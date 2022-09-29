Евросоюз может запретить гражданам России пользоваться криптовалютой

Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани сообщила, что на нее «замахнулся, чтобы ударить» президент федерации бокса и десятки человек были свидетелями этого факта.

22 сентября на слушаниях в парламенте Тея Цулукиани заявила, что у нее, как у женщины-министра спорта, возникает много проблем во взаимоотношениях со спортивными федерациями.

Тогда Цулукиани отметила, что на нее даже пытались «поднять руку», хотя и не уточнила, о какой федерации идет речь.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», 28 сентября в эфире телекомпании «Имеди» Цулукиани подтвердила, что речь идет о президенте федерации бокса [Давиде Циклаури].

«Это ложь, когда говорят, что было какое-то противодействие мне со стороны представителей федерации бокса или боксеров. Наши боксеры ведут себя очень достойно, один лучше другого. Но раз эта тема получила такой отклик, то скажу вам, что да, человек, который замахнулся на меня, чтобы ударить, является главой федерации бокса, но это никоим образом не означает, что это действие изменило мое отношение к боксерам или боксу как к спорту», – сказала Цулукини.

По ее словам, в этом году грузинские боксеры показали такие отличные результаты, что «заслуживают только благодарности».

«Мы не перестанем помогать грузинскому боксу только потому, что им не повезло с руководством. Поэтому я не позволю этому человеку, который после этого факта никто, пустое место, убить грузинский бокс», – сказала Цулукиани.

По ее словам, президент федерации пытался ударить ее после того, как просил о выделении денег. Его остановил заместитель и один из тренеров.

Цулукиани рассказала, что президент федерации стал ее оскорблять и замахнулся на нее после того, как попросил финансирование и получил ответ, что «сейчас это невозможно, пришлите мне ваш запрос, мы его рассмотрим». Она подчеркнула, что «свидетелями этого факта были десятки человек – как женщина я впервые столкнулась с чем-то подобным».

Министр также сообщила, что «была найдена» форма финансирования бокса, «а не кармана этого конкретного человека, который так и не понял, где работает».

«Я не собираюсь с этим мириться, и через некоторое время мы увидим, где будет он, а где буду я. У меня нет кулаков, чтобы победить боксера, но я покажу, что грузинский бокс не умрет и будет развиваться лучше, чем под его руководством», – добавила Цулукиани.

Также министр культуры сообщила, что когда «Грузинская мечта» была в оппозиции, этот человек нападал на оппозицию в Каралети, Гоми и других местах.