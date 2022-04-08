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Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России. Он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля.
В рамках новых ограничений Евросоюз вводит запрет на экспорт в Россию вооружений. Торговым судам под российским флагом запрещается входить в порты Евросоюза, а грузовому транспорту – въезд в ЕС.
Запрет на импорт угля оценивается в четыре миллиарда евро. По данным французских СМИ, импорт российского угля составляет 45 процентов от общего объёма импорта угля в Евросоюзе.
Источники Reuters сообщают, что запрет на импорт угля вступит в силу с середины августа, на месяц позднее запланированного срока. На необходимости отсрочки настаивала Германия.
По данным Bloomberg, некоторые страны настаивали на эмбарго для российской нефти, но этот пункт Еврокомиссия будет обсуждать отдельно.
Причиной поэтапного отказа от российских энергоресурсов стали убийства мирных жителей в пригороде Киева Буче. США и страны ЕС обвиняют российскую армию в необоснованной жестокости и агрессии по отношению к украинским гражданам. Москва все обвинения в свой адрес категорически отвергает.
Другие новости дня
В Украине погибли не менее 55 десантников из одного полка
В Украине погибли не менее 55 десантников из одного полка Воздушно-десантных войск России. Это установило издание "Важные истории" (власти России признали его "нежелательной организацией"), проанализировав траурные видео, появившиеся в интернете и присланные подписчиками.
Радио Свобода ранее публиковало видео новой аллеи кладбища в городе Михайловск Ставропольского края с большим количеством свежих могил, венков и флагов ВДВ.
Михайловск – пригород Ставрополя, где дислоцируется 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. 5 марта власти региона подтвердили гибель в Украине командира этого полка Константина Зизевского, а двумя днями ранее, 3 марта, Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России офицеру 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Нурмагомеду Гаджимагомедову.
"Важные истории" установили, что на опубликованных в интернете фотографиях погибших - не менее 55 военнослужащих этого полка. Помимо командира полка, среди них есть несколько командиров рот. Издание называет имена нескольких погибших офицеров. О всех них ранее сообщали власти различных росийских регионов.
Как отмечает издание, 247-й полк неофициально называют "кузницей комдивов (командиров дивизии)": те, кто проходили службу в полку, нередко становились затем командирами воздушно-десантных соединений. В 2013 году президент Владимир Путин присвоил полку почетное звание "гвардейский".
Официально Минобороны России последний раз называл цифры потерь российских военных в Украине 25 марта, тогда говорилось о 1351 убитом. Украинская сторона, а также разведки западных стран считают, что российские потери существенно выше. Независимое подтверждение в условиях войны получить крайне трудно.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне в интервью Sky News назвал российские потери "существенными", сказав, что это "большая трагедия".
Британская разведка: войска РФ полностью выведены с севера Украины
Российские войска полностью выведены с севера Украины на территорию Беларуси и России. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки.
Некоторые из этих подразделений будут переброшены в восточную Украину для участия в боевых действиях в Донбассе, при этом многим из них потребуется пополнение перед новым развертыванием. "Любая массовая передислокация с севера займет не менее недели", - говорится в сообщении.
В британском министерстве обороны также заявили, что обстрел городов на востоке и юге Украины продолжается, российские войска продвинулись дальше южнее города Изюм, который остается под их контролем.
Сумская область Украины (на северо-востоке страны) освобождена от российских войск, заявил ее глава Дмитрий Живицкий. При этом он предупредил, что на территории области много заминированных, небезопасных мест, попросил не пользоваться обочинами и лесными дорогами, не приближаться к уничтоженной военной технике.
По последним данным ООН, с начала вторжения в Украину там погибло 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. 2227 человек были ранены.
Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, говорится в сообщении.
В ООН отметили, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.
Свои дома покинули уже более 11 миллионов жителей Украины.
На 8 апреля запланировано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук. Коридоры будут работать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях и позволят эвакуироваться из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Рубужного, села Горного, Энергодара, Мелитополя, Токмака и Бердянска.
В Москве заявили о «смещении ареала различных комаров» из Грузии в РФ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов утверждает, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации». Как пишет ТАСС, об этом представитель Минобороны РФ заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», организованном Россией.
При этом российский военный ссылается на «данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний».
«В регионе дислокации (тбилисского – ред.) Центра им. Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками», – добавил он.
Отметим, что аналогичное заявление о «смещении ареала комаров» Игорь Кириллов сделал и в 2018 году.
В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».
«На территории указанных государств в пробах животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму «Грузия-2007». С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», – отметил он.
Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».
В мае 2020 года в МИД России заявили, что в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров.
В июне 2020 года сообщалось, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заподозрили Тбилиси в биотерроризме. Были взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, однако о результатах проверки в КГБ не сообщили.
В июле того же года югоосетинские власти заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
21 марта в Цхинвали заявили, что надеются получить от граждан Грузии сведения о «биологическом и другом оружии массового поражения США, которое размещено, складируется или используется в регионах Грузии», о возможном участии или проведении тбилисской лабораторией Лугара «биологических диверсионных акций, направленных на скрытое нанесение ущерба гражданам Грузии и сельскому хозяйству Грузии», а также о «фиксации в Грузии деятельности по сбору биологических образцов специалистами США, НАТО, ЕС».
Верховным судьей США впервые стала афроамериканка
Сенат утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда США. Джексон стала первой в истории страны чернокожей женщиной, вошедшей в состав высшей судебной инстанции страны.
Ей предстоит сменить 83-летнего Стивена Брайера, который уйдет в отставку этим летом.
За кандидатуру 51-летней Джексон проголосовали 53 члена Сената – все демократы и трое республиканцев, 47 республиканцев отказались поддержать Джексон. Для утверждения в Сенате кандидатуры судьи Верховного суда требуется простое большинство голосов.
Президент США Джо Байден следил за телетрансляцией голосования в Сенате на торжественном мероприятии в Белом доме, на котором присутствовала сама судья.
"Утверждение судьи Джексон стало историческим моментом для нашей страны. Мы предприняли ещё один шаг к тому, чтобы наш высший суд отражал разнообразие Америки", - написал Джо Байден в твиттере.
Пресс-секретарь американского президента Дженнифер Псаки на брифинге отметила, что Белый дом считает произошедшее "в значительной степени историческим" событием.
В адрес Джексон звучали и слова критики, в основном со стороны членов Республиканской партии. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, раскритиковал кандидатуру Джексон на слушаниях, назвав ее "радикальной левой" и выразив обеспокоенность послужным списком судьи, которая, на его взгляд, слишком снисходительно отнеслась к некоторым осужденным при вынесении приговоров.
Ранее Кетанджи Браун Джексон занимала должность члена апелляционного суда в столичном округе Колумбия.
Джексон станет шестой по счету женщиной в составе Верховного суда.
- Из 115 человек, входивших в состав Верховного суда США, учрежденного в 1789 году, только трое не являлись белыми. В составе суда до сих пор служили только двое афроамериканцев: поныне являющийся судьей консерватор Кларенс Томас и ушедший в отставку в 1991 году Сергуд Маршалл. Судья Соня Сотомайор стала единственной американкой испаноязычного происхождения, назначенной на этот пост.
Палестинец, убивший двух человек в Тель-Авиве, застрелен израильской полицией
Палестинский мужчина, открывший накануне стрельбу в центре Тель-Авива и убивший по меньшей мере двух человек, застрелен израильской полицией, сообщают власти страны.
Как пишет Би-би-си, стрельба произошла в баре на улице Дизенгофф. Помимо двух погибших, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.
Преследование нападавшего продолжалось несколько часов, на время которых жителей страны просили не покидать свои дома.
Нашли мужчину в Яффе, чуть к югу от центра Тель-Авива. Личность мужчины установлена: он выходец с Западного берега реки Иордан.
Это уже четвертое уличное нападение в стране за последние три недели нападение на бар стало последним в череде смертоносных уличных нападений, в результате которых погибли 13 человек и потряс Израиль.
И нынешний, и бывший премьер-министры Израиля говорят о «волне террора», какой не было много лет.
Оппозиция Греции осудила включение бойцов «Азова» в речь Зеленского
Включение в речь президента Украины Владимира Зеленского перед греческим парламентом сообщений членов батальона "Азов" было неуместным, но использовать эту ошибку для оправдания российского вторжения – возмутительно. Об этом заявило правительство Греции.
Зеленский выступил с видеообращением перед парламентом Греции 7 апреля. Президент попросил помочь с организацией гуманитарной миссии в Мариуполе, где проживает большая греческая община.
Вместе с выступлением Зеленского были показаны обращения двух добровольцев "Азова" греческого происхождения, защищающими Мариуполь. Они на русском языке обратились к соотечественникам за помощью.
Лидер крупной оппозиционной партии "Сириза" в греческом парламенте Алексис Ципрас назвал "Азов" неонацистским образованием и раскритиковал факт обращения добровольцев к парламенту Греции.
"Азов" сформировался из добровольцев в мае 2014 года и вскоре был переведён в состав Нацгвардии Украины. Некоторых бойцов батальона связывают с неонацистской и ультраправой идеологиями и обвиняют в антисемитизме.
Тем временем 7 апреля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что правительство страны обратится в Международный уголовный суд с просьбой расследовать возможные военные преступления, совершенные в Мариуполе, осажденном российскими войсками. Министр призвал страны НАТО сделать всё возможное, чтобы помочь Украине защитить другой крупный приморский город – Одессу, которая уже подвергалась бомбардировкам. Сам Дендиас на днях побывал в Одессе.
- Мариуполь практически полностью разрушен, по данным местных властей, подтвержденным спутниковой съемкой, уничтожено до 90 процентов городской застройки. Портовый город на Азовском море подвергается регулярным обстрелам и авиаударам российских войск.
- В Мариуполе остаются десятки тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Гуманитарные коридоры для их вывоза работают нерегулярно, их открытие часто срывается. В ходе осады города бомбардировке подвергся местный театр, использовавшийся как укрытие. Есть сообщения о том, что под его развалинами могли погибнуть до 300 человек, но подтвердить эту информацию пока невозможно.
В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим
В Израиле в Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим на центральной улице Дизенгоф. Сообщается о двух погибших и минимум восьми раненых.
Полиция называет произошедшее терактом. По информации израильских правоохранительных органов, нападавших могло быть двое и они одновременно стреляли с двух разных точек. Один из стрелков был убит полицией. Второй скрылся, его местоположение неизвестно.
В конце марта в израильском городе Беэр-Шева, на юге страны, от ножевых ранений в результате нападения на оживлённой улице скончались четыре человека. Нападавший, гражданин Израиля арабского происхождения, был застрелен случайным прохожим, который стал свидетелем атаки и решил самостоятельно обезвредить преступника.
С наступлением священного для мусульман месяца Рамадан напряжённость в Израиле и на палестинских территориях возрастает. Предыдущие годы также были отмечены вспышками насилия.
Группа Pink Floyd впервые за 28 лет выпустила песню – в поддержку Украины
Британская рок-группа Pink Floyd представила песню под названием Hey Hey Rise Up. Участники музыкального коллектива записали её в поддержку Украины.
Это первая песня Pink Floyd с 1994 года. Денежные средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь Украине, сообщает Metro.
Трек записали на прошлой неделе. В нем есть и вокал лидера группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. В видео музыкант исполняет песню «Ой у лузі червона калина» в Киеве.
«Мы, как и многие из них (украинцев – ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из величайших государств мира», – отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого невестка из Украины.
НАТО усилит поддержку Украине, Грузии и Боснии и Герцеговине
Страны НАТО договорились усилить поддержку Украины и уже поставляют стране широкий спектр вооружений, как советского времени, так и современных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран военного союза.
Столтенберг на фоне военных действий России на территории Украины не стал раскрывать, какие именно типы вооружения получает Киев от западных стран.
Страны НАТО также договорились об усилении помощи Грузии, а также Боснии и Герцеговине.
Грузии, в частности, будет оказана помощь в сферах безопасности связи и кибербезопасности. Босния и Герцеговина получит пакет помощи, который укрепит оборонный потенциал страны.
Сегодня же страны Группы семи заявили, что усилят давление на Кремль – в том числе через дополнительные санкции против российских госструктур.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Стороны на фоне непрекращающихся боев ведут переговоры, но результатов они не принесли. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что Украина ужесточила позицию на мирных переговорах по сравнению с предложениями, выдвинутыми на встрече в Стамбуле 29 марта.
- На переговорах украинская сторона передала российской свой проект международного договора о возможном нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В частности, предполагалось, что гарантии не будут распространяться на аннексированный Крым и часть территорий Донбасса. Теперь Киев отказывается от этого пункта, утверждает Лавров.
- Украинская сторона пока не отреагировала на последние заявления Лаврова. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находился с визитом в Брюсселе и проводил там встречи со своими коллегами из стран НАТО и Группы семи.
Песков признал значительные потери России в войне с Украиной
Россия понесла значительные потери личного состава в ходе боевых действий на территории Украины, признал Дмитрий Песков в интервью Sky News. Точное число потерь представитель Кремля не назвал.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, Песков отметил, что страна изменилась в 2014 году, после событий на Майдане. Их он назвал «незаконным переворотом». После этого Украина, по словам Пескова, стала «антироссийский». «Все, что происходило там, было направлено против нашей страны», - добавил пресс-секретарь президента России.
Отвечая на вопрос, стала ли война унижением для России, учитывая число потерь, Песков заметил, что у журналиста неправильное понимание происходящих событий.
Песков также выразил надежду, что «спецоперация» на территории Украины в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров.
В беседе со Sky News представитель Кремля назвал украинский город Мариуполь принадлежащим так называемой «ЛНР», а сбитый в 2014 году в небе над Донбассом малазийский «Боинг» – корейским.
- 25 марта Минобороны России сообщило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили 18600 человек.
- Украина данные о гибели своих военнослужащих не раскрывает. Российское Минобороны в конце марта утверждало, что погибли не менее 14 тысяч украинских солдат.
- В условиях продолжающихся боевых действий проверить данные о потерях сторон не представляется возможным.
На нобелевского лауреата Дмитрия Муратова совершено нападение
На нобелевского лауреата премии мира и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова совершено нападение. Его облили смесью масляной краски с ацетоном в поезде Москва-Самара. Об этом он сообщил изданию «Новая газета. Европа».
Где именно произошел инцидент - не уточняется. В 20 часов 10 минут с Казанского вокзала отходит фирменный поезд «Жигули», вероятнее всего, речь идет о нем. В сообщении «Новой газеты. Европа» уточняется, что отправление поезда задержано. По словам Муратова, нападавший выкрикнул «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
Муратов стал лауреатом премии в октябре 2021 года, совместно с филиппинской журналистской Марией Ресса. Журналисты были награждены за «усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира». В конце марта Муратов заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью выручить средства на помощь украинским беженцам. Он призвал стороны прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших и открыть гуманитарные коридоры.
Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает выпуск на бумаге, на сайте и в соцсетях. В сообщении издания говорится, что так будет продолжатся «до окончания специальной операции на территории Украины». До этого «Новая газета» получила второе по счету предупреждение Роскомнадзора. После этого у издания могли отозвать лицензию СМИ.
После начала российского вторжения в Украину «Новая газета» оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России и избежали блокировки. Издание решило соблюдать цензурные ограничения, в частности не употреблять слово «война», а заменять его на «спецоперация» в скобках. При этом газета не перестала писать о событиях в Украине.
ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека из-за войны с Украиной.
В резолюции, которую вынесли на голосование, отмечаются грубые и систематические нарушения прав человека российскими военными на территории Украины во время боевых действий.
За исключение проголосовали 93 страны. Голоса против отдали 24 страны, среди которых Китай и Казахстан. 58 стран, включая Индию, воздержались. Для принятия решение требовалось две трети голосов из 193, без учета воздержавшихся. По данным Reuters, Россия предупредила, что голосование «за» или решение воздержаться будет рассматриваться как недружественный шаг.
Приостановка членства в Совете по правам человека случается редко. Последний раз такое происходило в марте 2011 года. Тогда была приостановлена деятельность Ливии в связи с насильственными действиями войск диктатора Муаммара Каддафи против участников антиправительственных выступлений.
Москва на время отстранения не сможет выступать на заседениях и голосовать, но ее дипломаты могут присутствовать на дебатах. Источник Reuters в дипломатических кругах сказал, что Россия, вероятно, будет пытаться влиять на Совет ООН через доверенных лиц.
- В начале апреля, в пригороде Киева в городе Буча, который недавно оставили российские войска, были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Россия обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Василий Небензя заявил недавно в Нью-Йорке, что события в пригороде Киева – очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.
- Более 40 стран мира ведут совместное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые могла совершить Россия и российские войска с начала проведения «специальной операции» в Украине. Независимое расследование также ведет Международный уголовный суд в Гааге.
Глава МИД Грузии договорился с украинским коллегой продолжить тесную коммуникацию
Новый министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на полях конференции НАТО в Брюсселе переговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает SOVA. О содержании короткой беседы глава МИД написал в своем Twitter.
«На министериале иностранных дел НАТО у меня была возможность провести короткую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы договорились, что продолжим тесную коммуникацию. Я еще раз подтвердил поддержку Грузии в отношении Украины».
Отношения между Тбилиси и Киевом, переживавшие в последние годы кризис, особенно ухудшились на фоне российского вторжения в Украину. Одной из причин стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что его страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Вскоре после этого, 5 апреля, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что «россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии». Как считают в Киеве, на это дано разрешение сверху. В Тбилиси обвинения назвали ложью.
Грузия присоединилась к декларации ЕС о зверствах, совершенных Россией в Буче
Грузия присоединилась к Декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о зверствах, совершенных Россией в городе Буча и других городах Украины. Об этом пишет издание Civil.ge.
В декларации от 4 апреля говорится, что «российские власти несут ответственность за зверства, совершенные ими во время их фактического контроля над территорией. Они подчиняются международному праву об оккупации».
«Фотографии о гибели и жертвах большого числа мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры показывают истинный характер жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», – говорится в заявлении.
Согласно документу, к ответственности должны быть привлечены лица, совершившие военные преступления и другие серьезные нарушения, а также ответственные представители власти и военачальники.
«Мы полностью поддерживаем расследование прокурором Международного уголовного суда по военным преступлениям и преступлениям против человечности, а также работу Комиссии по расследованию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», – говорится в заявлении.
Наряду с Грузией к декларации также присоединились страны-кандидаты в ЕС – Северная Македония, Черногория и Албания, а также Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Молдова.
Командир «Грузинского легиона» о скандальном видео: «Возможно, это российский фейк»
«Грузинский легион» отрицает причастность к распространенной в интернете видеозаписи предположительного расстрела российского военного. Командир батальона Мамука Мамулашвили говорит, что ни один из его бойцов не знает человека, появившегося в кадрах, несмотря на обвинения российских СМИ.
В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста:
«Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев».
Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области.
Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей.
В кадр попадает и мужчина с бородой. Автор ролика дает понять, что тот – грузин. По информации канала «Ходорковский LIVE», мужчина – Теймураз Хизанишвили, который давно участвует в боевых действиях в Украине. Утверждается также, что доброволец связан с Михаилом Саакашвили – якобы он был телохранителем политика в его бытность губернатором Одесской области.
О предположительной связи военного с экс-президентом Грузии пишет в Twitter и журналист The New York Times Эван Хилл. Сообщается также об использовании технологии сопоставления лиц, указавшей на вероятное совпадение: мужчина из видео может быть человеком, находившимся в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.
В Тбилиси может появиться площадь Героев Украины
Одна из площадей в грузинской столице может получить название «Героев Украины». Об этом стало известно по итогам встречи мэра Тбилиси Кахи Каладзе со временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.
Как сообщили в посольстве Украины в Грузии, Каладзе выразил готовность в сотрудничестве с сакребуло Тбилиси (городское собрание) проработать данный вопрос.
Отметим, что часть жителей грузинской столицы, а также оппозиционные партии требуют изменить название Московского проспекта в Тбилиси.
Каладзе и Касьянов также обсудили тему оказания помощи беженцам, которые из-за войны покинули Украину и прибыли в Грузию.
За месяц войны Кадыров 26 раз заявил о скором взятии Мариуполя
С 4 марта глава Чечни Рамзан Кадыров 26 раз заявлял в своем Telegram-канале о скором взятии украинского Мариуполя, который находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни.
Вот некоторые из постов чеченского политика, ставшего ключевым ньюсмейкером российской военной агрессии:
"Ещё раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно…Ещё раз говорю: вечером будет поздно!" (14 марта), "Мариуполь в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов" (15 марта), "в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней" (17 марта), "До полного освобождения Мариуполя осталось недолго" (31 марта), "Город удерживают российские силовые ведомства.. Осталось совсем немного и Мариуполь будет полностью очищен от бандеровских псов" (1 апреля).
Как пишут Кавказ.Реалии, после месяца непрекращающихся обстрелов и фактической блокады города, в котором разрушена большая часть зданий, украинские военные продолжают контролировать ряд районов Мариуполя.
"Его слова уже просто смешны. Кадыров продолжает тенденцию говорить ерунду. Это касается и его кадыровцев - они больше занимаются мародерством и снимают постановочные видео в тех районах, которые временно контролируют русские военные", - прокомментировали Кавказ.Реалии в обороняющем Мариуполь полку "Азов", входящем в состав Национальной гвардии Украины.
Мариуполь разрушен российскими военными на 90%, при этом временно захвачена часть двух районов, в других продолжаются бои, говорят в подразделении.
Кадыровцы ведут показательные бои для видео, "воюют то с пустыми зданиями, то с окнами, то со светофорами", отметил представитель "Азова".
- Большая часть публикуемых в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова видео о якобы захвате украинского Мариуполя сняты в Левобережном районе города, который расположен ближе всего к российской границе. Как утверждается, на большинстве видео об успешных захватнических операциях кадыровцы находятся на территории сквера Казачества
- Ранее украинские власти назвали кадыровцев причастными к массовым убийствам мирных жителей в городах Буча, Гостомель и Ирпень. В частности, в списке наименований 13 российских подразделений, который опубликовал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, фигурирует 141 специальный моторизованный полк им. Кадырова.
- В боях на территории Украины были замечены люди из окружения Кадырова, в которых обвиняют в причастности к громким политическим убийствам. В частности Руслан Геремеев, подозреваемый в организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, а также Усман Мамадиев, которого считают предполагаемым убийцей чеченского блогера Имрана Алиева, известного также под именем Мансур Старый.
Европарламент призвал ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России
Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с российской агрессией в Украине. Соответствующая резолюция была принята 7 апреля.
Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 – воздержались, сообщает DW.
В резолюции высказывается "негодование и возмущение" по поводу "зверств, о которых сообщалось, включая изнасилования и внесудебные казни гражданских лиц, насильственное перемещение, мародерство, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские заведения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также стрельбу в гражданских лиц, пытающихся покинуть зоны конфликта по заранее согласованным гуманитарным коридорам, которые совершались Вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча".
Кроме того, евродепутаты поддержали отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT и запрет всем судам России заходить в территориальные воды и порты ЕС.
Активисты покрасили в кровавый цвет бассейн на вилле Владимира Соловьёва
В Италии в среду активисты бросили красный краситель в бассейн на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. Другой его дом попытались поджечь неизвестные. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Соловьёв и его семья владеют несколькими домами в престижном районе Италии. Дом в Пьянелло-дель-Ларио был разрисован красной краской, на входе появились надписи на английском "Убийца" и "Нет войне". Бассейн окрасился в цвет, напоминающий цвет крови. Другой дом ведущего, расположенный в Менаджо в 16 километрах от первого, попытались поджечь с помощью покрышек. Они были потушены вызванными на место пожарными.
Оба инцидента расследуют карабинеры, исполняющие в Италии функции национальной полиции. Мэр Менаджо Микеле Спаджари сказал, что в последний раз Соловьев был там летом 2021 года. Всё имущество в Италии россиянина было арестовано в начале марта в рамках введённых против него санкций.
Как попасть в Грузию: памятка для граждан Украины
Грузия принимает украинских беженцев, которые вынуждены покинуть страну из-за войны с Россией. Ряд порталов, в том числе агентство УНИАН публикует памятку для беженцев: «Как попасть в Грузию из Украины».
Как сообщалось ранее, авиакомпания Wizz Air предоставляет украинцам, бегущим от войны, бесплатные авиабилеты. Wizz Air сейчас выполняет рейсы в грузинский город Кутаиси из пяти городов Польши – Варшавы, Кракова, Гданьска, Катовице и Вроцлава. Билеты можно забронировать на специальной странице: https://wizzair.com/#/rescue
Чтобы получить бесплатный билет, необходимо ввести номер загранпаспорта или ID-карты, и предъявить паспорт при регистрации. Бесплатный тариф включает только ручную кладь. Билеты с багажом обойдутся примерно в 45-70 долларов.
Платные авиабилеты можно купить у компании LOT Polish Airlines. Стоимость билета в одну сторону составляет примерно 220 долларов.
Правила въезда в Польшу довольно простые, не обязательно даже иметь загранпаспорт. Эвакуироваться в Польшу можно на своем автомобиле или на эвакуационных поездах. Также украинцам помогают уехать в Telegram-каналах «Перевозки в Польшу», «Помогаем уехать» и «Евакуація з України».
По Грузии украинцы могут бесплатно перемещаться на поезде. Чтобы получить бесплатный ж/д билет, необходимо предъявить паспорт на кассе. Купить билеты на поезд по Грузии онлайн можно на сайте Georgian Railway.
И детям, и взрослым для въезда в Грузию нужен загранпаспорт. Заполнять онлайн-форму не нужно. Также необходим документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест за 72 часа до въезда. Для въезда с животными требуется ветеринарный паспорт, чип и ветеринарное свидетельство №1, оформленное за 5 дней до прибытия.
В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев из Украины. Чтобы взять участие, необходимо заранее оставить заявку на сайте. Также действует бесплатная горячая линия 0 800 800 909.
В этом Telegram-канале украинским беженцам помогают найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь в Грузии. Также запущен специальный сайт http://dopomoga.ge/
Грузинская некоммерческая организация Inclusive Practices помогает детям с ограниченными возможностями и их семьям в Грузии, предоставляет психологическую помощь. Связаться с ними можно по номеру +995579094761 (Viber, WhatsApp, Telegram).
Полезные ссылки и материалы о Грузии размещены в Telegram-канале Николая Левшица.
- По информации Национальной администрации туризма Грузии, в марте текущего года Грузию посетили 6375 граждан Украины, в январе-марте – 27 607.
Латвия запретила гражданам России получать вид на жительство за инвестиции
Сейм Латвии запретил российским и белорусским гражданам получать вид на жительство за инвестиции в экономику страны. Поправки к закону "Об иммиграции" приняты единогласно. Об этом 7 апреля пишет интернет-издание Delfi.
Законодательство страны позволяет приобретать вид на жительство в ней, например, за покупку недвижимости. К марту 2021 года программой воспользовались около 10 тысяч граждан России, — рассказывал расследовательский проект OCCRP. Россияне составляли подавляющее большинство участников программы получения "золотой визы", — отмечалось в материале.
В феврале об отмене программы выдачи “золотых виз” сообщила Великобритания, где виды на жительство получали многие российские миллиардеры и топ-менеджеры. В 2020 году программу закрыл популярный у российских бизнесменов Кипр. В марте Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать полученные за инвестиции паспорта у россиян, попавших под санкции, и полностью отменить такие программы.
Законопроект, принятой латвийским Сеймом, полностью запрещает российским и белорусским гражданам получать первичные виды на жительство до 30 июня 2023 года. Исключения будут сделаны для членов семей граждан Евросоюза, резидентов Латвии и их пожилых родителей, а также для сотрудников переместившихся в страну компаний и просителей убежища.
В Брюсселе отмечен прогресс на переговорах лидеров Армении и Азербайджана
Лидеры Армении и Азербайджана договорились начать разработку двустороннего «мирного договора» и создать совместную комиссию по демаркации армяно-азербайджанской границы в ходе новых переговоров в Брюсселе, которые прошли в среду при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
«Мы все вместе решили начать конкретный процесс, подготовить возможный мирный договор и рассмотреть все необходимые элементы для такого договора», – сказал Мишель журналистам в среду вечером после трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая длилась более четырех часов.
«Я уверен, что сегодня вечером мы сделали важный шаг в правильном направлении. Это не значит, что все решено. Но это означает, что мы добились прогресса», – заявил Мишель, который назвал трехстороннюю встречу «отличной и очень продуктивной».
В письменном заявлении, опубликованном вскоре после этого, Мишель заявил, что Пашинян и Алиев обязались «быстро двигаться» к всеобъемлющему договору, призванному урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Они поручат своим министрам иностранных дел «поработать над подготовкой» такого договора, добавил председатель Европейского совета.
Пресс-служба правительства Армении подтвердила это в сообщении о переговорах, пишет Радио Азатутюн.
Перед переговорами в Брюсселе в Баку заявляли, что хотят, чтобы мирный договор с Арменией основывался на пяти элементах, включая взаимное признание территориальной целостности друг друга. Пашинян публично заявлял, что это в принципе приемлемо для Еревана, чем вызвал критику со стороны армянской оппозиции, обвиняющей его в том, что он готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на прошлой неделе, что Ереван также поднимет вопрос статуса Нагорного Карабаха перед азербайджанской стороной. В заявлении правительства Армении по поводу переговоров в Брюсселе этот вопрос не упоминается.
Шарль Мишель заявил после переговоров, что обе стороны теперь лучше понимают возможные параметры соглашения. Однако он не стал вдаваться в подробности.
Высокопоставленный представитель Евросоюза также сообщил, что Алиев и Пашинян договорились до конца апреля создать двухстороннюю комиссию по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и «обеспечению стабильной ситуации по безопасности вдоль и вблизи границы».
Лидеры Армении и Азербайджана уже договаривались о создании такой комиссии во время переговоров в ноябре 2021 года в Сочи, которые принимал президент России Владимир Путин. Тогда ожидалось, что российские официальные лица примут активное участие в работе комиссии. После переговоров в Брюсселе пока нет ясности в вопросе того, будет ли Россия принимать какое-либо участие в процессе демаркации армяно-азербайджанской границы.
Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина
Кремль впервые официально признал Катерину Тихонову и Марию Воронцову, в отношении которых накануне США ввели санкции, дочерьми Владимира Путина.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина, и "сделает это так, как посчитает необходимым".
Президент России ранее не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Катерина Тихонова являются его дочерьми.
Вчера Соединённые Штаты объявили новый пакет ограничительных мер в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка, а также ряда высокопоставленных чиновников и членов их семей, в том числе дочерей Путина в связи с российской агрессией в Украине.
Однако в опубликованном министерством финансов США санкционном списке имён Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых называют дочерьми Путина, первоначально не было. Вечером в среду было опубликовано дополнение к списку, содержащее две фамилии – Воронцовой (она же Фаасен и Путина), родившейся 28 апреля 1985 года в Ленинграде, и Тихоновой (она же Шамалова и Путина), родившейся 31 августа 1986 года в Дрездене.
Воронцова – кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.
Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.
Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.
Югоосетинские кандидаты в президенты считают Путина образцом для подражания
Информационное агентство «Рес» в преддверии выборов 10 апреля опубликовало интервью с кандидатами на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Их, в частности, спросили о том, кто из мировых лидеров является для них образцом для подражания. Почти все кандидаты сошлись во мнении, что это – президент России Владимир Путин.
Действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов считает, что Путин «является примером для подражания в качестве политика и человека, который берет на себя ответственность за судьбу не только России, но многих других стран, которые нуждаются в его поддержке».
«Он – образец дальновидного и ответственного лидера, умеющего обозначить приоритетные задачи и повести за собой страну для их достижения. Думаю, многие мировые лидеры хотели бы иметь такую же способность хладнокровно и взвешенно решать любую сложную проблему в интересах своего государства», – сказал Бибилов.
Кандидат Александр Плиев считает, что Путин – «человек, который безмерно любит свою родину, понимает проблемы и чаяния народа, посвящает ему свою жизнь и деятельность, чтобы поднять уровень жизни в Российской Федерации, престиж своего государства».
«Такого лидера за последние практически 50 лет мир не видел», – добавил Плиев.
Кандидат Дмитрий Тасоев, отвечая на вопрос, назвал имена Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Для Алана Гаглоева образцы для подражания – Владимир Путин и экс-премьер Израиля Голда Меир.
Лишь Гарри Мулдаров не назвал фаворита, заявив, что для него нет понятия «образец подражания».
«В первую очередь любой президент должен быть предан своему народу и стране, должен быть честным и волевым человеком, который работает во благо своего государства. И я уважаю каждого такого лидера», – сказал Мулдаров.
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