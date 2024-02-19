Евросоюз начинает в Красном море операцию «Аспидес» против хуситов

Министры иностранных дел стран Евросоюза вынесли окончательное решение о присоединении к морской операции против йеменских хуситов. Это означает, что военные корабли европейских стран будут посланы в Красное море, где будут отражать атаки хуситов на торговые суда и обеспечивать безопасность судоходства. Операция будет проходить под кодовым названием Aspides – на древнегреческом это слово означает «щит».

Как сообщает Euronews, согласие отправить свой флот в Красное море уже выразили Германия, Франция, Италия и Бельгия. Греция представит кандидатуру начальника оперативного штаба, Италия – командира флотской группировки, Франция – его заместителя. Штаб будет располагаться в греческом городе Ларисса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что приветствует решение министров. «Помимо ответа на кризис это ещё и шаг к более сильному присутствию ЕС на море, чтобы защитить европейские интересы», – уточнила она.

Европейская миссия по защите судоходства в Красном море была предварительно одобрена 16 января. Сообщалось, что военные ЕС будут действовать в тесной координации с уже присутствующими у Баб-эль-Мандебского пролива военно-морскими силами США и Великобритании.