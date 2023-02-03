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Евросоюз опубликовал заявление к годовщине приговора Навальному
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в специальном заявлении ко второй годовщине тюремного приговора Алексею Навальному осудил российские власти за издевательства и пытки, которым оппозиционер подвергается в заключении.
По мнению Борреля, Россия "несёт ответственность за безопасность и здоровье" Навального, который "из тюремной камеры мужественно продолжает выступать против подавления свободы слова и независимых СМИ".
Представитель Евросоюза также отметил, что "необоснованная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины, которая продолжается уже двенадцатый месяц, только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом".
- 2 февраля 2021 года российский суд назначил Алексею Навальному реальный тюремный срок вместо условного по так называемому делу "Ив Роше". Позже оппозиционера этапировали во владимирскую колонию №6, в которой он находится до сих пор. Уже в колонии Навального дополнительно осудили по делам о мошенничестве и неуважении к суду.
- В последнее время Навальный практических не выходит из штрафного изолятора, куда его отправляют по надуманным поводам или незначительным нарушениям - например, за то, что он не вовремя умывался или не по уставу застегивал пуговицу на робе. За полгода оппозиционер провел в ШИЗО больше 100 дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
- В данный момент против Навального расследуются ещё несколько уголовных дел. В частности его обвиняют в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
Другие новости дня
Михаил Подоляк готов лично приехать за Саакашвили в Грузию
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк присоединился к призыву к властям Грузии отпустить бывшего президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Любой президент – это человек. Но также и институция. Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого. Отпустите Саакашвили для лечения. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это», – написал он.
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее с Саакашвили пыткой. По его словам, власти Грузии «понемногу его убивают». В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Саакашвили должен быть возвращен в Украину. Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал допустить его к заключенному.
2 февраля с заявлением выступил МИД Украины. В ведомстве призвал власти Грузии «немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили» и передать его Киеву, напоминает СОВА.
США заметили подозрительный воздушный шар-шпион из Китая
Подозрительный китайский аэростат уже несколько дней находится над Соединёнными Штатами. Высокопоставленные официальные лица США посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать его, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу для безопасности людей и наземных объектов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Как отмечает Голос Америки, текущая траектория полета позволит воздушному шару пролететь над несколькими важными объектами. На базе военно-воздушных сил США Мальмстрём в Монтане находится 150 шахт межконтинентальных баллистических ракет.
Официальные лица отказались сообщить, на какой высоте летел шар, но признали, что траектория его полета проходит выше эшелонов гражданского воздушного движения и ниже космического пространства.
Сенатор США Марко Рубио, главный республиканец в сенатском комитете по разведке, заявил, что воздушный шар-шпион вызывает тревогу, но не удивляет.
«Уровень шпионажа, направленного против нашей страны со стороны Пекина, за последние пять лет резко вырос, стал более интенсивным и наглым», – написал Рубио в Twitter.
Новость об аэростате появилась на фоне выступления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Бёрнс назвал Китай самой большой геополитической проблемой, с которой в настоящее время сталкиваются США.
Отношения между Вашингтоном и Пекином в последнее время напряжены из-за Тайваня, нарушений прав человека в КНР и военной активности Пекина в Южно-Китайском море.
Госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить Китай в ближайшие дни.
Министр обороны США Ллойд Остин во время поездки на Филиппины в среду созвал встречу высокопоставленных чиновников Пентагона для обсуждения инцидента с воздушным шаром.
Официальные лица США подняли этот вопрос в переговорах с китайскими коллегами по дипломатическим каналам в Пекине и Вашингтоне.
По словам военных, в последние годы над Соединёнными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но этот, по-видимому, задерживается дольше, чем в предыдущие.
МИД КНР призвал не спекулировать на информации и не раздувать шумиху до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Би-би-си: 25% потерь РФ в Украине – мобилизованные и наёмники
Более 13 тысяч россиян погибли в Украине с начала войны, 924 из них – мобилизованные. Такие данные на 3 февраля сообщает Русская служба Би-би-си, которая совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтёров ведёт поимённый список потерь российских военнослужащих в Украине.
Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключённые, отмечают журналисты.
Только за последнюю неделю появились сообщения о смерти ещё 500 россиян, воевавших в Украине.
Из открытых источников журналистам известно о смерти 924 мобилизованных россиян. В это число входят и 99 погибших при обстреле Макеевки в оккупированной Россией части Донецкой области Украины 1 января.
Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле в Макеевке – это максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
Изучив динамику потерь российской армии за 11 месяцев, журналисты пришли к выводу, что сейчас основная доля погибших приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют четверть от общего числа подтвержденных потерь.
В то время как на первом этапе войны наибольшие потери понесли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ – то есть профессиональные и хорошо подготовленные соединения.
Из более 13 тысяч установленных российских военных, погибших в Украине, 1665 человек, то есть почти 15%, – офицеры. Среди них – четыре генерала и 54 полковника.
Журналисты подчёркивают, что при подсчёте потерь они используют только подтверждённые данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть минимум в два раза выше.
По наиболее консервативной оценке авторов мониторинга, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 26 тысяч человек погибшими. Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 117 тысяч человек.
По оценкам официальных лиц США и других западных стран, число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам. Об этом сообщает The New York Times.
Из этих данных следует, что потери России удвоились за последние три месяца войны, пишет газета. По словам источников издания, сотни российских военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области Украины, где идут самые ожесточённые бои. Это связано с тем, что Россия отправляет на передовую плохо обученных мобилизованных и бывших заключенных, считают американские чиновники.
По оценкам The New York Times, потери Украины в Бахмуте сопоставимы с российскими.
Относительно потерь Украины в целом издание ссылается на оценку главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. В ноябре 2022 года он заявил, что обе стороны конфликта потеряли более 100 тысяч человек.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.
Госдеп США Грузии: сейчас не время восстанавливать авиасообщение с РФ
Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией.
«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы будем обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться санкциям, если они будут обслуживать воздушные суда, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю», — говорится в комментарии ведомства для грузинской службы «Голоса Америки».
В ведомстве добавили, что «все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима – сейчас не время расширять взаимодействие с Россией».
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило: Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в Турцию самолетами американского производства.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Гарибашвили: «Грузия, как первый реформатор, заслуживает статус кандидата в ЕС»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал доклад Еврокомиссии о выполнении Грузией технических критериев сближения с Евросоюзом.
«Европейская комиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством ЕС.
Документ наглядно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз ясно демонстрирует, что Грузия, как первый реформатор, достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз», — написал Гарибашвили в Twitter.
Как ранее сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который ознакомился с проектами докладов, Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с ЕС.
- Лидеры стран ЕС в конце июня 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет оценено Еврокомиссией весной будущего года.
Опубликован доклад о выполнении Грузией технических критериев сближения с ЕС
Еврокомиссия опубликовала доклад о выполнении Грузией технических критериев сближения с Евросоюзом.
Брюссель оценил соответствие законодательства Грузии с законодательством ЕС в 32 сферах, которые ЕС называет «главами». Это необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.
В докладах используются пять критериев для каждой главы: «начальный этап», «определённый уровень подготовки», «умеренно хороший уровень подготовки», «хороший уровень подготовки» и «продвинутый».
Во многих, особенно в сферах экономики и финансов, Грузия достигла «определённого уровня подготовки», в некоторых — «умеренно хорошего уровня» и «начального этапа».
Как ранее сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который ознакомился с проектами докладов, Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с ЕС.
Отметим, что в прошлом году Брюссель рассмотрел заявки Украины, Молдовы и Грузии в рекордно сжатые сроки, из-за чего Еврокомиссия сосредоточилась лишь на политических критериях членства.
Грузию на «Евровидении 2023» представит Иру Хечанова
Грузию на международном песенном конкурсе «Евровидение 2023» в Ливерпуле представит 22-летняя Иру Хечанова.
Хечанова стала победительницей мега-шоу «Voice» в эфире Общественного вещателя Грузии, получив в финале 21.88% голосов телезрителей.
Финалистами «Voice» также были Георгий Датиашвили, Тако Какалашвили, Тина Датикашвили, Лика Сирадзе, Ликуна Тутисани, Анка Татарашвили и Каха Асламазашвили.
Иру Хечанова представляла Грузию на «Детском Евровидении» в 2011 году в составе группы Candy и стала победительницей конкурса.
На «Евровидении» 2022 года победу одержала Украина. Однако конкурс примет занявшая второе место Британия: организовать его в Киеве или другом украинском городе нельзя по соображениям безопасности.
Грузия выступит во втором полуфинале, который состоится 9 мая.
Присяжные признали Сергея Фургала виновным в организации убийства
Присяжные в Московском областном суде признали виновным в организации покушений на трех конкурентов по бизнесу бывшего губернатора Хабаровской области и бывшего депутата Госдумы Сергея Фургала.
В первом эпизоде дела речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали.
В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.
Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнера по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.
Кроме того, он был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.
- Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлем кандидата 1 Вячеслава Шпрота.
- В поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Участники требовали освобождения политика или, по крайней мере, суда над ним в регионе, а не в Москве. Фургал отрицает вину и заявляет, что на него оказаловалось давление следствием, а его семье угрожали.
Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине танков
Президент России Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине западных танков, в том числе и немецких "Леопардов". По его словам, "применением бронетехники дело не закончится". Об этом он заявил в своём выступлении на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.
Путин утверждает, что Россия вновь вынуждена "давать отпор агрессии коллективного Запада". Он также заявил о некой идеологии нацизма, которая создаёт угрозы для безопасности страны. По его словам, современная война с Россией будет другой.
"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев", – заявил Путин.
Ранее высшие российские чиновники и Путин заявляли, что при вторжении в Украину ставят своей целью "денацификацию" страны: что именно имелось ввиду под этим термином не пояснялось. Помогающие Украине западные страны отвергают параллели со Второй мировой войной, которые пытается проводить Кремль, указывая на то, что именно Россия выступает сейчас в роли агрессора.
- В январе США объявили о готовности поставить 31 танк "Абрамс", а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков "Леопард", а также даст разрешение другим странам на поставки "Леопардов" Украине. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.
- Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам "крайне опасным". "Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", – сказал Нечаев.
- В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. "Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Киев: Грузия применяет к Саакашвили насилие «в худших традициях НКВД»
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с негуманным обращением с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который находится в заключении в Грузии. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД страны.
«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни.
Грубое нарушение прав человека по отношению к гражданину Украины идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, МИД Украины призывает грузинские власти «немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили» и передать его Киеву.
«Не играйте с жизнью человека ради политической мести», — говорится в заявлении.
Официальный Киев также обращается к иностранным правительствам и международным организациям, чтобы те публично выступили в защиту «украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей».
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что грузинские власти «пытают и убивают» Михаила Саакашвили.
В югоосетинском МИДе говорят о «внутригрузинском политическом кризисе»
В МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия уверены, что в Грузии – «внутригрузинский политический кризис».
В ведомстве прокомментировали интервью грузинского президента Саломе Зурабишвили изданию Bloomberg. Она, в частности, заявила, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.
В югоосетинском МИДе удивлены, почему Зурабишвили «априори считает, что в будущих мирных переговорах Россия непременно будет представлена в качестве проигравшей стороны».
«На фоне неприсоединения грузинского правительства к антироссийским санкциям и безуспешных попыток некоторых «друзей Грузии» втянуть ее в военное противостояние с Россией, эти заявления, прозвучавшие от столь высокопоставленного лица, несомненно свидетельствуют о серьезном внутригрузинском политическом кризисе.
В Южной Осетии искренне надеются, что нынешнее грузинское политическое и военное руководство будет сохранять благоразумие и прагматичность и не допустит осуществления навязываемых сценариев, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Для этого нужно принять существующие в регионе геополитические реалии и, по совету г-жи Зурабишвили, уяснить для себя, где проходят границы твоего собственного государства», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о политике Грузии, критически высказался о президенте страны, указав, что она «не определяет пути развития страны».
На австралийских банкнотах не останется британских монархов
Центральный банк Австралии решил изобразить на пятидолларовой купюре «культуру и историю первых австралийцев», а не портрет короля Великобритании Карла III.
Сейчас на купюре, которая является наиболее используемой в Австралии, изображена королева Великобритании Елизавета II. Королева умерла в сентябре 2022 года, на престол взошёл её сын Карл III – и портрет следовало бы заменить. По традиции британский монарх «изображается на австралийских банкнотах самого маленького номинала и на всех монетах».
С новой купюрой, дизайн и выпуск которой займёт несколько лет, ни на одной австралийской банкноте не будет изображения британских монархов. Монет изменения не коснутся: на них поместят профиль Карла III.
Правительство Австралии поддержало решение банка. Представительница трёх коренных племён Австралии и сенатор от партии зелёных Лидия Торп назвала изменения «огромной победой корней, первых австралийцев, которые борются за деколонизацию страны». Представитель оппозиционной партии и Австралийская монархическая лига раскритиковали решение, назвав его атакой на общество и демократию.
По данным опроса, который провела газета Sydney Morning Herald в октябре 2022 года, 43% респондентов хотели бы видеть на пятидолларовой купюре австралийца, 34% – короля Карла III.
Австралия входит в Содружество бывших колоний Великобритании. Главой всех королевств Содружества является британский монарх. После смерти Елизаветы II в Австралии возобновились дебаты о том, должна ли страна выйти из-под британской короны и стать республикой.
Politico: в Пентагоне сомневаются в способности Украины отвоевать Крым
Американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает о закрытом брифинге в министерстве обороны США, участники которого выразили сомнения в том, что Украине в ближайшем будущем удастся вернуть под свой контроль Крым, аннексированный Россией весной 2014 года.
Как сообщается, среди участников брифинга для членов комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США были, в частности, генерал Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, и Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии. Суть высказываний, прозвучавших на брифинге: соотношение сил на театре военных действий в Украине не позволяет говорить о том, что ВСУ удастся изгнать российские войска с территории аннексированного полуострова.
Официальные представители Пентагона и комитета отказались комментировать содержание брифинга.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что в нынешнем году «изгнать российские войска со всей оккупированной территории Украины будет очень, очень тяжело». Киев заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым. Официальные лица Соединённых Штатов заявляют, что поддерживают Украину в стремлении восстановить территориальную целостность страны.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post ранее сказал, что цель Киева – создать условия для освобождения Крыма уже к лету нынешнего года. Ранее ряд аналитиков отмечали, что целью возможного украинского наступления может стать так называемый сухопутный коридор из России в Крым – если он будет перерезан, ситуация российской группировки в Крыму существенно ухудшится.
До начала российского вторжения 24 февраля украинские власти подчёркивали, что не имеют планов вооружённого наступления на Крым и будут добиваться его возвращения мирным путём.
Кадыров назначил своего 26-летнего племянника вице-премьером
Глава Чечни назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики. До ноября прошлого года должность министра занимал Турпал-Али Ибрагимов, двоюродный брат Рамзана Кадырова по линии матери, ставший затем секретарем совета безопасности Чечни.
До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике – на этой должности его тогда сменил как раз Турпал-Али Ибрагимов. Племенник главы республики, в свою очередь, перешел на позицию гендиректора государственного предприятия «Чеченцемент», а с прошлой осени также стал главой секретариата руководителя Чечни, - сообщает Кавказ.Реалии.
- Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- Глава Чечни может получить титул «отца народа» – соответствующие изменения в Конституцию республики предложили внести председатель парламента Магомед Даудов и еще 20 депутатов.
Лавров о Зурабишвили: «Слава богу, она не определяет пути развития страны»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах.
Лавров напомнил, что разрабатывал с Зурабишвили «договоренности о выводе двух остававшихся на тот момент военных баз» РФ.
Теперь он, говоря о политике Грузии, критически высказался о президенте страны, указав, что она «не определяет пути развития страны».
«Сейчас в Грузии наряду с президентом, которая, слава богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет... есть правительство... Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сейчас хочу это правительство скомпрометировать с позитивными словами о том, что оно делает, но я просто буду цитировать и премьера, и министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть «второй фронт», они говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем», – сказал Лавров.
Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией.
В разговоре с Bloomberg она сказала, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.
Лавров вновь заявил, что Грузия «руководствуется национальными интересами»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России.
В интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости Лавров рассказал о том, как во времена экс-президента Михаила Саакашвили у России была договоренность с Грузией о выводе из этой страны двух баз и создании на одной из них общего антитеррористического центра. Причем, предусматривалась тренировка большинства именно грузинских военных, говорит глава российского МИДа.
«Когда мы свою часть договоренностей выполнили и вывели базы, Саакашвили категорически отказался этот центр создавать», – рассказал Лавров. По его словам, даже в тогда еще миролюбивой обстановке «нас обманули».
«В тот раз – Саакашвили, но нет сомнений, что ему сказали его кураторы: не надо никаких совместных центров с Россией», – отметил министр.
Теперь же Грузия, по словам Лаврова, руководствуется своими национальными интересами, отвечая, что у них – торговля и туризм с Россией, они получают энергоносители.
Он говорит, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» экс-глава грузинского МИДа Саломе Зурабишвили.
«Сейчас в Грузии наряду с президентом, которая, слава богу, не определяет пути развития страны, выполняет церемониальные функции... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, они говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем», – сказал Лавров.
Ранее он заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Бывший Народный защитник Грузии получила премию Госдепа США
Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария и ее команда награждены ежегодной премией «Всемирный защитник прав человека» (Global Human Rights Defender Awards) от Госдепартамента США. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
В Госдепе подчеркивают, что защита и поддержка правозащитников остается ключевым приоритетом внешней политики США, поскольку они – неотъемлемая часть демократии, доступа к правосудию, активного гражданского общества, экономического процветания и экологической устойчивости.
Как пишет СОВА, в тексте о награждении Нино Ломджария и ее команды говорится:
«Г-жа Ломджария была Народным защитником Грузии с 2017 по 2022 год. Под ее руководством Офис Народного защитника признавался самым независимым демократическим институтом в Грузии. На протяжении всего своего пребывания в должности Нино и ее команда выступали за усиление защиты прав человека для всех, временами под сильным политическим давлением; они сохраняли свою независимость повсюду.
Работа Аппарата Народного защитника по борьбе с дискриминацией и защите прав детей, людей с ограниченными возможностями, заключенных, лиц ЛГБТКИ+ и представителей религиозных меньшинств, независимо от политической принадлежности, направлена на построение демократического государства, соответствующего евроатлантические устремления своих граждан», – сказано в заявлении.
Сама экс-омбудсмен Нино Ломджаря заявила, что для нее – большая честь получить премию «Всемирный защитник прав человека».
«Большое спасибо сотрудникам Госдепартамента США и посольства США в Грузии, которые поддержали меня в представлении европейского региона на соискание этой премии. Большое спасибо, конечно, каждому сотруднику аппарата Народного защитника, моим заместителям и всем, с кем мы боролись за защиту прав человека последние пять лет!» – заявила она.
Всего лауреатами премии в этом году стали представители десяти стран. Помимо бывшего Омбудсмена Грузии, в список попали защитники прав человека из Бангладеш, Бразилии, Гондураса, Ирака, Ирана, Камбоджи, Китая, Мавритании и Того.
Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, опасаясь агентов России
Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, известный, в частности, по расследованиям отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального, решил не возвращаться в Австрию, где он жил около 20 лет. Грозев опасается за свою безопасность, утверждая, что в Вене множество российских агентов. Об этом пишет австрийское издание Falter в статье под названием «Человек, за котором охотятся киллеры Путина». Материал пересказывает The Moscow Times.
Об угрозе безопасности Грозеву сообщили, как он утверждает, его источники в разведке. После этого он решил не возвращаться в Вену из США.
«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских», — цитирует The Moscow Times слова Грозева.
Группа Bellingcat, расследовавшая, помимо отравлений оппонентов российских властей, также катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом (часть собранных материалов была использована стороной обвинения на процессе в Нидерландах, который установил, что лайнер был сбит из российского «Бука»), включена российскими властями в реестр нежелательных организаций. Сам Грозев в декабре прошлого годы был объявлен Россией в розыск - этот факт Грозев тоже называет угрозой своей безопасности, отмечая, что даже не может защищать себя, поскольку не знает, в чём именно его обвиняют.
В июле ФСБ заявляла о том, что Грозев якобы участвовал в попытке украинских спецслужб переманить в Украину российских военных лётчиков вместе с самолётами. Грозев это отрицал, утверждая, что готовил фильм об «игре» спецслужб. Неизвестно, связано ли его объявление в розыск именно с этим делом.
Австрия является членом ЕС, но не входит в НАТО, традиционно придерживаясь нейтралитета. Она поддерживает Украину, однако не поставляет этой стране оружие. Многочисленные СМИ писали о Вене как о городе, где активно работают разведки различных стран, в том числе и России.
В четверг стало известно, что власти Австрии объявили четырёх российских дипломатов персона нон грата.
В сообщении МИД Австрии говорится, что высылаемые дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля. По информации газеты Kurier, российских дипломатов подозревают в шпионаже.
В Абхазии подал в отставку и.о. главы «Черноморэнерго»
В самопровозглашенной республике Абхазия исполняющим обязанности генерального директора компании «Черноморэнерго» назначен Рамин Зингишвили. Он занимал должность заместителя гендиректора по распределительным сетям.
Как пишет агентство «Апсныпресс», и.о. гендиректора «Черноморэнерго» Зураб Багапш был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он руководил компанией с 17 октября 2022 года.
Телеграм-канал RESPUBLICA со ссылкой на источник пишет, что у Багапша «возникли противоречия с правительством относительно проводимой ими политики в сфере энергетики».
«В частности, Зураб Багапш не разделяет позицию правительства по продаже энергетической системы Абхазии в частные руки», – говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня в Сухуми проходит митинг против веерных отключений электричества и роста тарифов. С 1 февраля абонентам свет отключают по три раза в сутки, части – на пять, части – на семь часов в день.
У здания президентской администрации, где собрались активисты, усилены меры безопасности, выставлены железные ограждения.
Опрос NDI: «Мечта» – 25%, ЕНД – 6%, другие партии – 13%
Большинство граждан Грузии все еще остаются политически неопределившимися. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI), проведенного в декабре 2022 года.
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 25% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 6% – «Единое национальное движение» (ЕНД), а 13% выбрали вариант «другие». Число неопределившихся составило 56%.
Отметим, что по сравнению с опросом, проведенным летом 2022 года, рейтинг правящей партии не изменился, а показатель ЕНД сократился c восьми до шести процентов.
Согласно данным NDI, по сравнению с летом прошлого года в декабре выросла поддержка правительства Грузии, деятельность которого позитивно оценил 51% опрошенных (летом – 41%), негативно – 39% (летом – 51%).
Улучшились и показатели оценки деятельности президента, премьер-министра и парламента.
- Опрос NDI проводился в декабре 2022 года. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия, опросившая 2519 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 1.6%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
Назначен новый советник госсекретаря США по Кавказу
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Льюиса Боно старшим советником Госдепа по по переговорам на Кавказе.
«В этой должности Боно будет работать с лидерами региона, чтобы продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и решить проблему продолжающейся оккупации Россией суверенной территории Грузии», – сказано в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен говорит, что назначение «подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают суверенитету и территориальной целостности Грузии», а также роль Женевских международных дискуссий по Грузии – «единственного международного формата, посвященного продолжающейся оккупации Россией 20 процентов территории Грузии».
Отмечается, что у Боно – богатый дипломатический опыт, он, в частности, работал в представительстве США при МАГАТЭ и ООН в Вене.
В августе прошлого года пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе занял Филип Рикер. В январе текущего года стало известно, что он покидает должность и дипломатическую службу.
«Хотят нашей кровью вернуть себе землю» – в Киеве ответили президенту Грузии
Власти Грузии ценой крови украинского народа хотят вернуть себе оккупированные Россией территории, издеваясь при этом над гражданином Украины, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, который транслировал канал «Рада».
«Я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что «давайте помогайте и будем вместе работать», то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела. А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно», – высказался он.
Секретарь СНБО предложил грузинским властям для начала отпустить Саакашвили в Украину, передает издание «ГОРДОН».
«Может, так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев», – заявил он.
При этом Данилов добавил, что «не знает, в каком мире» живут власти Грузии.
«С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны, они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто», – отметил украинский политик.
- Саломе Зурабишвили заявила агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий, захваченных Россией, должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад «совершит еще одну большую ошибку», если «в рамках условий капитуляции» не потребует от России полного вывода ее войск.
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что грузинские власти «пытают и убивают» Михаила Саакашвили.
В Краматорске в результате попадания ракеты разрушен жилой дом
В центре города Краматорск Донецкой области Украины в результате ракетного обстрела разрушен многоквартирный жилой дом.
По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли по меньшей мере три человека и ещё двадцать получили ранения. При этом под завалами, которые разбирают спасатели, с высокой долей вероятности находятся люди.
По сообщению полиции Донецкой области, «российские войска попали в жилой сектор города ракетой «Искандер-К», повреждены как минимум восемь многоквартирных домов».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Краматорску «ежедневной реальностью жизни страны, которая территориально граничит с абсолютным злом».
Российская сторона обстрел пока не комментировала.
Краматорск контролируется украинскими военными, но находится в нескольких десятках километров от города Бахмут, на который наступают российские войска, и вокруг которого идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.
- Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей в результате ракетных и артиллерийских обстрелов с российской стороны. Так, в марте прошлого года в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, убив 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов российскими войсками территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей. 14 января текущего года в результате удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек.
- По данным ООН, к середине января число погибших гражданских лиц в Украине превысило семь тысяч, среди них более четырёхсот - дети. При этом речь идёт только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей - на самом деле погибших может быть в разы больше.
Боррель: ЕС пока не планирует поставки боевых самолетов Украине
Поставки истребителей Украине пока не стоят на повестке дня, заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе, в преддверии запланированного на 3 февраля саммита ЕС-Украина.
Этот вопрос, по его словам, привёл к серьезным разногласиям среди 27 стран-членов Евросоюза.
Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Великобритания ещё не готова это обсуждать. Президент США Джо Байден ранее заявил, что не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву.
Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы поставить Украине обещанные танки, заявил Боррель и напомнил, что опасения возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной высказывались в прошлом перед каждым новым этапом поставок Киеву западных вооружений.
Передача Украине боевых танков тоже поначалу была спорным вопросом, однако в итоге по нему удалось достичь консенсуса, добавил глава европейской дипломатии.
На вопрос о том, одобряет ли он сам возможные поставки Киеву боевых самолётов, Боррель отвечать не стал.
«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого - не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», - сказал Боррель.
- После российского вторжения в феврале Украина потеряла почти всю свою боевую авиацию. Украинские власти неоднократно заявляли, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы боевые самолёты, в том числе не менее 180 истребителей.
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