Евросоюз начинает в Красном море операцию «Аспидес» против хуситов

Министры иностранных дел стран Евросоюза вынесли окончательное решение о присоединении к морской операции против йеменских хуситов. Это означает, что военные корабли европейских стран будут посланы в Красное море, где будут отражать атаки хуситов на торговые суда и обеспечивать безопасность судоходства. Операция будет проходить под кодовым названием Aspides – на древнегреческом это слово означает «щит».
Как сообщает Euronews, согласие отправить свой флот в Красное море уже выразили Германия, Франция, Италия и Бельгия. Греция представит кандидатуру начальника оперативного штаба, Италия – командира флотской группировки, Франция – его заместителя. Штаб будет располагаться в греческом городе Ларисса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что приветствует решение министров. «Помимо ответа на кризис это ещё и шаг к более сильному присутствию ЕС на море, чтобы защитить европейские интересы», – уточнила она.
Европейская миссия по защите судоходства в Красном море была предварительно одобрена 16 января. Сообщалось, что военные ЕС будут действовать в тесной координации с уже присутствующими у Баб-эль-Мандебского пролива военно-морскими силами США и Великобритании.
- Радикальная исламская группировка хуситов «Ансар Алла» контролирует северную часть Йемена, включая часть морского побережья. Созданное ими правительство не признано подавляющим большинством стран мира, в том числе Россией.
- В конце прошлого года хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, и стали обстреливать торговые суда в Красном море. При этом атакам подвергаются сухогрузы и танкеры, не имеющие отношения к Израилю.
- Через Красное Море и Баб-эль-Мандебский пролив осуществляется около 12% всего торгового судоходства в мире, в том числе около 30% всех контейнерных перевозок. После начала атак хуситов на торговые суда многие судоходные компании были вынуждены выбирать другие маршруты, что значительно затягивает и удорожает перевозки.