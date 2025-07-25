Евросоюз: решительно осуждаем необоснованные обвинения грузинских властей

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль-Ануни выступил с заявлением от имени ЕС о «дезинформации», распространяемой грузинскими властями.

«ЕС решительно осуждает дезинформацию и необоснованные обвинения грузинских властей в отношении роли ЕС в Грузии. Недавние заявления, содержащие ложную информацию, такие как попытки ЕС дестабилизировать Грузию, втянуть её в войну или навязать так называемые «нетрадиционные ценности», представляют собой преднамеренную попытку ввести общественность в заблуждение», — говорится в заявлении от 25 июля.

Ануар Эль-Ануни также подчеркивает, что подрыв отношений между ЕС и Грузией «с помощью теорий заговора в российском стиле и разжигающих рознь нарративов на руку только тем, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии».

На фоне резких заявлений членов «Грузинской мечты» Евросоюз также выразил поддержку послу в Грузии Павлу Герчинскому:

«Мы решительно осуждаем личные нападки на посла ЕС в Грузии. Посол играет жизненно важную роль в укреплении отношений между ЕС и Грузией. Мы призываем всех политических деятелей Грузии воздержаться от распространения дезинформации, избегать провокационных личных нападок и работать ради европейского будущего населения страны», — говорится в заявлении от 25 июля.

Ранее, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил посла ЕС в Грузии Павла Герчинского в распространении дезинформации и вновь потребовал от представителя Брюсселя в Тбилиси публичного опровержения своих же слов о возможной приостановке безвизового режима для Грузии с ЕС.