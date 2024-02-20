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Евросоюз продлил санкции против России ещё на год

Евросоюз продлил действие санкций, расширенных после российской аннексии украинских территорий, до 24 февраля 2025 года.

Евросоюз решил, что, пока Россия применяет силу, тем самым серьёзно нарушая международное право, «целесообразно сохранить в силе все меры, введённые в настоящее время Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо».

Евросоюз ввёл санкции против России в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После того как Россия объявила об аннексии украинских территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, санкции были расширены.

В декабре 2023 года Европейский совет подтвердил своё осуждение агрессивной войны России против Украины, которая нарушает Устав ООН, и напомнил о поддержке Союзом «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ и её неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии».

В настоящее время Евросоюз ввёл двенадцать пакетов санкций, ограничивающих товарооборот с Россией и деятельность российской политической элиты. В Евросоюзе считают, что «санкции лишают российскую армию и её поставщиков товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на суверенной территории Украины». Сейчас обсуждается 13-й санкционный пакет.

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