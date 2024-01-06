Евросоюз готовит альтернативный пакет помощи Украине

Брюссель готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки этой страны на 50 миллиардов евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с участием Александера Де Кроо, премьер-министра Бельгии, которая с 1 января председательствует в Евросоюзе.

«Главный приоритет – достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае», – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен уточнила, что перед Новым годом ЕС перечислил Украине полтора миллиарда евро, последний транш программы помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Чиновница не стала раскрывать подробности альтернативного пакета.

В свою очередь, бельгийский премьер выразил надежду, что программу на 50 миллиардов евро помощи для Украины удастся согласовать без проблем. В середине декабря на саммите в Брюсселе выделение этой суммы заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.