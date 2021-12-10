Евросоюз на будущей неделе утвердит санкции против «ЧВК Вагнера»

Президент России Владимир Путин на прошедшей в четверг онлайн-встрече с членами Совета по правам человека вступил в жёсткую полемику с членом Совета, кинорежиссёром Александром Сокуровым, после того как тот заявил о множестве проблем, с которыми сейчас сталкивается Россия, и сказал, что страну надо менять.

Выступление Сокурова и ответ на него Путина можно посмотреть на сайте Кремля, где опубликована видеозапись встречи (в опубликованной стенограмме этой дискуссии пока нет).

О чём говорил Сокуров

Начал своё выступление режиссёр с внешней политики России, назвав её дорогостоящей и отметив, что "на содержании" страны находятся Беларусь, самопровозглашённая Южная Осетия и Сирия.

Также режиссёр подверг критике нынешнее устройство России, заявив, что оно является плодом политики большевиков. По мнению Сокурова, республики в составе России носят "национальный характер", у них есть свои "армии" и даже "появился падишах". "Есть федерация, а куда делась Россия?" - спросил Сокуров. Самой большой проблемой он назвал ситуацию на Северном Кавказе, напомнив, в частности, о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики, перечислив имена арестованных лидеров протеста и призвав освободить их. Также Сокуров предположил, что в федерации "русских многие начинают не любить". "С нами хотят расстаться" - сказал режиссёр, сославшись на мнения его собеседников с Кавказа. "Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве" - сказал он.

Также Сокуров упомянул о "политизации" силовых органов в стране, о том, что не следует преследовать молодых людей за активную гражданскую позицию, о необходимости "активной сильной оппозиции" и о том, что надо прекратить преследования некоммерческих организаций. Режиссёр напомнил Путину про покончившую с собой журналистку Ирину Славину, про историка Юрия Дмитриева, сидящего, по мнению правозащитников, по надуманным обвинениям, про находящегося под следствием политика Максима Резника, про дискриминацию СМИ и НКО путем признания их "иностранными агентами", про то, что из страны уезжает молодежь – и призвал президента подумать, что же неправильно со страной, где все это происходит. "Пора заняться нам новой Россией" - заключил Сокуров.

Реакция Путина

Путин ответил на это выступление с заметным раздражением. "Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а манифест, набор страхов" - сказал он. По словам Путина, голосование по поправкам в Конституцию стало доказательством того, что сепаратизма в России никто не хочет, в том числе чеченский народ. "Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать" - сказал Путин.

"У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране" - сказал Путин, заявив, что не все эти проблемы следует обсуждать публично, и упрекнув Сокурова за то, что он поднял тему межнациональных отношений. "Это непозволительно даже вам. Это опасные игрушки" - заявил президент. Он также отверг слова о том, что Беларусь находится на довольствии у России. "Непозволительно так говорить публично", сказав Путин, заявив, что без "уважения к партнёрам" ничего не добиться.

"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых лучше помолчать" - резюмировал Путин.

"Серьёзный конфликт с президентом"

На вопрос корреспондента Север. Реалии о том, как прошло его выступление, Александр Сокуров ответил: "У меня произошел серьёзный конфликт с президентом на этой встрече, поэтому я не могу ничего комментировать".

Свидетельницей этой полемики, среди прочих участников встречи, была правозащитница, член СПЧ Наталия Евдокимова. У нее тоже сложилось впечатление, что это был настоящий конфликт. По ее словам, она "очень расстроена" тем, как президент реагировал на слова Сокурова. "Например, когда Александр Николаевич сказал, что политика России стала враждебной ко всему миру и агрессивной, Путин ответил, что это не Россия враждебна, а есть часть мира, которая враждебно воспринимает Россию и хочет ей только плохого. И то, что Сокуров сказал о Чечне, тоже ему резко не понравилось – он ответил, что нельзя так про чеченцев говорить: пусть уходят. Я первый раз видела его в разговоре с Александром Николаевичем таким рассерженным, прямо желваки ходили", – говорит Наталия Евдокимова.

По ее словам, Путин много раз повторил Сокурову, что "надо думать, прежде чем говорить, что нельзя выносить в публичное пространство все свои мысли". По мнению Евдокимовой, резкий тон президента был смягчен только последней фразой, когда он заметил, что они с Сокуровым давно не общались наедине, и пригласил его на такую встречу. Путин и режиссёр знакомы с 1990-х годов, когда Путин работал заместителем мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Встреча членов СПЧ с президентом продлилась около 5 часов и проходила онлайн. Радио Свобода пишет о других темах, которые обсуждались на ней.