны были убедить мировые державы в необходимости принятия строгих санкций против Тегерана.
Имя британского агента долгое время оставалось секретным. 11 января 2023 года в Иране был казнен по обвинению в государственной измене бывший заместитель министра обороны Али-Реза Акбари. Из приговора стало известно то, что тщательно скрывалось 15 лет: Акбари работал на британскую разведку.
По данным «Нью-Йорк таймс», именно Акбари рассказал британской разведке МИ6 об истинном назначении подземного комплекса Фордо. О существовании этого объекта было известно и прежде, но только от Акбари разведчики узнали, что Фордо – это главный центр производства обогащенного урана, необходимого для производства ядерного оружия.
Али-Реза Акбари долго жил двойной жизнью. Публике он был известен как религиозный фанатик и политический ястреб. Он занимал высокие военные посты в Корпусе стражей Исламской революции, был заместителя министра обороны. Затем уехал в Лондон, чтобы заняться бизнесом. Многие годы не терял доверия иранского государственного руководства. Однако в 2004 году он, по заявлению официальных лиц в Тегеране, начал передавать британской разведке секретные сведения о развитии иранской ядерной программы.
Эта его деятельность, похоже, не вызывала подозрений до 2019 года, когда в иранских верхах, с помощью российской разведки, узнали, что Акбари передал британцам сведения о сверхсекретном иранском ядерном проекте.
«Неясно, как Россия, близкий союзник Ирана, обнаружила эту информацию», – оговаривается газета.
Обвинив Акбари в сотрудничестве с британской разведкой и приговорив к смерти через повешение, иранские власти заявили, что он также раскрыл имена ста ученых, работающих в рамках иранских ядерных исследований. Среди них наиболее значительной фигурой был Мохсен Фахризаде, главный специалист в области ядерных исследований, – он был убит израильскими агентами в 2020 году, отмечается в статье «Нью-Йорк таймс».
Подозрения в том, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, появились у Запада по меньшей мере с 2004 года, отмечается в публикации Би-би-си. Тегеран это подозрения отметал. Акбари в бытность заместителем министра обороны регулярно доносил эту позицию западным, в том числе британским, дипломатам.
В видеозаписях с признаниями, показанных по иранскому телевидению, Акбари рассказывал, что его якобы завербовали на приеме в британском посольстве в Тегеране.
Именно эти признания, как говорилось в предсмертной аудиозаписи приговоренного, были получены под пытками. То же самое сказали корреспондентам «Нью-Йорк таймс» родственники Акбари. При этом они признали, что многие упомянутые им в признаниях факты реальны.
Форум