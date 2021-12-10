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Евросоюз на будущей неделе утвердит санкции против «ЧВК Вагнера»
Европейский союз в понедельник на будущей неделе подвергнет санкциям российскую частную компанию «Группа Вагнера», три других объединения и семь или восемь физических лиц.
Об этом, в частности, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
Reuters отмечает, что более десяти человек, у которых есть контакты с «ЧВК Вагнера», ранее рассказали агентству о тайных военных миссиях от имени Кремля на Украине, в Ливии и Сирии. Российские власти это категорически отрицают.
В конце ноября нынешнего года Европарламент принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний. Особое внимание в документе было уделено «Группе Вагнера» и «ее связям с российским государством». В тексте подчеркивалось, что европарламентарии «самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов». Тогда же европейские законодатели приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против «ЧВК Вагнера».
Близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают «ЧВК Вагнера», подал иск в Высокий суд Англии к Элиоту Хиггинсу – основателю расследовательского проекта Bellingcat (признан в России СМИ-иноагентом). «Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков», – сообщили 10 декабря в пресс-службе группы компаний «Конкорд» Пригожина. Сумма ущерба не уточняется.
Как следует из заявления пресс-службы «Конкорда», речь идет о твитах Хиггинса, в которых говорилось об ответственности Пригожина за операции «ЧВК Вагнера» в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. «Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений», – цитирует заявление пресс-службы агентство «Интерфакс». В «Конкорде» «ЧВК Вагнера» назвали «вымышленной», операции – «несуществующими», а заявления Хиггинса – «недостоверными» и «необоснованными» и подчеркнули, что Пригожин «уже сумел доказать это в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков».
О реакции Элиота Хиггинса на подачу иска пока неизвестно.
Другие новости дня
Протоиерей, критиковавший Патриархию Грузии, будет отстранен от богослужения
Протоиерей Илия Чигладзе, известный своими критическими заявлениями в адрес Патриархии Грузии, будет отстранен от богослужения. Как заявили в Службе по связям с общественностью ГПЦ, соответствующее решение синодальная комиссия приняла в связи с его оскорблениями представителей духовенства.
«Как известно, на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви 11 февраля 2021 года, помимо прочего, речь шла о перманентно распространяемых посредством СМИ оскорбительных заявлениях протоиерея епархии Великобритании и Северной Ирландии Илии (Ираклия) Чигладзе в адрес членов Священного Синода и отдельных священнослужителей. Изучение этого вопроса было поручено синодальной комиссии».
Позже, как заявили в патриархии, отец Илия должен был «в разумные сроки» – не позднее трех месяцев после вынесения комиссией заключения – предстать перед ней. Однако протоиерей не явился и не дал никаких объяснений по этому поводу, пишет SOVA.
В Службе по связям с общественностью при этом добавляют, что и после февральского заседания Синода Илия Чигладзе продолжил вышеупомянутые действия. Поэтому было предложено запретить ему священнослужение. «Этот вопрос будет передан в Священный Синод для вынесения окончательного решения», - говорится в тексте.
Сам Илия Чигладзе, комментируя заявление патриархии, сказал, что столкнулся с тоталитаризмом и репрессивным режимом в Церкви, которая хоть и называется православной, но является «советско-сталинистско-кремлевской». По словам священнослужителя, утверждения о том, что он не ответил на обращение ГПЦ, является ложью, поскольку еще 25 июня он сделал публичное заявление.
«Что касается раскаяния, то оно нужно всем, и, прежде всего – незаконным правителям Грузинской православной церкви за их антихристианскую, антиевангелистскую и антиканоническую деятельность, что полностью развратило нашу патриархию и епархию, сознание и духовное состояние паствы», - написал протоиерей в соцсетях.
«Дверь» в платформе «3+3» остается открытой для Грузии – МИД РФ
Представители России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана заинтересованы в том, чтобы Грузия присоединилась к работе платформы «3+3». Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам сегодняшней встречи на уровне заместителей министров иностранных дел.
«Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой», – сказано в заявлении российского ведомства.
По информации МИД РФ, были обсуждены дальнейшие шаги и планы работы на будущее «с возможным подключением профильных министерств и ведомств».
«10 декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана. Представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.
В ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых – меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам», – сказано в заявлении.
- С инициативой шестистороннего формата сотрудничества на Южном Кавказе выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.
- Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 7 октября заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена «в какой-то форме» – «безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3».
- Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Грузии от платформы «3+3» вызывает сожаление.
СГБ Грузии: российские оккупационные силы задержали двух граждан Грузии
Российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии в районе села Цинагари, – сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
В ведомстве говорят, что активировали «горячую линию», проинформировали Миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий.
«Центральные власти Грузии используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц. Российские оккупационные силы несут полную ответственность за нарушение основных прав человека на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Различные незаконные действия, предпринятые ими, наносят ущерб безопасности на месте и усложняют повседневную жизнь населения», – говорится в заявлении СГБ.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержаны жители Горийского муниципалитета Кахабер Натенадзе и Валери Каниашвили.
В Дманиси смогли утвердить председателя сакребуло, в Зугдиди и Цаленджихе – нет
Председатель сакребуло (муниципальное собрание) Дманиси был избран со второй попытки – на должность назначен представитель правящей партии «Грузинская мечта» Паата Кулиашвили.
На сегодняшнем заседании дманисского сакребуло присутствовали 15 депутатов от «Грузинской мечты» и один член оппозиционного «Единого национального движения» Рамиз Рамазанов. Кандидатуру Кулиашвили они поддержали единогласно, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одновременно Рамазанов занял пост первого заместителя председателя сакребуло Дманиси, который еще до начала заседания заявил, что намерен продолжить работу в совещательном органе в качестве независимого депутата. Он также подчеркнул, что не присоединяется к бойкоту ЕНД.
Ранее представители оппозиции и неправительственных организаций подняли тревогу якобы из-за исчезновения Рамазанова. Они утверждали, что правящая партия оказывает на него давление, поскольку его голос является решающим для избрания главы совещательного органа.
«Я был у знакомых в Грузии. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил», – заявил Рамазанов журналистам.
Сегодня вновь не смогли выбрать председателей сакребуло в двух муниципалитетах региона Самегрело-Земо Сванети: Зугдиди и Цаленджихе.
В Зугдиди заседание муниципального собрания пришлось перенести еще на неделю. Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители «Единого национального движения» покинули зал спустя несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.
По итогам муниципальных выборов 22 места в сакребуло Зугдиди досталось оппозиционной партии «Единое национальное движение». 20 мандатов – у правящей «Грузинской мечты», а еще три — у партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».
Заседание перенесли на неделю и в Цаленджихе – это единственный город, где мэром стал оппозиционер.
Представитель партии Гахария Георгий Кварацхелия попросил время для консультаций с партиями.
«Мы считаем правильным, что избрание председателя сакребуло должно решаться путем соглашения и компромисса между представленными в сакребуло партиями. К сожалению, пока соглашение не достигнуто. Поэтому мы просим перенести заседание на одну неделю и, если в течение недели не удастся достичь соглашения, то наша партия примет соответствующее решение», — заявил Кварацхелия.
В сакребуло муниципалитета Цаленджиха, в котором 27 мест, 11 представителей «Грузинской мечты», 11 – «Единого национального движения», три – партии «За Грузию», один — «Лело для Грузии» и один независимый депутат.
Саакашвили говорит, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили говорит, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину. Политик, находящийся в Горийском военном госпитале, письменно ответил на вопросы украинского издания НВ.
Его, в частности, спросили: «Вы заявляли, что отказались бы от экстрадиции в Украину, даже если это было бы возможно. Почему?»
Саакашвили ответил: «Я такого не заявлял никогда!»
На вопрос, что украинская сторона может сделать для него, Саакашвили ответил:
«Президент Зеленский позвонил в Тбилиси. Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активна омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я упал в кому, после 50 дней голодания и пыток. И власть явно шла на убийство».
Саакашвили говорит и о планах на будущее:
«Как только я смогу путешествовать, я конечно прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел в Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта».
Саакашвили в интервью также рассказал, что в заключении читает историю Украины от Грушевского, перечитывает Лину Костенко, книги Нассима Талеба.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа
Высокий суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединённые Штаты.
Суд принял во внимание гарантии надлежащего обращения с Ассанжем и защиты его прав, которые ранее предоставили власти США.
Решение апелляционного суда может в свою очередь быть обжаловано в Верховный суд Великобриатнии, то есть немедленная экстрадиция Ассанжу, который находится сейчас в британской тюрьме, не грозит.
Слушания по апелляции прошли в лондонском суде в октябре. Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов, представили, в частности, гарантию того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры, то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.
Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, в ходе слушаний отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции. В своём вердикте апелляционный суд отверг критику гарантий, отметив, что суд низшей инстанции ранее отказал в экстрадиции только из-за их отсутствия - а с их появлением препятстсвие для экстрадиции было устранено.
- В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – более 100 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
- Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию по делу о сексуальном насилии. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, а суд рассматривает дело о его экстрадиции. В первой инстанции дело завершилось в его пользу.
В Таджикистане возбуждено дело о массовых беспорядках после протеста против милицейского насилия
Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовные дела о массовых беспорядках после акций протеста в городе Хороге на востоке страны. Они начались 25 ноября после того, как 29-летний местный житель был застрелен милиционером во время спецоперации. Об уголовном деле сообщила ведомственная газета МВД "Конун ва чомеа" ("Закон и общество"), передаёт агентство "Азия-Плюс".
Хорог — административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, значительная часть населения которой не таджики, а памирцы и памирские киргизы. Регион граничит сразу с тремя странами — Китаем, Киргизией и Афганистаном, на протяжении пяти лет в начале—середине 90-х годов XX века он не контролировался властями в Ташкенте.
25 числа жители региона вышли на акции протеста после убийства 29-летнего Гульбиддина Зиёбекова во время спецоперации милиции и военных. Протестующие принесли к зданию администрации Горно-Бадахшанской автономной области тело погибшего и потребовали от властей привлечь к ответственности виновных. Тогда же сотни человек собрались на акцию протеста у здания посольства Таджикистана в Москве.
На следующий день к администрации автономной области пришли тысячи жителей, которые провели у здания всю ночь. Акции протеста продолжались четыре дня. Митингующие разошлись после того, как с ними встретилось руководство области и дало обещание провести тщательное расследование случившегося.
Протестующие несколько раз вступали в противоборство с сотрудниками правоохранительных органов, сообщалось о смерти нескольких человек. С 25 ноября и 10 декабря во всём регионе был полностью отключён интернет, сейчас его до сих пор нет в Хороге. Достигнутые в ходе переговоров договоренности между протестующими и местными властями не исполняются, отмечает "Азия-Плюс".
В газете таджикского МВД говорится, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в регионе создана оперативно-следственная группа из 20 сотрудников правоохранительных органов и шести "представителей гражданского общества". Отмечается, что в ходе протестов 12 сотрудников правоохранительных органов "подверглись нападению и получили различные травмы". При этом в новости не говорится о пострадавших среди мирного населения.
США в октябре поставили Украине 30 комплексов Javelin
Соединённые Штаты в октябре передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом говорится в сообщении представителя Минобороны США подполковника Антона Семелрота, который ответил на запрос агентства ТАСС.
По словам представителя Пентагона, Javelin были поставлены в рамках пакета помощи Украине в размере 60 млн долларов, о котором США объявили в начале сентября. Всего же в 2021 году США выделили Украине около 450 миллионов долларов "на задачи обеспечения безопасности".
Администрация США после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе долгое время не поставляла Украине вооружение. Поставки оружия начались несколько лет назад. В Вашингтоне подчёркивают, что это вооружение может быть использовано в зоне конфликта, однако, как настаивают в Пентагоне, только в оборонительных целях. Достоверной информации о том, были ли когда-либо Javelin применены в боевых действиях в Донбассе, нет.
В России утверждают, что поставки Соединёнными Штатами вооружения и боеприпасов украинским военным могут подтолкнуть Украину к агрессивным действиям против поддерживаемых Россией сепаратистов.
Последняя партия Javelin была поставлена Украине ещё до начала нынешнего обострения ситуации на российско-украинской границе.
Власти Никарагуа разорвали дипотношения с Тайванем
Власти центральноамериканского государства Никарагуа в пятницу разорвали дипломатические отношения с Тайванем и установили их с Китайской народной республикой.
Об этом сообщил МИД КНР после встрече китайских чиновников с министром финансов Никарагуа и двумя сыновьями президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которая прошла в городе Тяньцзинь.
"Китайская народная республика - единственное легитимное правительство, которое представляет весь Китай, а Тайвань является неотделимой частью Китая" - заявил МИД Никарагуа о новой политике правительства в Манагуа.
Агентства называют решение властей Никарагуа ударом по Соединённым Штатам. Они сами формально также не имеют дипломатических отношений с Тайванем, однако оказывают автономным властям острова поддержку, в том числе в оборонной сфере, и заявляют о недопустимости попыток КНР решить проблему Тайваня силой.
Госдепартамент США заявил, что решение властей Никарагуа не отражает волю народа, поскольку недавние выборы в стране, на которых Ортега был переизбран на очередной срок, не были свободными и честными.
В 1985 году Никарагуа, которым тогда руководил тот же Ортега, уже разрывали отношения с Тайванем, однако они были восстановлены в 1990 году после прихода в Никарагуа к власти оппозиции. Вернувшись на пост президента, Ортега долгое время не рвал связей с Тайванем, однако, как утверждается, пошёл на этот шаг после серьёзного обострения отношений с США.
- Тайванем с 1949 года управляет администрация, не подчиняющаяся властям КНР в Пекине. Официально Тайвань именует себя "Китайской Республикой", заявляя, что его администрация является легитимным правительством всего Китая. Власти КНР, в свою очередь, считают Тайвань мятежной провинцией. Из-за этой коллизии страны мира не могут иметь дипломатические отношения одновременно с КНР и Тайванем ("Китайской Республикой"). Подавляющее большинство стран поддерживает их с КНР, при этом многие из них имеют и связи с Тайванем, прежде всего экономические. Официальные дипотношения с Тайванем сейчас есть только у 13 стран-членов ООН. Главным образом это государства Центральной Америки и Микронезии, как правило поддерживающие тесные отношения с США.
В Украине наказали пограничников в связи с выездом из страны Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) по результатам внутренней проверки дисциплинарно наказала нескольких должностных лиц из-за возможного незаконного пересечения границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил «Украинской правде».
«Об обстоятельствах возможного незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины Саакашвили Администрацией Госпогранслужбы в конце сентября было проведено служебное расследование. На время расследования должностные лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности. Не могу раскрыть все детали расследования, поскольку материалы содержат информацию с ограниченным доступом, однако отмечу, что они направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту. Добавлю, что по результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказал он.
В чем заключается дисциплинарное наказание, и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не рассказали. «Украинская правда» пишет, что обычно в таких случаях речь идет о выговорах или понижении в звании или должности.
Пограничники не ответили и на вопрос, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на текущее производство. По информации СМИ, его открыло подразделение Нацполиции, в компетенции которой расследовать факты незаконной переправки лиц через границу.
- Сегодня стало известно, что прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения бывшему заместителю министра внутренних дел страны Георгию Лорткипанидзе в рамках дела о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы.
- Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, тайно вернулся на родину из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября. 20 октября он был официально обвинен в незаконном пересечении границы.
Пятерым вернувшимся из плена армянским военнослужащим предъявили обвинения
Пятерым из 10 пленных, возвращенных в Армению 4 декабря, были предъявлены обвинения по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Армении – нарушение правил воинской обязанности или военной службы, повлекшее тяжкие последствия. Об этом Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Вардан Тадевосян.
Сообщается, что ведомство представило ходатайства о задержании возвращенных из плена пятерых военнослужащих, которым предъявлены обвинения.
Адвокат вернувшегося недавно из азербайджанского плена Нарека Еримяна Кармен Погосян сообщила Радио Азатутюн, что суд не удовлетворил ходатайство Следственного комитета о задержании ее клиента. Ожидается, что решения по еще двум обвиняемым станут известны в пятницу.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян на тайно снятом видео, которое распространилось в соцсетях, говорил, что военные «бросили оружие, бежали и заблудились, в результате чего оказались в плену».
После этого родители пленных и без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста. Они были возмущены тем, что без суда и следствия спикер объявил их сыновей дезертирами и преступниками.
Премьер-министр Никол Пашинян недавно заявил, что возбуждены уголовные дела и необходимо выяснить обстоятельства каждого случая пленения.
«Настало время, чтобы мы надлежащим образом расследовали каждый случай пленения, потому что, простите, каждое лицо на службе в вооруженных силах Республики Армения имеет обязанности и должно быть допрошено, поскольку возможно мы допустили ошибки на фоне эмоций, должно быть расследовано, что значит попасть в плен, при каких обстоятельствах?» – сказал Пашинян.
Экс-замглаве МВД Грузии предъявлены обвинения за помощь Саакашвили в пересечении границы
Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения бывшему заместителю министра внутренних дел страны Георгию Лорткипанидзе в рамках дела о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы. Об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Леван Вепхвадзе.
«Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе», – заявил Вепхвадзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину.
По данным следствия, в апреле 2021 года в Украине Лорткипанидзе встретился с Элгуджой Цомая и уговорил его перевести Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии. В середине сентября Лорткипанидзе снова связался с Цомая, который на тот момент находился в Грузии, и попросил его приехать в Украину. 20 сентября Цомая отправился в Украину на своем грузовом автомобиле с молочными продуктами и дождался дальнейших указаний Лорткипанидзе.
Согласно прокуратуре, 26 сентября на автомобиле Лоркипанидзе Саакашвили доставили к украинскому порту Черноморск, и там пересадили в тайник, обустроенный в грузовом автомобиле Цомая. После этого они пересекли границу Украины, грузовик встал на паром VILNIUS.
28 сентября судно вошло в порт Поти из порта Черноморск, на котором 29 сентября прибыл принадлежащий Цомая автомобиль с молочными продуктами и осужденный Саакашвили в прицепе.
Против бывшего чиновника уголовное дело возбуждено по статье «оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время экс-заместитель главы МВД Грузии проживает в Украине.
В прокуратуре напомнили, что Лорткипанидзе также проходит в качестве обвиняемого по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.
- Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, тайно вернулся на родину из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября. 20 октября он был официально обвинен в незаконном пересечении границы. В содействии экс-президенту обвиняются Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. По решению суда, все они были помещены в заключение до окончания следствия.
В Грузии еще 49 пациентов скончались от коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 631.
За сутки в стране выявили 3454 новых случая коронавируса (днём ранее – 3562). Накануне провели 50 623 теста: PCR-тестов – 20 698, экспресс–тестов на антиген – 29 925.
Выздоровели еще 3334 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 882 822, выздоровевших – 825 442.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,82%, за последние 14 дней составляет 8,06%, за неделю – 7,74%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9813 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 287 645.
На встрече с СПЧ Путин поругался с режиссёром Сокуровым о судьбах России
Президент России Владимир Путин на прошедшей в четверг онлайн-встрече с членами Совета по правам человека вступил в жёсткую полемику с членом Совета, кинорежиссёром Александром Сокуровым, после того как тот заявил о множестве проблем, с которыми сейчас сталкивается Россия, и сказал, что страну надо менять.
Выступление Сокурова и ответ на него Путина можно посмотреть на сайте Кремля, где опубликована видеозапись встречи (в опубликованной стенограмме этой дискуссии пока нет).
О чём говорил Сокуров
Начал своё выступление режиссёр с внешней политики России, назвав её дорогостоящей и отметив, что "на содержании" страны находятся Беларусь, самопровозглашённая Южная Осетия и Сирия.
Также режиссёр подверг критике нынешнее устройство России, заявив, что оно является плодом политики большевиков. По мнению Сокурова, республики в составе России носят "национальный характер", у них есть свои "армии" и даже "появился падишах". "Есть федерация, а куда делась Россия?" - спросил Сокуров. Самой большой проблемой он назвал ситуацию на Северном Кавказе, напомнив, в частности, о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики, перечислив имена арестованных лидеров протеста и призвав освободить их. Также Сокуров предположил, что в федерации "русских многие начинают не любить". "С нами хотят расстаться" - сказал режиссёр, сославшись на мнения его собеседников с Кавказа. "Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве" - сказал он.
Также Сокуров упомянул о "политизации" силовых органов в стране, о том, что не следует преследовать молодых людей за активную гражданскую позицию, о необходимости "активной сильной оппозиции" и о том, что надо прекратить преследования некоммерческих организаций. Режиссёр напомнил Путину про покончившую с собой журналистку Ирину Славину, про историка Юрия Дмитриева, сидящего, по мнению правозащитников, по надуманным обвинениям, про находящегося под следствием политика Максима Резника, про дискриминацию СМИ и НКО путем признания их "иностранными агентами", про то, что из страны уезжает молодежь – и призвал президента подумать, что же неправильно со страной, где все это происходит. "Пора заняться нам новой Россией" - заключил Сокуров.
Реакция Путина
Путин ответил на это выступление с заметным раздражением. "Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а манифест, набор страхов" - сказал он. По словам Путина, голосование по поправкам в Конституцию стало доказательством того, что сепаратизма в России никто не хочет, в том числе чеченский народ. "Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать" - сказал Путин.
"У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране" - сказал Путин, заявив, что не все эти проблемы следует обсуждать публично, и упрекнув Сокурова за то, что он поднял тему межнациональных отношений. "Это непозволительно даже вам. Это опасные игрушки" - заявил президент. Он также отверг слова о том, что Беларусь находится на довольствии у России. "Непозволительно так говорить публично", сказав Путин, заявив, что без "уважения к партнёрам" ничего не добиться.
"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых лучше помолчать" - резюмировал Путин.
"Серьёзный конфликт с президентом"
На вопрос корреспондента Север. Реалии о том, как прошло его выступление, Александр Сокуров ответил: "У меня произошел серьёзный конфликт с президентом на этой встрече, поэтому я не могу ничего комментировать".
Свидетельницей этой полемики, среди прочих участников встречи, была правозащитница, член СПЧ Наталия Евдокимова. У нее тоже сложилось впечатление, что это был настоящий конфликт. По ее словам, она "очень расстроена" тем, как президент реагировал на слова Сокурова. "Например, когда Александр Николаевич сказал, что политика России стала враждебной ко всему миру и агрессивной, Путин ответил, что это не Россия враждебна, а есть часть мира, которая враждебно воспринимает Россию и хочет ей только плохого. И то, что Сокуров сказал о Чечне, тоже ему резко не понравилось – он ответил, что нельзя так про чеченцев говорить: пусть уходят. Я первый раз видела его в разговоре с Александром Николаевичем таким рассерженным, прямо желваки ходили", – говорит Наталия Евдокимова.
По ее словам, Путин много раз повторил Сокурову, что "надо думать, прежде чем говорить, что нельзя выносить в публичное пространство все свои мысли". По мнению Евдокимовой, резкий тон президента был смягчен только последней фразой, когда он заметил, что они с Сокуровым давно не общались наедине, и пригласил его на такую встречу. Путин и режиссёр знакомы с 1990-х годов, когда Путин работал заместителем мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Встреча членов СПЧ с президентом продлилась около 5 часов и проходила онлайн. Радио Свобода пишет о других темах, которые обсуждались на ней.
Байден: вступление Украины в НАТО зависит только от Киева и НАТО
Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами "бухарестской девятки" или так называемого восточного фланга НАТО , в ходе которых обсудил с ними ситуацию на российско-украинской границе.
Президент США и лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии обсудили "дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи на границах с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров.
Вчера же после телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО, против которого резко возражает Москва - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.
Однако, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, есть определенные требования, которым Украине необходимо будет соответствовать, по ряду вопросов, включая коррупцию и другие пункты. "И очевидно, это дело стран-партнеров НАТО и самой НАТО как альянса, определять, как будет выглядеть дальнейший путь", - сказала представитель американской администрации.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что планирует в пятницу, 10 декабря, объявить о встрече, в которой примут участие представители России и четырех стран — союзниц США по НАТО. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил. Цель встречи, по словам американского президента, обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможность достичь договоренностей, которые бы позволили снизить напряженность в регионе.
Как рассказал агентству Bloomberg дипломат из Восточной Европы, власти одной из стран в регионе "пришли в ярость" и требуют прояснить, что планирует президент США.
Некоторые страны НАТО считают готовность Байдена к диалогу с Россией дипломатической уступкой, пишет издание. По словам собеседника агентства, в прошлом эти государства были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с "агрессивной Россией".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя позволять вмешиваться во внутренние решения НАТО. По ее словам, Москва под давлением угроз и военной силы хочет "поделить Европу на сферы влияния"
- Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает предположения, что она готовит вторжение на Украину.
- 7 декабря в ходе видеосаммита президентов США и России Украина стала главной темой для обсуждения. Байден предупредил Москву, что вооружённая эскалация обернётся для России новыми жёсткими санкциями. Путин заявил, что сказал Байдену о недопустимости для Москвы дальнейшего расширения НАТО на восток. В Белом доме отметили, что Байден во время разговора не пошёл на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с Москвой темы, вызывающие беспокойство.
Встречу с абхазским послом в Дамаске КНР считает «недоразумением» – МИД Грузии
МИД Грузии провел беседу с послом Китая в Тбилиси Ли Янь по поводу вероятной встречи посла самопровозглашенной республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба с послом КНР в Дамаске Фен Бяо. Как говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства, КНР поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и впредь будет руководствоваться этим принципом.
«В связи со встречей так называемого посла оккупированной Абхазии Баграта Хутаба с послом Китая в Сирии Фен Бяо, которая, вероятно, состоялась 6 декабря в Дамаске, по инициативе министерства иностранных дел Грузии состоялась коммуникация с послом Китайской Народной Республики в Грузии госпожой Ли Янь. По разъяснению китайской стороны, по всей вероятности, имело место недоразумение, столица активно выясняет детали, о которых в ближайшее время будет сообщено грузинской стороне», – сказано в заявлении.
В сообщении указано, что китайская сторона выразила благодарность Тбилиси за неуклонную и последовательную поддержку правительством Грузии Политики одного Китая.
«Эти позиции сторон обусловлены сложившимися дружественными и партнерскими отношениями», – сказано в заявлении.
В ходе беседы была достигнута договоренность, что МИД Китая еще раз оповестит свои посольства за рубежом, чтобы те избегали подобных контактов.
Дополнительно сообщается, что посол Грузии в Пекине Арчил Каландия провел 7 декабря встречу с главой департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР, на которой китайская сторона также выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия при этом заявили, что после встречи в Дамаске «грузинская сторона пытается оказать давление на посла КНР в Сирии».
«В частности, грузинская сторона выражает недовольство в связи с распространенными информационными материалами с прошедшей встречи», – сказано в заявлении.
В Сухуми говорят, что «Абхазия – суверенное государство, проводящее независимую внешнюю политику».
«Мнение грузинской стороны относительно международных встреч наших официальных представителей нас не интересует. Рекомендуем грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права», – говорится в заявлении.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. Абхазское посольство было открыто в Дамаске в октябре прошлого года. В Тбилиси тогда выразили уверенность, что Сирия «встанет на путь демократического развития» и отзовёт признание Абхазии.
Президенты США и Украины провели переговоры по телефону
Президент США Джо Байден провел сегодня, 9 декабря, переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детали их беседы пока не приводятся, отмечает Associated Press. РБК Украина пишет, что Зеленский обещал представить подробности после беседы с американским лидером.
Ранее сегодня и Байден, и Зеленский участвовали в организованном Белым домом виртуальном саммите по вопросам развития демократии.
Агентство Reuters замечает, что Байден и Зеленский провели разговор в момент, когда Россия усиливает враждебную риторику в отношении Украины и ее западных союзников, к примеру, сравнивая нынешнее положении с наиболее опасными моментами «холодной войны». Возможно, Reuters имеет в виду заявление, которое 9 декабря сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сказал, что в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросы расширения НАТО на восток.
Президент России Владимир Путин 9 декабря назвал «геноцидом» события на востоке Украины. «То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хороши видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», - сказал Путин, обращаясь к исполнительному директору агентства «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому. Он обратился к Путину с просьбой ввести в российское законодательство понятия «геноцид» и «призывы к геноциду», отмечает Lenta.ru.
До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем.
7 декабря у Джо Байдена были двухчасовые телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе их беседы, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения на Украину. По словам главы американской администрации, он дал ясно понять Путину, что если Россия начнет операцию против Украины, она столкнется с такими экономическими последствиями, каких не было прежде. И, как подчеркнул Байден, он уверен, что Путин «воспринял это послание». Помимо этого, комментируя в среду разговор с Путиным, Байден заявил, что Соединенные Штаты не планирует направлять своих военных для защиты Украины, так как эта страна не является членом НАТО. Одновременно Байден подчеркнул, что Вашингтон обеспечит Киев оборонными возможностями, если будет такая необходимость.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает предположения, что она готовит крупную армейскую операцию. На этом фоне США сообщали о планах поставить Киеву больше вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Все белорусские банки подключились к российской платежной системе
Из-за возможного отключения от международной системы совершения платежей SWIFT все белорусские банки подключились к российской системе передачи финансовых сообщений, утверждают в Банке России.
Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало о том, что США и Европейский союз рассматривают введение новых «радикальных» санкций против России – в случае ее возможного военного вторжения на Украину. В числе этих санкций также значилось отключение от системы финансовых платежей SWIFT.
Информация о возможном отключении России от SWIFT неоднократно появляется в СМИ начиная с весны 2014 года, когда западные страны ввели первые санкции в ответ на аннексию Крыма и военную агрессию в Донбассе. В Кремле называли такой вариант развития событий «маловероятным» - тем не менее, российские власти «в целях безопасности» создали свою систему передачи финансовых сообщений и национальную систему платежных карт, в рамках которой всех бюджетников перевели на карту «Мир».
Начиная с августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих против их итогов, Запад регулярно расширяет санкции и в отношении белорусских властей. К концу текущего года под блокирующие или секторальные санкции попала почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании.
Байден заявил о тревожных тенденциях для демократии по всему миру
Президент США Джо Байден в четверг открыл первый организованный Белым домом саммит по вопросам развития демократии в мире.
Обсуждение проходит в онлайн-режиме.
В своем выступлении Байден выразил тревогу по поводу, как он сказал, ослабления демократических институтов по всему миру и призвал лидеров государств «взяться за руки», чтобы показать, что демократия возможна.
Глава американской администрации указал участникам саммита на «переломный момент» и необходимость удвоить усилия для защиты демократических ценностей. Он, среди прочего, сказал, что существующие сейчас тенденции «в основном ведут в неверном направлении», и добавил, что «демократия нуждается в защитниках», передает «Голос Америки».
Белый дом распространил 9 декабря сообщение о решении Джо Байдена учредить Президентскую инициативу по демократическому обновлению. В тексте говорится, что это целый комплекс мер, в том числе внешней поддержки, в рамках дальнейшей работы американского правительства по укреплению демократии и в интересах защиты прав человека. В течение предстоящего года Вашингтон планирует направить на эти цели свыше 424-х миллионов долларов, при взаимодействии с Конгрессом и при наличии ассигнований.
Отмечается, что усилия будут сосредоточены на пяти основных направлениях: поддержка свободных и независимых медиа, борьба с коррупцией, поддержка сторонников реформ, развитие технологий в данной сфере, защиты свободных и справедливых выборов, а также политических процессов.
Двухдневный саммит, работа которого продолжится в пятницу, проводится в рамках выполнения предвыборного обещания Джо Байдена укреплять демократию по всему миру на фоне подъема авторитарных правительств. Виртуальное мероприятие – это событие, которое Байден называл приоритетом первого года своего президентства. Он неоднократно приводил доводы в пользу того, что США и их союзники должны продемонстрировать преимущества демократии как инструмента функционирования общества в сравнении с автократией, отмечает Associated Press.
Агентство называет такой подход центральным принципом внешней политики Джо Байдена, который считает, что подобные взгляды более перспективны, чем лозунг его предшественника на посту главы государства, республиканца Дональда Трампа, «Америка превыше всего».
На нынешний саммит были приглашены лидеры более 100 государств. России и Китая среди них нет. Согласно «Индексу демократии», который составляет правозащитная организация Freedom House, 77 из числа приглашенных стран относятся к свободным или полностью демократическим, 31 – к частично свободным, а 3 – к несвободным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила «Голосу Америки», что приглашение вовсе не означает одобрения со стороны США политики тех или иных властей. «Любая демократия – это работа, которая продолжается. Это не значит, что мы ставим негативный штамп на людей, которые не приглашены. Мы включили и пригласили разные голоса, разные страны, которые могут высказать мнение о наших глобальных усилиях по защите демократии», – сказала Псаки.
Тем не менее, тому, что на мероприятие не позвали Россию и Китай, наблюдатели уделяют большое значение. Сами Москва и Пекин встречу резко раскритиковали. В ее преддверии послы России и Китая в США опубликовали статью, в которой осудили саммит как «очевидный продукт менталитета холодной войны».
По сведениям администрации Байдена, участвующим в саммите лидерам будет предложено объявить о «конкретных мерах и обязательствах по проведению значимых внутренних реформ» в соответствии с демократическими целями.
Екатерина Тикарадзе уходит с поста министра здравоохранения
На брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты» министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что оставляет свой пост, однако продолжит работу в политсовете правящей партии.
По словам министра, после трех лет довольно интенсивной работы она провела консультации с премьер-министром и председателем партии и останется в руководстве партией, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Тикарадзе была назначена министром здравоохранения в июне 2019 года. Она, предположительно, будет исполнять обязанности главы Минздрава до конца года.
Народный защитник Грузии поручит врачам изучить психическое состояние Саакашвили
Группа врачей, созданная по инициативе Омбудсмена Грузии, изучит вопрос допустимой дозировки психотропных веществ, выписанных заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье.
«На ближайшие дни запланирован визит нашего консилиума в Горийский госпиталь. Мы добавим специалистов из других областей, потому что проблемы выявлены, в том числе, предположительно, в области психического здоровья», - сказала сегодня журналистам Народный защитник Нино Ломджария, передает агентство «Новости-Грузия».
Омбудсмен отметила, что в военном госпитале в Гори они побеседуют с врачами и оценят, как проходит лечение Саакашвили. «В последний раз мы побывали в госпитале 23 ноября и обнародовали отчет. Наш консилиум не сказал ничего тревожного о назначенном лечении - мы сочли его адекватным. Однако позже об этом обстоятельстве заговорили разные эксперты. Поэтому мы собираемся совершить еще один визит», - сказала Нино Ломджария.
На днях руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что Саакашвили и в руставской тюрьме, и в тюремной больнице в Глдани, вводили психотропные препараты, неадекватное употребление которых расценивается как фармакологическая пытка. Джишкариани пообещала, что эксперты ее организации подготовят еще один отчет по состоянию и лечению Саакашвили, который будет направлен в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ответ лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты Саакашвили назначили из-за проблем со сном, начавшихся еще до того, как он попал в тюрьму и объявил голодовку.
- Саакашвили 20 ноября был переведен в военный госпиталь в Гори, чтобы пройти курс лечения после 50-дневной голодовки. До этого он содержался в больнице при тюрьме в Глданском районе Тбилиси, а еще раньше, до 8 ноября – в тюрьме №12 в городе Рустави.
- В Министерстве юстиции заявляют, что после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, где ему предстоит отбыть наказание. Грузинский суд заочно обвинил Саакашвили в превышении должностных полномочий и присудил ему 6 лет тюрьмы. Еще три уголовных дела против Саакашвили находятся на стадии рассмотрения.
Путин встретился с Советом по правам человека: главное
Президент России Владимир Путин 9 декабря встретился с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании обсудили вопросы, связанные с иностранными агентами, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.
Иностранные агенты
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иноагентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста - передать полномочия по включению в реестр иностранных агентов от Минюста к суду и вносить в список только после предупреждения. Аналогичный законопроект 9 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди».
Путин в ответ не стал давать обещаний. Президент сказал, что знает о такой проблеме, и согласился с тем, что документ следовало обсудить с профессиональным сообществом и прийти, «насколько это возможно», к согласованному решению. Также Путин отметил, что за границей к российским СМИ также относятся негативно. «Их вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. Нам нужно защитить себя от вмешательства в наши внутренние дела. Это тонкая работа, и тут надо действовать очень аккуратно», - сказал президент.
Пытки в российских колониях
Члена СПЧ Ева Меркачева предложила президенту ввести отдельное наказание для сотрудников ФСИН за пытки вместо превышения должностных полномочий. Она была в числе правозащитников, которые проводили проверку в саратовской туберкулезной больнице № 1 - видеозаписи пыток оттуда первыми опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Меркачева рассказала о результатах проверки, видах пыток и предложила ввести новую статью в Уголовный кодекс.
Член СПЧ также предложила передавать все уголовные дела о пытках в российских колониях для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета России и усилить надзор за учреждениями ФСИН. Меркачева также отметила, что единственной тюремной больнице Москвы нужен хотя бы один аппарата КТ и что многих заключенных можно было бы не отправлять в СИЗО, а оставлять под домашним арестом.
«Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать? Все правильно вы говорите, работать надо по этому направлению последовательно и добавиться нужных нам результатов», - ответил Меркачевой Путин. По его словам, Совет Федерации уже начал работать над изменениями в законодательстве, закрепляющих понятие состава преступления «пытки». Аресты при предварительном следствии Путин назвал часто неоправданными, на остальные вопросы президент не ответил.
Мигранты
Председатель СПЧ Валерий Фадеев подготовил доклад об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин регулярно предоставляет такие данные, в особенности по строительной отрасли.
Президент заявил о важности взаимодействия со странами СНГ при вопросе трудовых мигрантов - в случае, если они уже у себя на родине будут учить русский язык и право. В случае, если мигранты нарушают российское законодательство, в том числе участвуют в драках, их необходимо высылать из страны, считает президент.
QR-коды
Фадеев также призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, при наличии у них высокого уровня антител. Глава СПЧ также предложил пускать людей на работу с отрицательным ПЦР-тестом, сделав, при этом, тестирование бесплатным.
С вопросами о законопроектах, которые 14 декабря будет рассматривать Госдума, обратилась президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова. Она спросила в том числе о том, как QR-коды будут проверять в экстренных ситуациях, можно ли будет их получить, привившись за рубежом, и в случае высокого уровня антител. Президент пообещал, что все вопросы будут прописаны в законах.
Муратов и Ресса выступили перед вручением Нобелевской премии мира. ВИДЕО
Лауреаты Нобелевской премии мира – главные редакторы российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филлипинского сайта Rappler Мария Ресса дают пресс-конференцию перед вручением Нобелевской премии мира. Её вручение состоится в четверг, 10 декабря. Трансляцию выступления перед журналистами ведёт канал "Настоящее время".
О вручении премии российскому и филиппинской журналистам стало известно 8 октября. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
Муратов стал пятым гражданином России, получившим Нобелевскую премию, после физиков Жореса Алфёрова, Алексея Абрикосова, Виталия Гинзбурга и Константина Новосёлова. Он — третий лауреат премии мира в истории страны после Дмитрия Сахарова и Михаила Горбачёва, если учитывать советский и досоветский периоды. Ещё одну награду за основанную им организацию "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" получил академик Евгений Чазов.
При этом согласно результатам опроса "Левада-центра", большинство россиян не знают о Нобелевской премии Муратова. 73 процента опрошенных социологами сказали, что впервые слышат от них о вручении этой награды. 64 процента даже после того как узнали о новости, не испытали по этому поводу никаких сильных эмоций.
AP: США предложат Украине пойти на ряд уступок в Донбассе
Соединённые Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке этой страны, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, "определённую степень" автономии. Об этом со ссылкой на представителей администрации США сообщает Associated Press.
Агентство проанализировало возможные шаги, которые может предпринять администрация Джо Байдена на фоне нынешнего обострения российско-украинского конфликта. Как говорится в публикации, Вашингтон будет стоять перед непростой задачей - с одной стороны, убедить Украину пойти на ряд уступок в Донбассе, с другой, сделать так, чтобы это не выглядело победой российского лидера Владимира Путина. По словам бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера, регионам Донбасса в частности может быть предложено самоуправление в сфере здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Пайфер подчеркнул, что Вашингтон не будет подталкивать Украину к шагам, "которые поставят под угрозу ее суверенитет или способность национального правительства принимать решения".
По данным источника AP, Украина готова учесть в законодательстве языковые и культурные особенности регионов Донбасса, но категорически против того, чтобы они имели право вето на принятие общенациональных решений.
Предоставление "отдельным районам Донецкой и Луганской областей" некоего особого статуса в составе Украины предусмотрено Минскими соглашениями, заключёнными ещё в 2015 году. Они, однако, практически не выполняются. США не являются участником соглашений, хотя и заявляют об их поддержке.
Как говорится в публикации AP, Байдену также придётся продемонстрировать деликатный подход к вопросу о вступлении Украины в НАТО. США и их союзники отвергают требования России об отказе принимать Украину в Североатлантический союз. Однако, по данным источников, высокопоставленный представитель Госдепартамента недавно дал Киеву понять, что в ближайшие 10 лет принятия страны в НАТО ждать не следует.
Отказ от принятия Украины в НАТО - одна из так называемых красных линий, о которых недавно говорил Путин. Он также настаивал на том, чтобы на Украине не размещались иностранные военные и военная инфраструктура. Этой риторикой сопровождалось наращивание группировки российских войск у границ с Украиной, которое на Западе и в Киеве посчитали подготовкой к возможному вторжению.
- 7 декабря в ходе видеосаммита президентов США и России Украина стала главной темой для обсуждения. Байден, как признали обе стороны, предупредил Москву, что вооружённая эскалация обернётся для России новыми жёсткими санкциями. В то же время, стороны договорились в ближайшее время продолжить обсуждение ситуации на уровне высокопоставленных представителей двух стран. Обсуждаться будут и российские требования "гарантий безопасности".
- В четверг ожидается телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем президент США поговорит с лидерами 9 стран-членов НАТО, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Он также в последнюю неделю неоднократно говорил с лидерами Германии, Франции, Италии и Британии.
- Как заявил Байден накануне, в пятницу 10 декабря могут стать известны дополнительные подробности о возможных переговорах с участием США, их союзников и России. В Кремле в четверг заявили, что формат этих переговоров пока не определён.
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